"Gli ScacciaRischi: Le Olimpiadi della prevenzione " cerimonia conclusiva 04/06/2021 Bari, 4 giugno 2021

Le Olimpiadi della prevenzione: “creare cultura della sicurezza partendo dalla scuola”

E’ terminato questa mattina con la premiazione dei vincitori l’edizione 2020/2021 del progetto: “Gli ScacciaRischi: le Olimpiadi della prevenzione”



La cultura della prevenzione parte dal mondo della scuola, luogo ideale in cui radicare i concetti di salute e sicurezza. Con questo obiettivo anche quest’anno si è svolto il progetto-concorso “Gli ScacciaRischi: le Olimpiadi della prevenzione” che si è concluso il 4 giugno, con la premiazione dei “Campioni Olimpici della prevenzione 2021”.

Il progetto, promosso dall’ Inail Puglia e dall’ Assessorato alla Promozione della Salute della Regione Puglia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, quest’anno si è arricchito della preziosa collaborazione del Dipartimento di Formazione Psicologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari. La Prof.ssa D’Errico e il suo team, infatti, hanno elaborato già da questa edizione uno strumento di indagine per migliorare l’efficacia educativa dell’iniziativa.

Il progetto, attraverso l’uso di un videogioco realizzato dalla PM Studios di Bari, mira, infatti, a stimolare gli studenti delle scuole pugliesi ad un’attenta riflessione sul fenomeno infortunistico, sui rischi che ci circondano e sulle precauzioni da utilizzare per evitare che tali rischi si trasformino in danni per la salute. Attraverso il linguaggio dei videogiochi si è cercato di intercettare i molteplici interessi dell’eterogeneo mondo giovanile per rafforzare nelle giovani generazioni la cultura della prevenzione e della sicurezza e consolidare il sistema pugliese della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Gli studenti delle 10 scuole finaliste, cinque per le scuole primarie e cinque per le secondarie di primo grado si sono sfidati virtualmente in una “final special edition” del videogioco e in una gara social, con l’attribuzione di 100 punti per ogni like ricevuto dai video di presentazione realizzati con il supporto dei docenti referenti.

Al termine dell’avvincente sfida, sono stati premiati:

per le Scuole primarie:

I classificato: Alessandro Gaetani – Scuola Galiotta Martano (Le)

II classificata: Sara Casiero IC Davanzati Mastromatteo Palo del Colle (Ba)

III classificata: Annachiara Lillo – Scuola Caiati Bitonto (Ba)

IV classificato: Antonio Antonaci – Polo 3 Galatina (Le)

V classificata: Elisa Carrieri – II CD Via Firenze Conversano (Ba).

Per le Scuole secondarie I grado:

I classificata: Eleonora Perna IC S.G. Bosco Manzoni Sannicandro di Bari

II classificato: Giorgio Fachechi Scuola Pomarico Collepasso (Le)

III classificato: Vito Cofano Scuola G. Galilei Fasano (Br)

IV classificato: Nicolò Di Ceglie – Istituto M. Fermi Andria (Bat)

V classificato: Umberto Cristiani Ic da Feltre Zingarelli Foggia (Fg).

Nel corso della cerimonia in diretta streaming sono stati premiati anche i vincitori della gara a squadre novità dell’edizione scolastica 2020/2021, per le Scuole primarie ha vinto la squadra del Polo 3 di Galatina (Le), mentre per le Scuole secondarie ha vinto la scuola S.G. Bosco di Sannicandro di Bari.

L’edizione di quest’anno ha visto coinvolti quasi 7.000 studenti e 104 docenti, le interazioni sui social network sono state, nel periodo 25 aprile/ 3 giugno, ben 266.706 raggiungendo il numero di 1.361.376 di utenti totali.

Ai vincitori sono stati consegnati premi in denaro da destinare al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici

“E’ emozionante vedere la passione con cui ragazzi, docenti e genitori si dedicano a promuovere la salute e la sicurezza nelle scuole. Il successo di questo progetto – afferma Pier Luigi Lopalco, Assessore regionale alla Sanità e al benessere animale della Regione Puglia - risiede proprio nell’idea di trasferire un messaggio di educazione alla Sicurezza utilizzando un videogioco che facilita l’apprendimento senza ridurre la qualità del messaggio”.

Questa iniziativa – dichiara Ester Rotoli, Direttore INAIL Direzione Centrale Prevenzione - rappresenta un investimento del mondo della scuola sulla Prevenzione. La scuola rappresenta infatti un setting ideale in cui costruire la Sicurezza attraverso un approccio integrato e sinergico di tutte le Istituzioni.”

“I tragici eventi degli ultimi giorni – afferma Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia -impongono una riflessione sul fenomeno mai sopito degli infortuni sul lavoro. Nel corso del 2020 sono stati 1270 i lavoratori e le lavoratrici che hanno perso la vita: un numero inaccettabile, che va contrasto quotidianamente con ogni mezzo, in primis con la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza. Portiamo avanti questo progetto con le scuole già da tempo e siamo riusciti ad adattarlo con successo al periodo emergenziale che stiamo vivendo. In un momento in cui anche la casa, da luogo simbolo di rifugio e sicurezza, si è trasformata in scuola, in ufficio, in un organismo più complesso di convivenza, abbiamo voluto mostrare ai ragazzi come si ponga un problema di sicurezza quando sono all’interno delle sue mura. Lo facciamo attraverso un approccio ludico proprio per avere massimo riscontro in termini di attenzione e coinvolgimento e perché siamo fermamente conviti che la lotta al fenomeno infortunistico debba partire dai ragazzi, lavoratori del domani.”

“Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 – 2025 - dichiara Onofrio Mongelli, Dirigente della sezione Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia - attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie di lavoro correlate, richiamando esplicitamente la necessità di sensibilizzare la popolazione sui rischi connessi anche attraverso l'attuazione di progetti specifici e lo sviluppo di collaborazioni fra tutti gli attori coinvolti nella salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ed è proprio al fine di favorire la realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura e sicurezza negli ambienti di lavoro, che la Giunta regionale ha approvato il “Protocollo d’Intesa Regione Puglia – INAIL Direzione Regionale per la Puglia, con lo scopo di promuovere iniziative progettuali in materia di salute e sicurezza sul lavoro destinate agli studenti della Regione con la realizzazione del progetto “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione.”

Video finalisti

Gara a squadre

Scuole primarie: Polo 3 Galatina (https://www.youtube.com/watch?v=Que73NVUomw)

Scuole secondarie I grado: IC don Bosco Manzoni Sannicandro di Bari (https://www.youtube.com/watch?v=2La8oxo_BHY&t=5s)

Gara individuale

Scuole primarie

I classificato: Alessandro Gaetani – Scuola Galiotta Martano (Le) (video di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=kcWuDYpEdZ4)

II classificata: Sara Casiero IC Davanzati Mastromatteo Palo del Colle (Ba) (video: https://www.youtube.com/watch?v=FNC8q7eU5Oc&t=24s)

III classificata: Annachiara Lillo – Scuola Caiati Bitonto (Ba) (video: https://www.youtube.com/watch?v=Us2Z4yqVX84&t=67s)

IV classificato: Antonio Antonaci – Polo 3 Galatina (Le) (video: https://www.youtube.com/watch?v=HFpzmBo4KpQ)

V classificata: Elisa Carrieri – II CD Via Firenze Conversano (Ba) (video: https://www.youtube.com/watch?v=aJofSHnNMHo)

Scuole secondarie I grado

I classificata: Eleonora Perna IC Don Bosco Manzoni Sannicandro di Bari (video: https://www.youtube.com/watch?v=AdRkw0poOIw)

II classificato: Giorgio Fachechi Scuola Pomarico Collepasso (Le) (video: https://www.youtube.com/watch?v=llos_kh-xP0&t=10s)

III classificato: Vito Cofano Scuola G. Galilei Fasano (Br) (video: https://www.youtube.com/watch?v=yRfNd7S1mCU)

IV classificato: Nicolò Di Ceglie – Istituto M. Fermi Andria (Bat) (video: https://www.youtube.com/watch?v=i71jmpwxhIU)

V classificato: Umberto Cristiani Ic da Feltre Zingarelli Foggia (Fg) (video: https://www.youtube.com/watch?v=pfdUA4JyzTs)