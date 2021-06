UN CASTELLO DI STORIE – Teatro, Laboratori e Visite Guidate al Castello Normanno Svevo Di Mesagne 11/06/2021 Partirà sabato 12 giugno la rassegna “Un Castello Di Storie”, ideata dalla Cooperativa Thalassia in collaborazione con il comune di Mesagne e la direzione artistica di Sara Bevilacqua. Nato grazie alla misura straordinaria Custodiamo La Cultura in Puglia, promossa da Teatro Pubblico Pugliese e Regione Puglia, questo progetto si compone di quattro appuntamenti teatrali ed altrettante attività parallele che porteranno gli spettatori alla scoperta di un luogo magico come il castello Normanno

Svevo di Mesagne.



Gli appuntamenti sono il 12 giugno alle ore 20.30 con “Revolution”, spettacolo della compagnia Meridiani Perduti che racconta gli anni del boom economico, della corsa allo spazio e dell'ascesa dei Beatles dall'insolita prospettiva di Brindisi.

Il 16 giugno alle ore 20.30 sarà ospite la compagnia Burambò con “Una Storia che Non Sta Né In Cielo Né In Terra” una fiaba che racconta del mare della Puglia, di un piccolo paese, delle tradizionipopolari e di ammalianti sirene.



Il 27 giugno alle 19.00 Angela Iurilli e Marianna Di Muro, porteranno in scena “La Bambina Librata” spettacolo dedicato ai grandi e ai bambini: Adele è una bambina evidentemente speciale, impossibile non vederlo eppure i suoi genitori ...



L'ultimo appuntamento è per l'1 luglio, alle 20.30 con la compagnia Animalenta che presenta “ZVI ZVI Rosa Luxemburg”, sulla vita dell'attivista politica e rivoluzionaria, imprigionata tra il 1914 e il 1918 con l'accusa di incitamento alla diserzione ed alto tradimento.

Prima degli spettacoli ci saranno visite guidate agli spazi museali del castello Normanno Svevo (il 12, il 16 giugno e l'1 luglio), mentre il 27 giugno è previsto un laboratorio per bambini, dedicato allo spettacolo “La Bambina Librata”.



Il biglietto (che comprende spettacolo e visita o laboratorio) è di € 5,00.

Prenotazioni al 3494490606 o alla mail uncastellodistorie@gmail.com