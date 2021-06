Lecce - 2 GIUGNO: AL TRAX ROAD A SCUOLA DI LEGALITA’ CON GLI STUDENTI E IL CSV BR LE VOLONTARIATO NEL SALENTO 01/06/2021 Nel parco della ex 167B gli studenti DELL’IISS Galilei Costa Scarambone di Lecce presenteranno i loro percorsi di cittadinanza attiva grazie al progetto del CSV ‘Il Palio della Legalità’



Arriva alle sue battute finali “Il Palio della Legalità” il grande progetto del CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento che per mesi ha visto impegnati anche gli studenti ITES Olivetti e del Liceo Scientifico De Giorgi in un percorso strutturato denso di testimonianze, laboratori, progettazione di urban game e interventi di micro-riqualificazione urbana. La presentazione si terrà 2 giugno presso parco Melissa Bassi della 167 B di Lecce meglio conosciuto come Trax Road dalle 10.30 alle 11.30

“L’anno scolastico sta per terminare – dichiara Luigi Conte Presidente del CSV Br Le Volontariato nel Salento- e anche questo percorso che il Centro Servizi ha intrapreso coinvolgendo una serie di scuole e realtà che rappresentano il mondo giovanile primo interlocutore per radicare un cambiamento rispetto alle tematiche della legalità. Un ringraziamento particolare va proprio a questi giovani che hanno creduto nel progetto, hanno aderito spontaneamente, messo insieme idee, entusiasmo e passione concreta”

Il 2 giugno segna il grande finale de ‘Il Palio della Legalità’, in presenza, a Lecce: risultato finale del progetto è infatti un gioco sulla legalità urban e digitale, pensato e installato nel parco Trax Road, epicentro e simbolo di una periferia che vuol rinascere, metafora di una legalità che si attua nella bellezza dei luoghi circostanti e nell’impegno che ogni giorno il buon cittadino impiega per prendersi cura dell’ambiente, dei beni pubblici e di chi li abita.



Una giornata di presentazione importante quella di mercoledì per la comunità, gli studenti dell'I.I.S.S. Galilei-Costa-Scarambone di Lecce, con loro i formatori e le tante associazioni di volontariato coinvolte nel processo.



A partire dal 2 giugno si potrà giocare direttamente nel parco con uno smartphone grazie a indizi e QRcode; un motivo di partecipazione che rappresenta un microintervento di riqualificazione attraverso la condivisione intelligente del luogo.

Per quanti vorranno esserci il gruppo di studenti insieme alle associazioni, alcuni residenti e il CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento a partire dalle 10.30 dopo la presentazione faranno sperimentare l’urban game della Trax Road a piccoli gruppi nel rispetto della normativa vigente.



“In questi 100 passi, attraverso un gioco, condivideremo con voi la nostra l’esperienza alla Trax Road. Vi presenteremo alcuni personaggi, salentini e non, che hanno fatto della legalità il proprio stile di vita- anticipano gli studenti -Oltre a loro, conoscerete alcune associazioni locali impegnate nella promozione della giustizia sociale, della cittadinanza attiva e della partecipazione giovanile.”



Il 31 maggio quest’esperienza è diventata anche un gioco da tavolo “Il Gioco della Legalità” progettato dalle ragazze del Liceo Scientifico De Giorgi di Lecce: una sorta di Risiko in cui si rimane conquistati dalle storie di legalità che si snodano su una mappa che rappresenta l’Italia. E' stato realizzato anche un sito internet dove poter scaricare gratuitamente il gioco http://ilpaliodellalegalita.it/. Mentre tutte le scuole potranno avere la confezione cartacea con la mappa, le pedine e le schede, richiedendola presso il CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento.



Da novembre 2020 ad oggi sono stati realizzati tre diversi giochi sulla legalità con circa 100 studenti di tre diverse scuole superiori di Lecce. Due giochi online e un gioco da tavola.



Per poter avere maggiori informazioni o partecipare alla seconda edizione del progetto (come studenti o associazioni) che partirà a settembre potete contattare la mail progetti@csvbrindisilecce.it



Il palio della legalità sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito dell'avviso pubblico Bellezza e legalità per una Puglia libera dalla mafie.



Il progetto è stato realizzato in partenariato con il comune di Lecce.