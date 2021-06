Lasta [PHOTOGALLERY] 2 giugno - L'incontro "La Costituzione tra diritti e doveri" conclude “I Dialoghi del Faro - Web". 02/06/2021 “LA COSTITUZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI” CON IL SAGGISTA E FILOSOFO MAURIZIO VIROLI E IL GIORNALISTA ALESSIO LASTA PER LA RASSEGNA WEB "I DIALOGHI DEL FARO"



Mercoledì 2 giugno alle 18:30 in diretta streaming su Facebook e YouTube (@faridicomunita) con l'incontro "La Costituzione tra diritti e doveri" si conclude “I Dialoghi del Faro - Web". In attesa del ritorno "in presenza", infatti, si è spostato momentaneamente online il ciclo di incontri su legalità e bellezza, che rientra nel più articolato progetto “Fari di Comunità”, finanziato dalla Regione Puglia attraverso l'Avviso pubblico 2/2017 “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale”.



Ospiti del quarto e ultimo incontro, introdotto da Cristina Belloni (project manager "Fari di Comunità") e moderato dal giornalista e operatore culturale Pierpaolo Lala, saranno il saggista e filosofo Maurizio Viroli, professore ordinario all'Università del Texas ad Austin e professore emerito di Teoria politica alla Princeton University, e il giornalista Alessio Lasta, inviato di Piazza Pulita su La7 e autore del volume "La più bella. La Costituzione tradita. Gli italiani che resistono" (Add Editore). Info 3938618394 - faridicomunita@gmail.com