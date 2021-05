Bari - RETE NATURA 2000, LA GIUNTA REGIONALE APPROVA FINANZIAMENTI 31/05/2021 MARASCHIO: AREE PROTETTE STRAORDINARIA OCCASIONE DI SVILUPPO



Oltre 3milioni e 600mila euro di finanziamenti per il monitoraggio delle aree protette appartenenti a Rete Natura 2000. Con una delibera di Giunta regionale approvata oggi, su proposta dell’assessora all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, la Regione ha selezionato l’elenco definitivo dei progetti finanziabili per la valutare l'efficacia delle misure di conservazione di habitat e specie, animali e vegetali, della Puglia.

I siti Natura 2000 sono stati istituiti per tutelare aree che rivestono un’importanza cruciale per una serie di specie o tipi di habitat di rilevanza comunitaria perché in pericolo, vulnerabili, rare, endemiche o perché costituiscono esempi notevoli di caratteristiche geograficamente tipiche.

“Le aree protette – ha dichiarato l’assessora Maraschio -, oltre a essere parte di un tesoro naturale importantissimo, rappresentano per il nostro territorio una straordinaria occasione di sviluppo. Anche per questo motivo è determinante eseguire attività di monitoraggio che possano restituirci, periodicamente, un’analisi dettagliata degli ambienti naturali che ospitiamo.

Grazie a questi fondi – ha continuato l’assessora - e al coinvolgimento di Enti come Comuni, Università, Consorzi e Centri di ricerca, la Regione avrà la possibilità di valutare le condizioni di parte del nostro vasto patrimonio naturale e paesaggistico. Si tratta di zone di grande valore localizzate sull’intero territorio regionale: dalle Isole tremiti al Parco Naturale di Ugento, da Torre Guaceto al litorale di Porto Cesareo.

La Regione Puglia – ha concluso Maraschio - continuerà a investire sul monitoraggio e sulla tutela delle aree naturali: sulla loro valorizzazione si gioca parte del nostro futuro”.