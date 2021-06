Festival “Tulipani di seta nera”,premiato “Distanza Zero” il corto sui rider realizzato con il contributo dell’ Inail 04/06/2021 Roma 3 giugno - Grandi emozioni per Distanza zero”, il cortometraggio realizzato da Inail Puglia e Immaginaria Produzioni per sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della sicurezza e della prevenzione negli ambienti di lavoro e promuovere corretti stili di vita.



Nel corso della prima giornata del Festival dedicata al “Valore del lavoro”, è stato assegnato al cortometraggio fuori concorso DISTANZA ZERO di Pier Glionna il premio “Sorriso Diverso Menzione Speciale”. Motivazione: “aver saputo scavare con una regia sensibile e con grande talento narrativo i momenti di vita di un rider diviso tra un lavoro iniquo, l’alienazione di chi non realizza di essere calpestato, gli affetti, gli amori e la vita di tutti i giorni. Il cortometraggio, in pochi minuti, riesce a offrire spunti di riflessione su un importante tema, quale la condizione di disparità sociale, di potere contrattuale ed economico fuori controllo delle nuove figure lavorative. Con semplicità, questo racconto ritaglia un frammento di vita, facendo di esso il mezzo principale con il quale restituire l’umanità a chi rischia di essere trasformato in un numero, svelandone la storia.”

“Distanza zero”, diretto da Pier Glionna (già autore de “Il giudice ragazzino”), scritto da Claudio Romanazzi e interpretato da Diego Graneri, Fabiola Presti, Domenico Panarello, racconta, in poco più di sette minuti, la storia di Dario, un giovane rider per un servizio di food delivery (consegna cibo), alle prese con le difficoltà lavorative, l’incontro con la fioraia Sara e il sogno di una vita migliore.



Ha consegnato il premio il Direttore regionale Inail Puglia, Giuseppe Gigante: “E’ con grande emozione - afferma Giuseppe Gigante, - che consegno questo premio a dei giovani talentuosi che hanno saputo rappresentare in maniera puntuale un tema attuale e in costante evoluzione come quello della tutela lavorativa dei raider. Siamo certi che la promozione, la diffusione e il consolidamento della “cultura della sicurezza” passi anche attraverso il linguaggio cinematografico, in grado di incidere in modo più empatico nel “senso comune” per formare e creare una “coscienza civica” più attenta e consapevole.”



Il corto è liberamente disponibile sui canali youtube di Inail, Immaginaria produzioni, Apulia Film Commission e in quello, “Scuola di prevenzione” dell’Inail Puglia destinato agli studenti pugliesi.

La sua realizzazione è avvenuta nell’ambito dell’Avviso regionale per la presentazione di proposte progettuali in materia di sicurezza sul lavoro pubblicato da Inail Puglia nel 2019.