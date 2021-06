Premio Strega I finalisti del più importante premio letterario italiano a Bisceglie per il primo incontro pubblico 09/06/2021 Vecchie Segherie Mastrototaro

I finalisti del Premio Strega 2021 a Bisceglie per il primo incontro con il pubblico in Italia. È in programma venerdì 11 giugno, ore 18.45 scalinata di via Porto (ingresso libero, nel rispetto dei protocolli anti-covid 19 previsti dalle normative in vigore, biglietti esauriti informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it), il prestigioso appuntamento organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro in collaborazione con sistemaGaribaldi, Circolo dei Lettori, Libri nel Borgo Antico con il patrocinio del Comune di Bisceglie e il supporto di Chimica D’Agostino, Pastaio Maffei e Mastrototaro Group, che ospita i finalisti del principale premio letterario italiano dopo la proclamazione in programma giovedì 10 giugno al Teatro Romano di Benevento. La serata, presentata dalla giornalista Alessandra Tedesco, oltre ai finalisti, ospita Massimo Bray, Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica Regione Puglia, Stefano Petrocchi, direttore Fondazione Bellonci e Nunzia Antonino, che leggerà alcuni brani dei libri finalisti.

“Ospitare i finalisti del premio Strega per il primo incontro in pubblico italiano è un orgoglio. Abbiamo immaginato un omaggio delle Vecchie Segherie Mastrototaro alla nostra collettività, una serata importante che possa aiutare a ritrovare lo spirito e lo slancio giusto per ripartire con entusiasmo - il commento di Mauro Mastrototaro, fondatore delle Vecchie Segherie Mastrototaro – Mi auguro che diventi una consuetudine, che tutti gli anni la prima uscita pubblica dei finalisti sia a Bisceglie”

I finalisti della LXXV edizione del premio letterario saranno selezionati tra i 12 in gara: Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli) – proposto da Concita De Gregorio; Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo) – proposto da Furio Colombo; Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie) – proposto da Franco Buffoni; Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) – proposto da Giuseppe Montesano; Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori) – proposto da Sandro Veronesi; Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi) – proposto da Nadia Fusini; Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie) – proposto da Nadia Terranova; Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio) – proposto da Pietro Gibellini; Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa) – proposto da Elena Stancanelli; Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza) – proposto da Francesco Piccolo; Alice Urciuolo, Adorazione (66thand2nd) – proposto da Daniele Mencarelli; Roberto Venturini, L’anno che a Roma fu due volte Natale (SEM) – proposto da Maria Pia Ammirati.



Il Premio Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca e con IBS.it, sponsor tecnico.