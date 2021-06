Codacons su truffa "sim swap fraud" tutela consumatori 09/06/2021 PRELIEVI FRAUDOLENTI CON TRUFFA "SIM SWAP FRAUD": PER L'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO IL CORRENTISTA DEVE ESSERE INTERAMENTE RIMBORSATO



Cronaca Nazionale: Importantissima e recentissima Decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario in merito alla cosiddetta truffa "sim swap fraud", nella quale ignoti malfattori utilizzavano si appropriavano abusivamente di una SIM in possesso del correntista per porre in essere alcune operazioni tramite il servizio home banking.



Secondo l'Arbitro Bancario Finanziario: "A fronte del disconoscimento delle operazioni di pagamento da parte dell’utente, incombe sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 11/2010, come modificato dal d. lgs n. 218/2017."



Ulteriormente secondo l'Arbitro, "la circostanza che l’intermediario si avvalga di una modalità di autenticazione, che affida parzialmente a terzi soggetti la procedura che conduce

all’esecuzione delle operazioni di pagamento, induce a ritenere pur sempre ascrivibile la

riscontrata “vulnerabilità” della procedura all’organizzazione d’impresa dell’intermediario e, dunque, al rischio tipico dell’attività, anche alla luce del richiamato orientamento di questo Arbitro".



Codacons: "Decisione importantissima dell'Arbitro Bancario Finanziario, che in conclusione ha sancito il diritto del ricorrente alla restituzione integrale delle somme fraudolentemente prelevate dal proprio conto corrente.



Necessario agire subito, al fine di aver tutela dei propri diritti; la nostra Associazione è a disposizione di tutti i consumatori che si iscrivono, tramite il proprio canale dedicato consulenze@codaconslombardia.it o al numero telefonico 02/29419096."