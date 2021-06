12 giugno - Festival Internazionale delle Arti - concerto del pianista IVAN DALIA - Copertino (Lecce) 12/06/2021 Festival Internazionale delle Arti – IX Edizione



SABATO 12 GIUGNO A COPERTINO (LE) “SEME DI SPERANZA”:

CONCERTO DEL PIANISTA IVAN DALIA, CIECO DALLA NASCITA, CON LETTURE DI CARLA GUIDO E LA VISUAL ART DI HERMES MANGIALARDO

A corollario dell’evento, in collaborazione con il FAI, visite guidate del monastero di Santa Maria di Casole





Sotto la direzione artistica del Maestro Salvatore Cordella, Il Festival Internazionale delle Arti è ripartito con la sua nona edizione dopo lo stop nel 2020 imposto dalla situazione pandemica internazionale. In un’armonia di suoni, passioni ed emozioni, il festival Ideato dall’Associazione International Arts Company, riprende la sua attività di presentazione al pubblico delle iniziative e la programmazione annuale dell’Associazione e di farne apprezzare i frutti dell’intensa attività artistico-culturale.



Il secondo appuntamento, “Seme di Speranza”, sabato 12 giugno, ore 20.30 presso la Chiesa di Santa Maria di Casole a Copertino ci catapulta in un’esperienza sensoriale unica ed emozionante. Il concerto vedrà la celebrazione del tema Aria, l’elemento impalpabile e fuggevole per eccellenza, l’elemento artistico per eccellenza. E proprio l’Aria diventerà il mezzo di comunicazione principale tra il pubblico e l’artista Ivan Dalia, pianista straordinario, cieco dalla nascita, capace di generare un’esperienza sensoriale altamente suggestiva. Ivan Dalia, che, avvicinatosi alla musica sin da subito, ha portato la sua arte in giro per il mondo, dai jazz club di Manhattan al Tone - Colours Festival di Berlino, fino ai due recenti sold out al Posillipo di Napoli con il suo progetto comico sull'opera lirica "A ciascuno il Duo", insieme al cantante lirico Luca De Lorenzo.



Sotto la regia di Rosangela Giurgola, la musica sarà accompagnata dalle letture dell'attrice Carla Guido e dalle atmosfere del visual artist Hermes Mangialardo, che porterà il pubblico a immergersi in un percorso visuale tra la luce e il buio e viceversa.



L'evento è organizzato in collaborazione con il FAI, che, prima dell'inizio del concerto, metterà a disposizione sul posto le sue guide di volontari per delle visite all'interno del sito di Santa Maria di Casole, che a partire dalle ore 18:00 racconteranno il monastero, accompagnate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Falcone di Copertino.



L’evento rientra nelle attività progettuali della “Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia” sostenuti dalla Regione Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese (Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3 – Investiamo nel vostro futuro), con il Patrocinio del FAI, del Gal Terre D'Arneo e del Comune di Copertino.



Inizio visite guidate ore 18:00*, previa prenotazione al 328 2426875

Inizio concerto ore 20:30*



Ticket 10 € (di cui la metà devolute al FAI) con prenotazione preventiva al 328 2426875



*Gli orari potrebbero subire variazioni nel rispetto di eventuali direttive anticovid



PER INFO E PRENOTAZIONI:

internationalartscompany@gmail.com - ph. +39 328 2426875