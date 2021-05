Brindisi - Campus artistico per bambini con “AlphaZTL Kids” 30/05/2021 Giochi all’aria aperta, laboratori artistici e di scienza, attività teatrali, letture sotto l’albero e spettacoli di burattini: c’è tutto questo e molto altro nel Campus artistico “AlphaZTL Kids”, in programma dal 21 giugno al 6 agosto 2021 presso gli impianti sportivi ASD Cedas Avio Brindisi.



Al Campus, riservato a un massimo di 20 partecipanti per settimana, possono accedere bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni. Si svolgerà dalle 7.30 alle 13.30 con il coordinamento di Paola Giglio che da anni si occupa di animazione, attività artistiche e spettacoli, con e per i bambini.



Uno dei temi del Campus sarà quello del rispetto dell’ambiente e della natura. Attraverso i laboratori, nell’ultima settimana, i piccoli partecipanti allestiranno uno spettacolo musicale di burattini sul tema “Inquinamento del mare”, partecipando loro stessi alla realizzazione delle scene e dei costumi che verranno utilizzati.

I bambini, all’interno delle moderne strutture sportive dell’ASD Cedas Avio Brindisi, avranno modo di scoprire la bellezza dell’arte attraverso la danza, il canto, il teatro, liberando il proprio talento.



Il Campus si concluderà con la performance “Betta Caretta e gli amici della macchia”, con regia, sceneggiatura e coreografia a cura di Paola Giglio che trasformerà i libri sull’ambiente del cantautore e scrittore Gianluigi Cosi in spettacoli di burattini, coinvolgendo in tutte le fasi dell’allestimento i piccoli ospiti. La performance sarà aperta al pubblico con prenotazione.



Il Campus rientra nel cartellone di iniziative della seconda edizione del “Brindisi Performing Arts Festival”, festival di arti performative organizzato dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano e che ospita artisti e compagnie che operano a livello nazionale e internazionale. Il cartellone del Festival sarà presentato nelle prossime settimane.



Per info e prenotazioni per il Campus artistico “AlphaZTL Kids”, al quale si potrà aderire con iscrizioni settimanali o per l’intera durata del programma: mail brindisiperformingarts@alphaztl.com oppure tel. 3206174123 – 3510132214. Sarà possibile anche prenotare di persona nelle giornate di sabato 5 giugno, lunedì 14 giugno dalle 10 alle 12, presso il Centro Cedas Avio Brindisi (via Giuseppe Pelizza da Volpedo, 6).