Bari - MAGGIO ALL'INFANZIA: ESEMPIO DEL BINOMIO PERFETTO CULTURA E TURISMO 31/05/2021 Si chiude con un grande successo di pubblico la ventitreesima edizione del “Maggio all’Infanzia”, organizzato da Fondazione SAT, in collaborazione con Teatri di Bari, Italiafestival e EFA – European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label). Gli spettacoli in programma dal 26 al 30 maggio hanno registrato il tutto esaurito sia a Bari, al teatro Kismet, che a Monopoli, ai teatri Radar e Mariella.

È stata un’edizione straordinaria nel vero senso della parola – commenta Teresa Ludovico, direttrice artistica del festival- . Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo alle compagnie e agli operatori e soprattutto alle famiglie, che hanno riposto in noi una grande fiducia portando i loro bambini dai 3 anni a teatro. Questo ci fa ben sperare per la ripartenza della nostra programmazione”. E aggiunge: “Siamo contenti di aver fatto ripartire lo spettacolo in Puglia con il teatro per le nuove generazioni. Gli spettacoli in programma sono stati molto apprezzati da operatori e giornalisti, sia per la grande qualità che per aver affrontato temi come l’educazione sentimentale, l’identità, la criminalità, il potere e la diversità”.

“Maggio all’Infanzia” ha rappresentato anche un perfetto esempio di come cultura/teatro e turismo, possono diventare realmente un binomio vincente, per realizzare in Italia un percorso di crescita sostenibile. Oltre 50 operatori, direttori di teatri e festival, giornalisti provenienti da tutta Italia hanno potuto conoscere le attrazioni storiche e artistiche di Bari e Monopoli grazie agli educational tour del progetto “Le città favolose”, realizzato dal Comune di Monopoli in collaborazione con la Fondazione SAT. Un progetto che gode del sostegno della Regione Puglia, attraverso il Programma operativo di Regione Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Durante la XXIII edizione del festival Maggio all'infanzia gli ospiti provenienti da fuori regione hanno scoperto, tra gli altri, la città vecchia di Bari e la Basilica di San Nicola, la splendida Basilica Cattedrale Maria ss. Della Madia di Monopoli, il Castello Carlo V e sempre a Monopoli la chiesa di Santa Teresa con la sua altissima cupola di fattura settecentesca.