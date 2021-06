2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA, EMILIANO AL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A SAN PIETROBURGO 02/06/2021 SPIEF 2021, REGIONE PUGLIA OSPITE D’ONORE ALL’INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM DI SAN PIETROBURGO

2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA, EMILIANO AL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A SAN PIETROBURGO



“Quest’anno celebriamo la Festa della Repubblica dal Consolato Italiano di San Pietroburgo, insieme al Console Monti, all’Ambasciatore Terracciano e alla comunità italiana. Da questa città bellissima auguro a tutti gli Italiani e a tutti i pugliesi buona Festa della Repubblica, evviva l’Italia, evviva l’amicizia con tutti i popoli e in particolare l’amicizia con il popolo russo”.



Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo al Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo su invito del Console Alessandro Monti in occasione della Festa della Repubblica.



“La mia regione - ha spiegato Emiliano - da più di quindici anni lavora con grande intensità alle relazioni tra l’Italia e la Federazione Russa. In questo siamo molto aiutati dalla presenza in Puglia delle reliquie di San Nicola che sono custodite nella Basilica di Bari”.



“Siamo presenti qui oggi - ha continuato Emiliano - perché al Forum Economico che è in corso in questi giorni siamo regione ospite d’onore ed è per questo che domani in piazza dell’Hermitage suonerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli. Oggi annunciamo anche la ripresa dei voli tra Bari e Mosca e ringrazio la diplomazia italiana nella Federazione Russa per il sostegno che in questi anni ha sempre dato alle nostre iniziative culturali, economiche e politiche”.



“Devo in ultimo - ha concluso Emiliano - prendere un impegno, perché abbiamo lavorato molto con la città di Mosca, ma adesso che ho visto la bellezza e l’effervescenza di San Pietroburgo, cominceremo con l’aiuto del governo italiano a lavorare con intensità anche con questa meravigliosa città”.