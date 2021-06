Bari - Centro Studi Nundinae APS I Supereroi volontari parlano dei pericoli della rete 04/06/2021 Centro Studi Nundinae APS

I Supereroi volontari parlano dei pericoli della rete



Sabato 5 Giugno 2021, il Centro Studi Nundinae APS organizza “Siamo tutti nella rete”, progetto di sensibilizzazione sociale per alunni della scuola primaria, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato – Commissariato di Gravina in Puglia e il teatro Vida e con il patrocinio e contributo del Comune di Gravina in Puglia.



I Supereroi volontari parleranno dei pericoli della rete agli alunni dei plessi Fiore di via Fratelli Cervi e Savio di via Punzi di Gravina in Puglia.



Il progetto prevede la distribuzione di un opuscolo informativo sui rischi legati all’utilizzo di internet da parte dei minori, con i numeri utili da contattare in caso di pericolo e le linee guida da seguire per non cadere nella rete dei criminali.



Spesso, queste fasce più deboli vengono lasciate sole per ore davanti a un computer, navigando senza controlli nell’immensa giungla elettronica, incapaci di riconoscere e comprenderne le mille insidie, in un passaggio repentino dalla dimensione ludica a vere e proprie sfide mortali. Portiamo un messaggio chiaro per far comprendere ai bambini che non ci si può fidare di quello che viene proposto come un semplice gioco.



Di seguito, il link al video che illustra, con un linguaggio consono all’età, i pericoli nascosti nella rete. Protagonisti due piccoli attori.