12 giugno - GIANNA FRATTA – DINO DE PALMA ORCHESTRAL TOUR al Parco Biodiversità di Catanzaro 12/06/2021 SABATO 12 GIUGNO AL PARCO DELLA BIODIVERSITÀ DI CATANZARO LA PRIMA TAPPA DEL TOUR SOSTENUTO DA PUGLIA SOUNDS E ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE SPAZIO MUSICA

GIANNA FRATTA – DINO DE PALMA ORCHESTRAL TOUR

LA MUSICA DAL VIVO RITORNA COL VIOLINISTA DINO DE PALMA, LA DIRETTRICE D’ORCHESTRA GIANNA FRATTA E L’ORCHESTRA FILARMONICA DELLA CALABRIA

IN PROGRAMMA MUSICHE DI VIVALDI, GLASS, RICHTER, PIAZZOLLA E BEETHOVEN



Un prestigioso concerto nell’ambito della terza edizione della Stagione Sinfonica 2021 - Conservatorio “P. I. Tchaikovsky” di Catanzaro – Nocera Terinese per il violinista pugliese Dino De Palma e la direttrice d’orchestra Gianna Fratta, con la presenza dell’Orchestra Filarmonica della Calabria. Il prossimo 12 giugno, nel suggestivo e immenso Parco della Biodiversità di Catanzaro, prende avvio il Gianna Fratta – Dino De Palma Orchestral Tour, che continuerà con altre tappe nel mese di agosto.

Sul palco si esibiranno il violinista Dino De Palma, apprezzato artista pugliese presente nei cartelloni delle più importanti rassegne musicali italiane ed estere, e la direttrice Gianna Fratta, artista di livello internazionale che collabora con le più prestigiose orchestre del mondo.

Il programma del concerto sinfonico prevede l’interpretazione di un’originale versione delle Quattro Stagioni, con l’esecuzione della Primavera di Piazzolla, l’Estate di Richter, l’Autunno di Glass e l’Inverno di Vivaldi.

Accanto alle Stagioni, uno dei grandi capolavori del repertorio sinfonico, la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Il Gianna Fratta – Dino De Palma Orchestral Tour rappresenta un’occasione per far ripartire la musica dal vivo dopo il lungo periodo di lockdown.

Il tour, organizzato dall’Associazione Spazio Musica di Foggia, si avvale del supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese all’interno della “Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2020/2021” – FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro.