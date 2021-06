VACCINI ANTICOVID, AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO NELLA REGIONE PUGLIA 03/06/2021 Sono 2.429.177 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 91.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.646.505.

Sono in corso dalle ore 14.00 le prenotazioni per le classi di età dal 1982 al 1986. Alle 17.00, dai primi report, sono già circa 20mila i prenotati delle classi di età in corso. Le prenotazioni continuano sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, nelle farmacie abilitate col sistema FarmaCup e tramite il numero verde 800713931 (lun-sab 8-20).

ASL BARI

Giornata dedicata a maturandi, seconde dosi e over 40enni nei centri vaccinali della ASL di Bari. La campagna di immunizzazione contro il Covid aperta anche ai soggetti più giovani prosegue regolarmente nel rispetto delle categorie e del cronoprogramma previsti dal piano strategico regionale.

L’obiettivo – dopo la ampia copertura vaccinale oltre il 90% dei soggetti over 60 - è mettere in sicurezza anche le fasce di età inferiori, a partire dagli studenti.

Questa mattina nell’hub Fiera del Levante hanno ricevuto la prima dose di vaccino i maturandi degli istituiti Marco Polo, Euclide, Panetti, Pitagora e Socrate. Mentre sono in corso oggi pomeriggio le vaccinazioni per gli studenti delle scuole Fermi e Perotti.

Le somministrazioni per i 12mila maturandi della provincia continueranno per tutto il fine settimana e saranno concluse entro domenica 6 giugno. Intanto il Nucleo operativo aziendale ha predisposto l’organizzazione della campagna vaccinale per le fasce di età 12-15 anni fragili.

Le prime somministrazioni sono in programma sabato nel centro Colli della Neuropsichiatria infantile a Bari per i piccoli pazienti autistici e nel centro specialistico dell’Ospedale San Paolo per i bambini affetti da epilessia. Sono finora 816.761 le somministrazioni totali eseguite nei punti vaccino della Asl dall’inizio della campagna ad oggi, di cui 573.382 prime dosi e 243.379 seconde.

ASL BAT

Sono più di 1800 le vaccini fatte solo nella mattinata di oggi alla Asl Bt: oggi e domani ad Andria si sperimenta la vaccinazione dei soli prenotati dalle 17 alle 23. Alle 14 come da programma della Regione Puglia è stata attivata la prenotazione degli under 40: il primo prenotato è tranese e ha 35 anni.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi sono circa 2.500 le dosi somministrate ieri, tra cui 760 Janssen. Proseguono le vaccinazioni per i maturandi: domani, 4 giugno, in programma a Brindisi le sessioni per i ragazzi dell'istituto Flacco e a San Donaci quelle per gli studenti del liceo linguistico Maria Immacolata di Torre Santa Susanna. Il 5 giugno, a Brindisi, in calendario le vaccinazioni dei ragazzi dell'istituto Valzani e del liceo scientifico Fermi.

ASL FOGGIA

Sono 377.094 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale.

Precisamente: 246.446 sono le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino; 130.649 quelle che hanno concluso il ciclo vaccinale.

Proseguono le somministrazioni di prime e seconde dosi presso gli hub, i punti vaccinali e ad opera dei medici di medicina generale.

Parallelamente sono in via di conclusione le vaccinazioni dei maturandi.

Ad oggi, hanno già ricevuto la prima dose oltre 4.000 tra studentesse e studenti.

Nel dettaglio, a questa mattina, hanno ricevuto la prima dose: 44.295 persone estremamente vulnerabili; 14.888 caregivers; 37.545 persone ultraottantenni; 49.020 persone di età compresa tra 79 e 70 anni; 57.930 persone di età compresa tra 69 e 60 anni; 50.662 persone di età compresa tra 59 e 50 anni; 24.145 persone di età compresa tra 49 e 40 anni.

Hanno concluso il ciclo vaccinale 13.502 dei 15.887 operatori scolastici che hanno ricevuto la prima somministrazione.

Ad oggi i medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 108.608 di cui 15.644 a domicilio.

ASL LECCE

Sono 473.779 le dosi complessivamente somministrate in ASL Lecce finora.

Procede spedita la campagna di vaccinazione antiCovid nei 12 Punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei Medici: oltre 7.500 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri.

In corso la vaccinazione dei maturandi delle scuole superiori salentine, oggi in modalità "Drive in" a Poggiardo in via P. Siciliani e a Leverano in via R. Sanzio.

Proseguono le vaccinazioni domiciliari e ambulatoriali dei Medici di medicina generale: 66.774 le dosi somministrate fino ad oggi.

ASL TARANTO

In Asl Taranto, la campagna vaccinale oggi si avvia con l’inaugurazione del nuovo hub vaccinale presso l’Arsenale della Marina Militare, dove già nella mattinata sono state somministrate 367 dosi. Il centro diventa così pienamente operativo, con percorsi di ingresso e uscita chiaramente definiti per chi vi accede in auto e con un sistema di navetta interno per i cittadini che vi si recano a piedi.

Negli altri hub vaccinali della provincia, la somministrazione dei vaccini registrata in mattina è così ripartita: a Taranto 496 dosi presso la SVAM e 392 dosi al PalaRicciardi; 377 dosi a Martina Franca, 354 dosi a Grottaglie, 358 dosi a Manduria, 537 dosi a Massafra, 416 dosi presso l’hub di Ginosa, per un totale di oltre 3200 dosi somministrate negli hub jonici.

A questi dati si aggiungono si aggiungono circa 335 dosi somministrate in ambulatorio e quasi 100 dosi somministrate a domicilio.

In totale, in provincia di Taranto si è raggiunta la quota di oltre 342.200 dosi somministrate: tra i cittadini che hanno ricevuto il vaccino, oltre 109mila hanno completato il ciclo vaccinale.