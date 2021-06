Bitritto (Bari) - Al via il Trofeo Costa Ripagnola lo sport che fa aggregazione 04/06/2021 Sabato 5 giugno, a partire dalle 10, allo stadio “G. Scirea” di Bitritto (Ba), casa dell’ASD Levante Bitritto e del settore giovanile della SSC Bari, si terrà la cerimonia d’apertura del “I° Trofeo Costa Ripagnola”, manifestazione sportiva per categorie juniores, dai 13 ai 17 anni, che abbraccia varie discipline sportive, con la presenza di numerose autorità dello sport e della politica, nonché della nazionale di Calcio in sedia a rotelle



“Sarà una giornata dedicata allo sport – ha commentato Roberto Maizza, delegato allo sport della Città metropolitana di Bari - con varie attività per festeggiare la ripartenza. In primo piano ci saranno i giovani che sono stati tra i più sacrificati durante il periodo di chiusura e limitazioni”.



Durante l’inaugurazione di questo trofeo, promosso dal Comitato dipartimento sport di Bari e l’APS L’albero verde della vita, ci sarà la sfilata di tutti gli atleti, sia di quelli impegnati nelle gare, che avranno inizio dal giorno seguente, che quelli che disputeranno le “mini Olimpiadi metropolitane”, la competizione non agonistica che vedrà il coinvolgimento di vari comuni della provincia barese. A tutti i partecipanti, ai delegati dei comuni coinvolti e ad altre figure che hanno reso possibile la realizzazione di questa grande manifestazione sportiva, il Sindaco della Città metropolitana Antonio Decaro consegnerà attestati di partecipazione e riconoscimento.



A questa inaugurazione saranno presenti numerose autorità, tra cui il presidente regionale del Coni Angelo Giliberto, l’assessore allo sport di Bari Pietro Petruzzelli, presidente commissione Pari opportunità Silvia Russo Frattasi, il consigliere del Comune di Bari Salvatore Campanelli, Il presidente della commissione sport del comune di Bari Giuseppe Cascella e i sindaci dei comuni che hanno aderito, oltre al sindaco Decaro, che ha fortemente voluto la partecipazione dei comuni dell’area metropolitana.

Dopo i saluti istituzionali sarà dato spazio allo sport. A caratterizzare questa prima giornata sarà un’esibizione della nazionale di Calcio in sedia a rotelle, tra i quali ci sarà Donato Grande, protagonista al 71° Festival di Sanremo al fianco del calciatore milanista Zlatan Ibrahimovic.



“Questo primo momento, possibile grazie all’ospitalità del Presidente dell’Asd Levante Bitritto, Dario Lombardi, darà il via a questa manifestazione nella quale tante società sportive avranno modo di farsi conoscere. Il mio auspicio è che i tanti partecipanti non si limitino a fare sport solo in questa occasione. Infatti mi sto impegnando per far allontanare più ragazzi da internet e dai videogiochi, cercando di far comprendere quanto lo sport sia un fondamentale strumento di inclusione sociale”.