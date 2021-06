Bitonto (Bari) - Il Comune pronto a riportare Not(t)e di Musica nel Parco delle Arti 08/06/2021 Il Comune di Bitonto lancia la ricerca di musicisti e progetti musicali per creare una short list da utilizzare per il programma artistico/musicale di «Parco delle Arti Bitonto in “Not(t)e di Musica” Speciale Estate 2021».



L’iniziativa nasce dall’incontro di due progetti comunali: Parco delle Arti, rete dei principali beni culturali della città per la valorizzazione e promozione del centro antico, e Bitonto Not(t)e di Musica, format di rivitalizzazione della città con musica dal vivo e degustazioni disseminate in varie zone pedonalizzate.



Questo nuovo format è pensato e strutturato come un multi-evento di musica dal vivo: il Comune allestirà, curando a sue spese tutti gli aspetti logistici, quattro “palchi naturali” in altrettanti spazi della città (piazza Cavour, piazza Cattedrale e largo Teatro a Bitonto, piazza Roma a Mariotto), garantendo la loro pedonalizzazione con la chiusura al traffico delle strade circostanti (nel centro antico saranno oggetto di chiusura le strade comprese nella zona a traffico limitato).



Nelle piazze i locali pubblici potranno allestire spazi esterni per somministrare cibi e bevande nel rispetto delle vigenti norme anti Covid. L’obiettivo è quello di attivare un circuito virtuoso in grado di favorire la sosta eno-gastronomica con ascolto di buona musica, eseguita dal vivo e in contemporanea in tutti i luoghi individuati.



Gli eventi si svolgeranno il giovedì e la domenica (a partire dalle ore 21) nelle piazze del centro urbano e il sabato sera a Mariotto. Si partirà il 24 giugno e si andrà avanti tutte le settimane sino al 19 agosto con un’appendice dal 16 settembre al 3 ottobre.

La ricerca si rivolge a enti, società, professionisti con partita Iva e associazioni in possesso di un’esperienza di eventi musicali almeno triennale e dei requisiti di carattere generale per la partecipazione a procedure d’appalto con la pubblica amministrazione.

È possibile presentare fino ad un massimo di quattro proposte musicali, che dovranno essere rigorosamente dal vivo e in set acustico. Le formazioni musicali potranno comprendere sino ad un massimo di 5 componenti.



Ai soggetti ammessi il Comune riconoscerà un compenso lordo ad personam di 50 euro per i musicisti non professionisti e di 180 euro per i musicisti professionisti, iscritti alla ex gestione Enpals e tenuti al rilascio della relativa agibilità.



La scadenza dell’Avviso pubblico, approvato questa mattina dalla Giunta comunale, è fissata al 20 giugno, termine entro il quale i soggetti interessati potranno inviare la domanda redatta secondo il formulario predisposto dal Comune e firmata dal legale rappresentante.



“Con questa nuova iniziativa – spiega l’assessore al marketing territoriale, Rocco Mangini – riprendiamo e rilanciamo, fiduciosi in una ristabilita e duratura normalità, il rapporto collaborativo tra pubblico e privato, che è alla base dei positivi risultati conseguiti in questi anni dagli eventi di riappropriazione degli spazi pubblici, parte centrale della complessiva politica di valorizzazione e promozione culturale e turistica della città”.



“È per noi motivo di sincera soddisfazione – aggiunge Mangini - constatare che il percorso intrapreso con la previsione di specifici compensi ad personam per i musicisti convolti va nella direzione di un giusto riconoscimento dell’opera intellettuale contro ogni forma di sfruttamento, legittimamente rivendicato ancora in questi giorni da sindacati e rappresentanti di categoria”