Al via i primi appuntamenti di Affido Culturale - Bari è una delle quattro città coinvolte 30/05/2021 Affido Culturale



Al via i primi appuntamenti di Affido Culturale, progetto nazionale selezionato da

Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.



Bari è una delle quattro città coinvolte assieme a Napoli, Roma e Modena.

È attiva l’App AC con la quale le famiglie possono tenersi sempre aggiornate

sugli eventi e “pagare” le attività.



“AC – Affido Culturale”, progetto nazionale selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, attivo in ben quattro città italiane, Napoli, Bari, Modena e Roma, entra nel vivo della sua programmazione. Nato in piena pandemia, adesso è pronto a regalare emozioni, esperienze e cultura a tanti bambini, insieme alle loro famiglie con l’avvio dei primi appuntamenti culturali gratuiti.



“AC – Affido Culturale” a Bari è patrocinato dal Comune di Bari ed è gestito dalla Fondazione S.A.T. Spettacolo Arte Territorio, che organizza da più di 20 anni il festival del Maggio all’Infanzia (in programma dal 26 al 30 maggio), e dalla cooperativa Kismet.

Partner del progetto sul territorio sono Mama Happy - centro servizi famiglie accoglienti, che si occupa della “formazione” delle famiglie coinvolte, due scuole: l’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani e l’istituto comprensivo Umberto I - San Nicola di Bari e anche il Garante dei diritti del minore dell’infanzia e dell’adolescenza della Puglia.



A Bari sono già 70 le prime famiglie coinvolte e tante possono ancora partecipare. Ogni coppia di famiglie/nuclei di persone ha stretto un Patto Educativo ovvero un sostegno complessivo multidimensionale promosso, garantito e monitorato dalla scuola. Le famiglie che hanno firmato il patto educativo a partire dall’ultimo weekend di maggio condivideranno nei prossimi 18 mesi, sempre nel massimo rispetto di tutte le normative anti Covid, ben 29 appuntamenti culturali a scelta tra musei, teatri, cinema, librerie, fattorie didattiche e altre attività convenzionate con il progetto sul territorio pugliese.



Affido Culturale parte nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 grazie all’esempio di innovazione, tecnologia e new economy con cui funziona l’iniziativa, ossia un’applicazione ideata ad hoc per i suoi partecipanti. È attiva l’App AC con la quale le famiglie possono tenersi sempre aggiornate sugli eventi disponibili nel loro territorio, prenotarli e poi produrre il QRcode con cui “pagare” le attività. Attraverso la geolocalizzazione, è possibile individuare in tempo reale gli eventi disponibili in ordine di tempo. L’app AC permette di mantenere una relazione tra partecipanti sia prima della fruizione dell’evento, grazie ad un sistema di messaggistica che consente di ricevere comunicazioni sui prossimi appuntamenti, sia dopo di esso, avendo la possibilità di scrivere la propria recensione sull’esperienza vissuta. Tale racconto sarà fondamentale anche ai professionisti che lavorano “dietro le quinte” al progetto nella fase di monitoraggio previsto da Con I Bambini.



Affido Culturale è una opportunità doppia, anche per gli esercenti culturali aderenti al progetto, che possono rimettersi “in moto”: infatti, come sistema di pagamento, si utilizzeranno gli “e-ducati” ovvero una moneta virtuale solidale, le cui transazioni viaggiano su una APP appositamente realizzata per il progetto, che si tradurrà poi in euro per gli esercenti convenzionati. A Bari hanno già aderito circa 50 esercenti al progetto (https://percorsiconibambini.it/ac-affidoculturale/bari/).



All’interno dell’iniziativa, sono inclusi anche trasporti e la box merenda.



Fondazione SAT e Kismet stanno ancora raccogliendo le adesioni sia da parte delle famiglie (info: 351.122.70.65 o affidoculturale.bari@gmail.com) sia degli esercenti culturali come musei, teatri, cinema, masserie didattiche, associazioni (info 339.728.37.82 o affidoculturale.bari@gmail.com).





“AC – Affido Culturale” è una nuova forma di solidarietà e di aiuto per i bambini che vivono in condizione di povertà educativa, affinché possano accedere a iniziative culturali e di svago che permettano loro di crescere e coltivare i propri sogni. Le famiglie, cosiddette “affidatarie”, accompagnano i bambini (insieme al/i proprio figlio/i) che vivono in povertà educativa a una serie di eventi, attività culturali, nella visita di musei e biblioteche, a concerti, al cinema, a teatro, al parco o in fattorie didattiche. L’affidamento può contemplare anche intere famiglie e crea un abbinamento tra persone, oltre che bambini e nuclei famigliari, per veri e propri Patti educativi (documenti che garantiscono per legge che tutto avvenga a norma e in sicurezza).

Il percorso che adulti e bambini fanno insieme dura circa 14 mesi ed è un cammino che crea le possibilità per 100 bambini, in ogni città selezionata (200 in totale per città), per imparare, giocare e conoscere, in un unico abbraccio che spesso si trasforma in una relazione di crescita reciproca.

Il progetto andrà a coinvolgere complessivamente in 3 anni circa 800 nuclei di famiglie/persone nelle quattro città: Napoli, Bari, Roma e Modena.



“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”.



Per maggiori info:

https://percorsiconibambini.it/ac-affidoculturale/





LISTA ESERCENTI CULTURALI CONVENZIONATI A BARI



TEATRO

Teatri di Bari, Bari

Granteatrino, – Casa di Pulcinella, Bari

Teatro Radar, Monopoli

A.P.A.D. – Teatro Mariella, Monopoli

Cittadella degli artisti, Molfetta

La luna nel pozzo, Ostuni

Crest – Teatro Tatà, Taranto

Bottega degli Apocrifi – Teatro Lucio Dalla, Manfredonia

Factory Compagnia – Teatro Comunale di NOVOLI – Le

Factory Compagnia Teatro di CAMPI SALENTINA – Le

Factory Compagnia Auditorium Blablabla TREPUZZI

Festival Maggio all’infanzia

Festival Kids



MUSEI E PARHI ARCHEOLOGICI

Accademia Cittadella Nicolaiana per Museo Nicolaiano , Bari

Direzione Regionale dei Musei per :

Castello svevo di Bari

Museo acheologico nazionale – Castello di Gioia del Colle

Parco di Monte Sannace

Museo nazionale Archeologico di Altamura

Galleria nazionale della Pugla ""De Vanna"" – Bitonto

Castel del Monte – Andria

Antiquarium e zona archeologica _Canne della battaglia – Barletta

Museo Archeologico nazionale – Canosa di Puglia

Museo archeologico nazionale e zona archeologic _ Egnazia – Fasano

Castello angioino -Copertino

Museo nazionale Archeologico – Manfredonia

Parco archeologico di Siponto – Manfredonia



BIBLIOTECHE E LIBRERIE

Progetto città – Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, Bari

Libreria Svoltastorie, Bari

Biblioteca comunale “Prospero Rendella”, Monopoli



VISITE GUIDATE

Cooperativa Iris:

Palazzo Baldassarre, Lamalunga, Cattedrale, Museo del Vino, Forno storico , Altamura

Borgo antico, Castello Caracciolo, Museo Civiltà contadina, Sammichele di Bari



LABORATORI CREATIVI E DIDATTICI

The Hub – Spazio Murat, Bari

Ass, Leggere Coccole, Bari

Ass. Note in Pam pam, Bari

Ass. Boaonda- danza, Bari

Ass. SEMI, Nuovi Orizzonti naturali, Giovinazzo

Ass. Meridie , Bari

Scuola di Musica Bembè, Ruvo di Puglia



LABORATORI IN NATURA, ESCURSIONI

Ass. Andromeda per osservazioni astronomiche, laboratori didattici a:

Planetario di Bari

Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice, Bari

Centro Visite Torre dei Guardiani nel Parco dell’Alta Murgia, Ruvo di Puglia

Cooperativa Iris:

Percorso Acqua e Pietra nell'Oasi Capotenda, Gravina di Puglia

Parco dei briganti, Santeramo in Colle

Jonian Dolphin – Ketos Museo del mare e dei cetacei, Taranto

Puglia Trekking Escursionismo

Thalassia – Riserva di Torre Guaceto

Ass. Tracceverdi – Villa Framarino e Parco naturale di Lama Balice, Bari

Ass. Terrae, Centro studi e didattica ambientale, Ruvo di Puglia