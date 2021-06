2 giugno - Presentazione del libro: “Dimenticati dalla storia" di Donato Coluccia a Miggiano (Lecce) 02/06/2021 DIMENTICATI DALLA STORIA - Storie di miggianesi nei lager nazisti

A MIGGIANO PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI DONATO COLUCCIA



L’ANSI (Associazione Sottufficiali d'Italia) - Sezione di Miggiano e la Pro Loco Miggiano comunicano che mercoledì 2 giugno alle ore 18.30, a Miggiano, in Piazza G. Matteotti, si svolgerà la presentazione del libro: “Dimenticati dalla storia - Storie di miggianesi nei lager nazisti”, scritto da Donato Coluccia, con prefazione di Maurizio Lenzi, Direttore del Museo Nazionale dell’Internamento,

Precedentemente alla presentazione della pubblicazione, durante la quale Immacolata Tempesta, Silvana Del Vino e Rocco Luigi Nichil, dialogheranno con l'autore, saranno consegnate due targhe ricordo ai due internati miggianesi ancora in vita:

Donato Giovanni Battista DE PASCALIS, di anni 99 e Rocco SURANO di anni 98 e le pergamene ai familiari di CARBONE Fioravante, CARBONE Luigi, COSI Antonio, COSI Rocco, LISI Rocco, MARIANO Domenico, MARRA Antonio e SURANO Luigi, tutti ex I.M.I. (Internati Militari Italiani).

L'evento si svolgerà con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Miggiano, di ASSOARMA, dell'ANSI e dell’ANEI (Associazione Nazionale Ex Internati). L’iniziativa sarà realizzata nel pieno rispetto delle regole previste per l'emergenza sanitaria anti COVID-19, indossando le mascherine e osservando il distanziamento sociale.

Grazie a “Dimenticati dalla storia - Storie di miggianesi nei lager nazisti”, frutto dell'appassionato, encomiabile lavoro di Donato Coluccia, viene svelato uno scenario insospettabile (e ancora sconosciuto ai più) relativamente ad alcune pagine della storia recente dell'intero panorama nazionale e, più specificamente, della comunità di Miggiano.

Per molto, troppo tempo, anche la storiografia ufficiale ha ritenuto di non studiare e rivelare adeguatamente le vicende che interessarono oltre settecentomila tra soldati, politici, zingari ed ebrei italiani deportati nei lager nazisti successivamente alla firma dell’armistizio dell'8 settembre 1943.

La ricerca svolta dall'autore vuole sottolineare in particolare quanto elevato sia stato il tributo pagato da Miggiano: ben 41 miggianesi, a fronte di una popolazione che all’epoca superava di poco i 2.000 abitanti, risultano fra coloro che furono deportati nei diversi campi.

Questa ricerca documenta le condizioni miserevoli e di vera persecuzione in cui dovettero impegnarsi a sopravvivere gli ‘internati’: uno stato di prolungata umiliazione che indusse la maggior parte di loro (di quelli, cioè, che dopo due anni di ‘non vita’ riuscirono a ritornare alle loro case) a tacere con gli stessi familiari, nel vano tentativo di rimuovere l’immane tragedia che aveva risparmiato loro solo l'atto finale. “Dimenticati dalla storia” è un documento che merita la più ampia diffusione perché anche le più giovani generazioni vengano a conoscenza di quanto male sia nato da sconsiderate scelte politiche supportate da deliranti ideologie, perché tragedie analoghe non debbano mai più verificarsi. Donato Coluccia (Miggiano 1963), luogotenente dei Carabinieri, già comandante della Stazione di Limena e della Stazione di Padova Principale; impiegato per la NATO con l'Operazione “Joint Guardian” nel teatro operativo del Kosovo. Attualmente presta servizio presso il Comando Legione Carabinieri Veneto. Per la Regione Puglia è componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo.