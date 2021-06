Foggia - Gargano, più turisti del 2019: i dati sugli indici di riempimento delle strutture 04/06/2021 Gargano, più turisti del 2019: i dati sugli indici di riempimento delle strutture

40-45% per giugno, dal 60 all’80% in luglio, dal 85 al 100% in agosto, e sarà boom anche a settembre



“Sono percentuali altissime e destinate ad aumentare velocemente nei prossimi giorni”

Domenica 6 giugno coste ed entroterra garganici di nuovo in tv, torna l’estate degli eventi



Zangardi: “Dato eccellente in agosto, ma quello più interessante è l’omogeneità sui quattro mesi”



GARGANO – I dati sono inequivocabili. La stagione turistica 2021 non solo supererà, per arrivi e presenze, quella del 2020, ma sarà migliore anche di quella ‘precovid’ del 2019. L’indagine, numeri alla mano, è del Consorzio “Gargano Ok”. “L’indice medio di riempimento delle strutture, in questo momento e con le prenotazioni ancora in corso, è il seguente: 40-45% per giugno, dal 60 all’80% in luglio, dal 85 al 100% in agosto”, ha spiegato Bruno Zangardi, presidente del Consorzio (www.garganook.com) che mette a sistema l’offerta e le strutture di 16 località tra Gargano, Daunia e Molise (Vieste, Isole Tremiti, Peschici, Monte Sant’Angelo, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Manfredonia, San Nicandro Garganico, Apricena, Foggia, San Marco in Lamis, Ischitella, Poggio Imperiale, Bovino e Termoli). “Molte strutture sono già completamente prenotate per agosto, tanto da dover rifiutare ulteriori prenotazioni. Le percentuali di riempimento delle strutture, per gli altri mesi, sono destinate a salire velocemente nei prossimi giorni”, ha spiegato Zangardi.



IL DATO DI SETTEMBRE 2021. “Il dato di agosto è eccellente, ma quello potenzialmente più interessante riguarda settembre: per quel mese, la media percentuale di riempimento delle strutture si attesta già sulla forbice che va dal 15 al 30%: nel 2020, in questo periodo, lo stesso indice andava dallo zero al 7-8%. Questo significa che avremo una stagione turistica con numeri di assoluto rilievo lungo tutti e quattro i mesi più importanti. E’ un risultato storico, per certi versi, perché segna un miglioramento anche rispetto ai livelli pre-Covid e non solo conferma la nostra attrattività ma la rilancia e la consolida, offrendoci l’opportunità epocale di porre le basi per quella destagionalizzazione di cui si parla da anni, e che nel 2021, grazie anche alla riproposizione del bonus vacanze, può essere finalmente centrata, almeno per quanto riguarda l’omogeneità e la distribuzione delle presenze fino a tutto settembre”, ha dichiarato il presidente del Consorzio Gargano Ok.



LA PROMOZIONE DELL’IMMAGINE. Domenica 6 giugno, le località turistiche e gli operatori del consorzio saranno nuovamente in tv: una puntata speciale di “Comò”, magazine culturale di TeleNorba, porterà i telespettatori a compiere un vero e proprio viaggio virtuale sulle coste e nell’entroterra garganici. “Per tutta l’estate”, annuncia Zangardi, “sul Gargano si alterneranno troupe televisive impegnate a raccontare il territorio, ma non solo: l’estate 2021 sarà caratterizzata anche dal ritorno nelle piazze e sulle spiagge degli eventi culturali, i concerti, l’animazione”. Quella sugli indici di riempimento delle strutture è la seconda indagine effettuata dal Consorzio Gargano Ok nelle ultime settimane: la prima, infatti, riguardava l’individuazione delle priorità indicate dai turisti rispetto a ciò che si aspettano questa estate da albergatori, gestori di lidi balneari e di camping, ristoratori, aziende di servizi per trasporti ed escursioni e guide turistiche.



LE RICHIESTE DEI TURISTI. “Le richieste ricorrenti sono principalmente tre: spazi più ampi e organizzati per fruire delle attività e dei servizi evitando assembramenti; possibilità di fruire delle escursioni in gruppi non numerosi; vivere la spiaggia, lo sport e ogni altra iniziativa senza preoccupazioni. E’ quello a cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando da un anno”. Il Gargano ha le spiagge più grandi della Puglia, tra le più ampie d’Italia. “Abbiamo distanziato gli ombrelloni, incrementato il numero delle passerelle in modo da gestire il flusso in entrata e in uscita dai lidi. Tutte le strutture consorziate hanno ampliato gli spazi a disposizione e programmato una diversa modulazione per la fruizione dei servizi, dei giochi, delle aree dedicate allo sport”.



La gran parte dei turisti che arriveranno da tutta Italia e da ogni parte del mondo atterreranno all’Aeroporto di Bari. “Abbiamo messo in campo, come e più degli scorsi anni, i nostri servizi-navetta per accogliere quanti verranno in aereo e portarli comodamente a destinazione, ampliando anche il numero delle navette e la frequenza degli spostamenti da e verso Bari”. Tutte le strutture del Consorzio Gargano Ok hanno confermato l’adesione al Bonus Vacanze. Una scelta netta, senza incertezze, già presa lo scorso anno con ottimi risultati.