11 12 13 giugno- Da Aiace a Ulisse a Amore e Psiche: I miti e gli eroi dell’antica Grecia con il Balletto del Sud, Lecce 11/06/2021 Iniziate le prevendite dei biglietti dello spettacolo “Miti in scena”



Gli eroi dell’antica Grecia, i personaggi dell’Olimpo, con le loro storie mitologiche di imprese divine e umanissime passioni, con la loro forza sovrumana e le loro capricciose debolezze, con i loro corpi plasticamente perfetti e le loro anime perennemente tormentate, dominano da sempre la cultura mondiale. Un universo costantemente alimentato anche dalle scoperte archeologiche che, dall’Ottocento ad oggi, hanno riportato alla luce un patrimonio di bellezza, che ha nelle statue di Fidia e negli edifici dell’Acropoli di Atene le opere che più di ogni altra descrivono un’epoca nell’immaginario collettivo.

Tutto questo torna a rivivere nello spettacolo “Miti in scena” in programma al Teatro Apollo di Lecce venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno alle ore 20.30 e portato in scena dalla compagnia Balletto del Sud, per il quale è aperta la prevendita dei biglietti. L’iniziativa è realizzata da Balletto del Sud in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese, Regione Puglia, Ministero della Cultura, Comune di Lecce. Altri appuntamenti si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto nel Chiostro dei Teatini.

Per rendere al meglio la complessità delle svariate suggestioni della letteratura e dell’arte antica, il regista Fredy Franzutti, direttore della compagnia, ha composto, in questa edizione, una serata che alterna quadri emozionali ed evocativi a brani di brillante virtuosismo e lo ha fatto mettendo sapientemente insieme musica, teatro e danza. Ecco, quindi, che l’attore residente della compagnia Andrea Sirianni diventerà Aiace, pronunciando il celebre monologo tratto dalla tragedia di Sofocle con cui l’eroe greco sceglie la strada di una morte eroica, per trasformarsi, poi, nell’Ulisse dantesco, avvolto dalle fiamme dell’inferno, che racconta la sua fine e con essa l’epilogo del desiderio umano di superare i propri limiti. Ma Sirianni declamerà sul celebre adagio di Čajkovskij anche “L’elogio alla rosa”, tratto da “L’Adone” di Gianbattista Marino, e l’intensa poesia “Itaca” del greco Costantino Kavafis.

L’attore Donato Chiarello avrà, invece, il compito di introdurre con brevi cenni narrativi i quadri interpretati dalla compagnia: l’Idolo d’oro, l’equivalente del dio Apollo nella cultura indiana, gli amori contrastati di Piramo e Tisbe, le sacerdotesse di Iside, l’incontro tra Leda e Giove mutatosi in cigno, la storia senza tempo di Amore e Psiche (nella brillante coreografia di Marius Petipa su musiche di Minkus), il rapimento del giovane Ganimede da parte di Giove, il pas de deux di Sylvia, l’eroica variazione di Atteone (con le coreografie di Agrippina Vaganova), il Can Can finale dell’“Orfeo all'inferno” di Jacques Offenbach e la presentazione delle muse di Apollo.

Protagonisti dei quadri danzati sono i primi ballerini del Balletto del Sud: Nuria Salado Fustè, Carlos Montalvan e Matias Iaconianni, i solisti della compagnia Ovidiu Chitanu, Alice Leoncini, Alexander Yakovlev e Liliana Alonso, Benedetta Maldina, Lorenzo Lupi, Joao Soledade,il resto del corpo di ballo e alcuni allievi scelti della scuola del Balletto del Sud.



Costo biglietti:

Poltronissima e palchi 1 ordine € 15,00 (ridotto under 25 e over 65 € 10,00)

Poltrone e palchi 2 ordine € 10,00 (ridotto under 25 e over 65 € 5,00)

Ridotto universitari € 5,00



I biglietti si possono acquistare presso l’infopoint del Castello Carlo V (viale XXV Luglio, Lecce) e online su www.vivaticket.com.