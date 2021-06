Dal 16 luglio al 28 agosto si svolgerà la XVII edizione di Bari In Jazz 08/06/2021 BARI IN JAZZ - XVII EDIZIONE

16 LUGLIO / 28 AGOSTO 2021



Dal 16 luglio al 28 agosto si svolgerà la XVII edizione di Bari In Jazz, una delle più importanti e vitali manifestazioni estive pugliesi. Riprende il cammino d’innovazione e valorizzazione che ha sempre contraddistinto la cifra di questa manifestazione.



Così afferma il direttore artistico Koblan Amissah: “Quello che proponiamo quest’anno vuol essere un festival colto e leggero al tempo stesso, dai toni ricercati, che unisce la musica con le arti in senso lato, per promuovere la cultura. Per questa ragione tra gli eventi in programma in questa XVII Edizione sono previsti non solo concerti live, ma anche mostre d’arte e film d’autore.”



Al fianco quindi degli appuntamenti con la musica dal vivo – il programma dettagliato nelle prossime pagine – Bari in Jazz proporrà anche un’interessante mini-rassegna di quattro pellicole cinematografiche di culto, incentrate sulle vite di alcuni musicisti che hanno segnato la storia del jazz e del blues (Chet Baker, Michel Petrucciani, Ray Charles, Charlie Parker), e “Bari in Jazz & Pics”, una mostra fotografica retrospettiva sulle precedenti edizioni del festival.



Un Festival co-progettato con cura e attenzione, ma anche con profonda gioia, dettata dal desiderio di ricominciare a donare emozioni e bellezza a quanti percorrono chilometri per seguire tutte le tappe del Bari in Jazz, alla riscoperta di borghi e luoghi simbolo della Puglia. La pandemia ha messo a dura prova tutto il mondo dello spettacolo, della musica e gli organizzatori del festival auspicano che questo nuovo inizio non comporti un altro stop in goal. Ancora Koblan Amissah afferma che “Lo spirito di responsabilità che da sempre alimenta l’azione di Abusuan ci fa riscoprire, a maggior ragione quest’anno nel Bari in Jazz, l’opportunità di emersione di nuovi talenti e ripartenza per molti artisti che si esibiranno sul palco e per tutto il personale tecnico, senza il cui prezioso contribuito questo splendido evento non sarebbe possibile”.



Dal 16 luglio Bari in Jazz è pronto a tornare nelle piazze, ad allietare l’estate pugliese e valorizzare il suo magnifico territorio, regalando emozioni e cultura.











BARI IN JAZZ è reso possibile grazie al contributo di Regione Puglia, MIBACT e con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e dei Comuni di Acquaviva Delle Fonti, Alberobello, Bari, Fasano, Poggiorsini, Polignano a Mare, Sammichele di Bari, San Michele Salentino.



In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Murattiano, Puglia Promozione.



Sponsor Tecnico: Acqua Orsini



16 Luglio

ALBEROBELLO -¬‐ Trullo Sovrano

THE EVOLUTION TRIO FEAT. DIMITRI GRECHI ESPINOZA

€ 10 + d.p.



17 Luglio

ALBEROBELLO - Trullo Sovrano

STEFANIA DIPIERRO, ANTONIO FRESA, MARCO BARDOSCIA “SAMBA E AMOR”

Ouverture SORAH RIONDA TRIO

€ 10 + d.p.



24 Luglio

POGGIORSINI – Stabilimento Acqua Orsini

NIDI D'ARAC

Costo biglietto in via di definizione



27 Luglio

ACQUAVIVA – Palazzo De Mari

JAN GALEGA BRÖNNIMANN MOUSSA CISSOKHO OMRI HASON

€ 10 + d.p.



30 Luglio

SAN MICHELE SALENTINO – Cooperativa Agricola Sociale Borgo Ajeni

RADIODERVISH

Costo biglietto in via di definizione



31 Luglio

SAN MICHELE SALENTINO – Parco Augelluzzi

DANIELA MASTRANDREA

Costo biglietto in via di definizione



Centro città

EUROBAND

ingresso gratuito



3 agosto

SELVA DI FASANO - MINARETO

“BARI IN JAZZ & PICS” - Inaugurazione mostra fotografica dei momenti più salienti delle edizioni precedenti di Bari In Jazz



6 Agosto

SELVA DI FASANO – LIVE @ MINARETO

MAURO GARGANO “FEED” Alessandro Sgobbio, Mauro Gargano, Christophe Marguet

€ 10 + d.p.









8 Agosto

SELVA DI FASANO live @ MINARETO

FILM “Let’s get lost” di Bruce Weber -¬‐ Documentario su Chet Baker

€ 2



9 Agosto

SELVA DI FASANO – LIVE @ MINARETO

MONDEGREEN

Ouverture - 60° ALLIANCE - GAUDENZ / NIGGLI / FELIX

Gaudenz Niggli: Electronics. Felix Niggli: Trumpet & Electronics Lucas Niggli: Drums

€ 10 + d.p.



10 Agosto

SELVA DI FASANO – LIVE @ MINARETO

MATTIA VLAD MORLEO – Feat LUIGI MORLEO

€ 10



11 Agosto

SELVA DI FASANO – LIVE @ MINARETO

LIVIO MINAFRA

€ 10 + d.p.



12 Agosto

SELVA DI FASANO – LIVE @ MINARETO

STEFANO DI BATTISTA “MORRICONE STORIES”

€ 15 + d.p.



13 Agosto

SELVA DI FASANO – LIVE @ MINARETO

MARIALY PACHECO & RHANI KRIJA

€ 15 + d.p.



14 Agosto

SELVA DI FASANO – LIVE @ MINARETO

MASAR - AMINE M’RAIHI, PRABHU EDUARD E SYLVAIN BAROU

€ 15 + d.p.



16 Agosto

POLIGNANO A MARE – Piazzetta Suor Maria Giovanna La selva

“UOMINI IN FRAC” Omaggio a Domenico Modugno

con Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Furio Di Castri, Mattia Barbieri

€ 15 e € 10



17 Agosto

ALBEROBELLO – Piazzale Biagio Miraglia

FIORELLA MANNOIA “Padroni di niente Tour”

€ 58,00 € 53.00 € 35



18 Agosto

SELVA DI FASANO Live @ MINARETO

FILM “Michel Petrucciani -¬‐ Body and Soul” di Michael Radford

€ 2





19 Agosto

SELVA DI FASANO – LIVE @ MINARETO

L'ESCARGOT E LA CANTIGA DE LA SERENA – IL VIAGGIO DI HELMUT

€ 12 + d.p.



20 Agosto

SELVA DI FASANO – LIVE @ MINARETO

TOMMASO CAPPELLATO COLLETTIVO IMMAGINARIO

€ 12 + d.p.



21 Agosto

SELVA DI FASANO – LIVE @ MINARETO

TIZIANA FELLE Boundaries

€ 10 + d.p.



26 Agosto

SAMMICHELE DI BARI Live Castello Caracciolo

ELECTRIC SHEEP

€ 10



27 Agosto

SELVA DI FASANO – LIVE @ MINARETO

FILM “Ray” di Taylor Hackford

€ 2



28 Agosto

SELVA DI FASANO – LIVE @ MINARETO

FILM “Bird” di Clint Eastwood

€ 2