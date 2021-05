Apre la Community Library di Conversano. Per la Fondazione Di Vagno una due giorni di cultura e bellezza 29/05/2021 martedì 1 giugno 2021 – su inviti dalle 10.30 alle 13 e su prenotazione dalle 16 alle 20

mercoledì 2 giugno 2021 – su prenotazione dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

Fondazione Di Vagno c/o Monastero di San Benedetto – Conversano (BA)



Mancano soltanto gli ultimi dettagli e poi sarà tutto pronto per aprire al pubblico “I Granai del Sapere - Community library della Fondazione Di Vagno”, la biblioteca di comunità della Città di Conversano realizzata grazie al bando SMART-IN Puglia nel Monastero di San Benedetto.

Una trasformazione sata sul progetto redatto dall’architetta Annalisa Simone e dagli ingegneri Sebastiano Mastrangelo e Sebastiano Polignano. Nuovi spazi, nuova luce, nuovi stimoli per permettere al pubblico – lettrici lettori, bambini e adulti - di godere al meglio della biblioteca simbolo di una Memoria collettiva.

All’inaugurazione, martedì 1° giugno 2021 alle 10.30, interverranno il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio, il presidente della Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1991)” Gianvito Mastroleo e, per la Regione Puglia, Aldo Patruno direttore del dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del territorio, e l’assessore alla cultura e al turismo Massimo Bray.

La giornata proseguirà con il primo degli appuntamenti di “Leggere Parole Europa”. Dalle 17.00, si confronteranno on line, sui canali social della Fondazione Di Vagno, Tiziana di Simone conduttrice di “Caffè Europa” su Rai Radio 1, Annamaria Giordano conduttrice di “Radio3 Mondo” su Rai Radio 3 e il giornalista francese Eric Jozsef, corrispondente in Italia del quotidiano Libération e della Rts, la radiotelevisione svizzera.

Mercoledì 2 giugno, invece, OPEN DAY: spazio alle visite di chi vuol conoscere questa nuova realtà. Ad allietare il tempo dei visitatori durante la seconda giornata due performance di musica da camera. «Voyage dans le vent» è il titolo del concerto che vedrà protagonisti alcuni giovani musicisti di Apulia Youth Symphony Orchestra (AYSO), che compongono per l’occasione l’Ayso Wind Ensemble. La performance è uno degli eventi conclusivi della masterclass tenuta per OrchestrAcademy da Omar Tomasoni e Calogero Palermo, rispettivamente prima tromba e primo clarinetto dell’Orchestra Reale del Concertgebouw di Amsterdam.

Ad arricchire la due giorni, la mostra fotografica "Memorie del presente", a cura del fotoreporter Rocco De Benedictis con la collaborazione di Contrasto.

La mattina del 1° giugno si potrà accedere nella Community Library solo su invito. Dalle 16 alle 20 dello stesso giorno, invece, si potrà accedere su prenotazione.

Mercoledì 2 giugno soltanto su prenotazione, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

L’accesso sarà consentito ogni ora, a gruppi di 20 persone, previa prenotazione al numero 080 495 9372 o compilando il modulo che si trova all’indirizzo http://fondazione.divagno.it/event-form



La Biblioteca sarà aperta regolarmente per il servizio pubblico seguendo le normative anti-covid, a partire da lunedì 7 giugno dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.