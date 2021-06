Guagnano (Lecce) - Vignaculturae, itinerari enogastroturistici nelle Terre del Negroamaro 04/06/2021 Dal 5 giugno al 18 luglio a Guagnano – Vignaculturae, itinerari enogastroturistici nelle Terre del Negroamaro e laboratori teatrali per bambine e bambini



Dal 5 giugno al 18 luglio a Guagnano, nell’ambito delle attività di potenziamento dell’Info Point Turistico



Guagnano – Terre del Negroamaro, il Comune di Guagnano in collaborazione con Arci Rubik e il Museo del Negroamaro e con il sostegno della Regione Puglia, proporrà Vignaculturae: otto appuntamenti (ad ingresso gratuito e su prenotazione) alla scoperta degli itinerari enograstronomici nelle Terre del Negroamaro e altrettanti laboratori teatrali per i più piccoli.



Il ciclo di incontri prevede attività di trekking urbano, ciclo tour nelle aree rurali, visite guidate, degustazioni enogastronomiche, laboratori teatrali e ricreativi per bambine e bambini dai 6 ai 13 anni. Il ciclo di appuntamenti sarà anche occasione per

prendere visione della nuova mappa del territorio di Guagnano con indicazione dei principali attrattori culturali, turistici ed enogastronomici e di una piccola guida informativa sulla storia del vino nelle Terre d’Arneo e del Museo del Negroamaro

Vignaculturae rientra nell’ambito delle attività di Potenziamento e qualificazione dell’Info Point Turistico Guagnano – Terre del Negroamaro.



L’iniziativa è realizzata e promossa dal Comune di Guagnano in collaborazione con Arci Rubik e Museo del Negroamaro e con il sostegno della Regione Puglia – POR

PUGLIA 2014 – 2020 – Asse VI, Azione 6.8 – Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale – annualità 2020.



Per info e prenotazioni (fino a un massimo di 20 partecipanti per i percorsi; di 12 per i laboratori teatrali): 3408942727 / infopointguagnano@gmail.com