Castellana (Bari) - AREE ESTERNE DELLE GROTTE A DISPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 09/06/2021 PRONTO L’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ CITTADINE





CASTELLANA GROTTE - Pubblicato dall’Amministrazione comunale di Castellana Grotte un avviso pubblico indirizzato alle associazioni e società sportive del territorio diretto ad acquisire manifestazioni d’interesse per candidarsi all’utilizzo a titolo gratuito dell'area verde non attrezzata e degli ex campi da gioco in zona Grotte messi a disposizione dalla “Grotte di Castellana S.r.l.”, società in house che gestisce il complesso carsico, per lo svolgimento di attività motoria, ludica e sportiva.



Il principale obiettivo è offrire alle realtà sportive della Città l’occasione di fruire di uno spazio all’aria aperta per formulare un’offerta sportiva multi disciplinare, avviando progetti di attività motoria, inclusivi e diretti a tutte le fasce di età della popolazione.

“L’avvio della campagna vaccinale ed il passaggio della Regione Puglia in zona gialla, ed in zona bianca a breve, hanno determinato il riavvio di alcune attività, fra cui lo sport, preferibilmente all'aperto” afferma il Sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo. “Abbiamo affrontato un lungo periodo di isolamento sociale che ha messo a dura prova il benessere psico-fisico di noi tutti. Lo sport è sicuramente un modo per tenere alto lo spirito e per prendersi cura del corpo, ed è per questo che abbiamo voluto pubblicare un avviso pubblico per le associazioni sportive, affinché possano utilizzare gratuitamente gli spazi all’aperto presenti nell’area Grotte. Vogliamo fattivamente venire incontro alle legittime aspirazioni di normalità della cittadinanza, pur mantenendo sempre vigile la guardia nei confronti di questo virus che ha dimostrato tutta la sua insidia. Ecco perché le associazioni ed i fruitori dell’attività sportiva dovranno comunque rispettare dei protocolli anti-Covid nell’utilizzo degli spazi” conclude il primo cittadino.

La manifestazione di interesse potrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 17 giugno 2021 tramite PEC all’indirizzo protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it oppure direttamente all’ufficio Protocollo del comune di Castellana Grotte, aperto al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il lunedì, mercoledì, e venerdì.

A corredo dell’istanza, formulata su apposito modello scaricabile dalla sezione News della Home Page del sito istituzionale del comune, consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it, le associazioni sportive, affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, dovranno allegare, tra l’altro: una proposta progettuale con finalità sportive e ludiche che preveda forme di inclusione sociale in favore di fasce deboli della popolazione o di minori in condizione di fragilità economico-sociale; il calendario delle attività per cui si chiede l'uso dell’area ed un protocollo di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, appositamente redatto per l’utilizzo dello spazio per cui ci si candida.



“Lo sport è portatore sano di principi educativi e sociali di alta valenza, importante strumento di integrazione e coesione social," commenta l’Assessore allo Sport Maurizio Tommaso Pace, anche Assessore ai Servizi sociali. “Attraverso una corretta pratica sportiva si produce benessere, capacità di relazionamento e cultura del rispetto. Lo sport è, dunque, un elemento indispensabile per la crescita di una comunità. Invito, per questo, le associazioni sportive di Castellana a cogliere quest’opportunità per organizzare attività all’aria aperta. Gli spazi messi a disposizione dalla Grotte di Castellana Srl, che ringrazio per la condivisione di quest’iniziativa, saranno fruibili sino a domenica 12 settembre, tutti i giorni, per dar vita ad una lunga stagione estiva ricca di tante attività sportive per grandi e piccoli. La struttura amministrativa a sostegno del mio Assessorato è a disposizione per ogni informazione”, conclude l’Assessore Pace.