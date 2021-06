Cassano delle Murge (Bari) - Mindfulness sulla Murgia 03/06/2021 Vuoi scaricare un po' di stress, ansia e tensione accumulati durante il lungo lockdown?



Non c'è modo migliore che praticando la Mindfulness, pratica di consapevolezza, meditazione e respiro consapevole sia da fermi che in movimento. E ciò che renderà ancora più speciale questa pratica sarà il contesto naturale della natura al tramonto. Ne sarai rigenerato nella mente e nel corpo. I soci Murgia Enjoy ti aspettano con la psicologa Francesca Bucci!



Francesca Bucci si è laureata in Psicologia nel 1996 c/o l’Università La Sapienza di Roma, specializzata nel 2004 attraverso un training quadriennale c/o l’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Psichiatria in Psicologia Clinica e Psicoterapia individuale e di gruppo con il massimo dei voti e la lode. E' regolarmente iscritta dal 1998 all’Albo degli Psicologi e Psicoterapeuti della Regione Puglia col n.1372 e ha conseguito attestati di formazione in Analisi Transazionale, Psicodiagnosi e Test, Psicologia giuridica, Psicologia dell’anziano, Training autogeno, Ipnosi Eriksoniana e numerosi altri corsi di formazione volti ad acquisire gli strumenti terapeutici per diverse problematiche del bambino, l’adolescente, l’adulto, l’anziano, la coppia e la famiglia.



Il percorso dell'attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.



L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, oltre al calendario associativo Murgia Enjoy, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 18:30 di sabato 5 giugno.

Come da consolidata abitudine, al termine dell'attività i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di cenare a partire da soli 9€ (antipasto, pizza a scelta, bevanda piccola, vino o caffè).



Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, scorta d'acqua, abbigliamento comodo ed è gradita la prenotazione al numero 328/3130450 dopo le ore 18. I partecipanti dovranno prendere nota delle linee guida successivamente riassunte e già presenti in forma integrale sulla pagina Facebook "Murgia Enjoy".



Linee guida per la partecipazione alle attività escursionistiche Murgia Enjoy:

-La distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri in rispetto a quanto previsto per le attività sportive.

-Sarà obbligatorio l'uso della mascherina nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

-I partecipanti dovranno essere forniti di gel o spray igienizzante.

-Per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing.

-Non sarà consentito lo scambio di materiali tra i partecipanti durante lo svolgimento delle attività.

-Sarà rilevata la temperatura corporea dei partecipanti ed impedita la partecipazione in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C.

-L'uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.