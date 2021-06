OLTRE 500 ISCRITTI PER LA 04/06/2021 OLTRE 500 ISCRITTI PER LA “GALLIPOLI VIRTUAL RUN”



IL 6 GIUGNO TORNA L’EVENTO SPORTIVO

DELLA LILT DI LECCE PER SOSTENERE LA LOTTA AI TUMORI



NUOVO FORMAT: CORRI DOVE E A CHE ORA VUOI







Al posto della tradizionale maratona sul lungomare di Gallipoli, rinviata a causa del Coronavirus,

i partecipanti potranno correre, camminare o pedalare in un luogo a scelta e inviare un “selfie”



L’appello del presidente Lilt Lecce, l’oncologo Carmine Cerullo:

“Cambia la modalità, ma non gli obiettivi: sostenere i progetti e i servizi gratuiti di prevenzione e assistenza oncologica della Lilt di Lecce, nonché il completamento del Centro Ilma a Gallipoli, il nostro futuro Istituto per la ricerca sulle cause dei tumori, per la prevenzione e la riabilitazione”



Il 6 giugno tutti di corsa per LILT Lecce. Hanno già superato quota 500 le iscrizioni alla “Gallipoli Virtual Run – FIT4LILT”, l’evento sportivo organizzato per il quarto anno consecutivo dalla sezione provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori per sostenere i progetti e i servizi gratuiti di prevenzione e assistenza oncologica erogati dall’Associazione e il completamento del Centro “Ilma” a Gallipoli, il primo istituto per la ricerca sulle cause dei tumori, per la prevenzione e la riabilitazione (realizzato senza finanziamenti pubblici).



“Corri per Lilt Lecce e condividi con noi!” è lo slogan dell’appuntamento in programma domenica 6 giugno con un nuovo format “virtuale”: al posto della tradizionale maratona sul lungomare di Gallipoli, rinviata a causa del Coronavirus, i partecipanti potranno correre, camminare o pedalare in un luogo a scelta e, a fine attività, inviare un “selfie” da condividere sui canali social della Lilt di Lecce e sul sito Gallipolirun.it.

La IV edizione della “Gallipoli Virtual Run” rientra tra le iniziative organizzate dalla Lilt di Lecce in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. È patrocinata dal Comune di Gallipoli e realizzata in collaborazione con Fidal Lecce, con il Comitato provinciale di Lecce della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) – Puglia, Comitato regionale F.i.Tri. Puglia e ASD Atletica Gallipoli.



COME FUNZIONA – Tutti i cittadini potranno iscriversi all’evento compilando l’apposito modulo sul sito www.gallipolirun.it oppure recandosi presso la Sede provinciale Lilt di Casarano (0833512777 – Valentina De Maria). In alternativa, nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 giugno, dalle 15 alle 18, presso Torre la Pedata a Gallipoli, in via Lungomare Galilei.



È richiesta una donazione libera (importo minimo 6 euro, a copertura delle spese) che dà diritto al pettorale di gara (da scaricare e stampare) e al pacco-gara.

Domenica 6 giugno, non ci sarà una partenza in contemporanea come nelle gare tradizionali, ma sarà ogni partecipante a decidere liberamente dove e a che ora iniziare a svolgere la propria attività di fitness (camminata, corsa, bici, workout a casa, aerobica, ecc.).



“Anziché rimandare l’atteso appuntamento della Lilt a tempi migliori - sottolinea il presidente Lilt Lecce, Carmine Cerullo - abbiamo deciso di proporre un nuovo format ai tantissimi sportivi ed amatori del fitness che partecipano con entusiasmo alla nostra manifestazione, consapevoli degli importanti obiettivi dell’evento: sostenere tutti i servizi gratuiti di assistenza e prevenzione oncologica della Lilt Lecce, i progetti di ricerca e informazione/educazione alla prevenzione, le iniziative e, soprattutto, il completamento del Centro Ilma a Gallipoli”.