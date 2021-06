Al via il Bitonto Opera Festival 2021. Il 28 giugno audizioni per cantanti lirici e Masterclass 09/06/2021 Si accettano candidature sino al 26 giugno. Opportunità anche per i giovani musicisti

con la “Scuola di Formazione Orchestrale”



BITONTO, 9 giugno 2021 – Si scaldano i motori per la diciottesima edizione del Bitonto Opera Festival, lo storico appuntamento con la lirica della città dell’olio, organizzato da “La Macina - Associazione socio culturale”.

In 20 anni di attività musicali, l’associazione ha contribuito in maniera determinante alla vita culturale di Bitonto: le opere liriche allestite per il BOF, impreziosite dal contributo delle voci del “Coro Lirico Città di Bitonto”, hanno portato il nome della città ben oltre le mura.

Questa progettualità è divenuta trampolino di lancio per tanti giovani artisti che si sono distinti nelle masterclass e nei laboratori di arte scenica, e che hanno avuto la possibilità di debuttare negli eventi e nelle opere più importanti.

Per la rassegna 2021, l’associazione indice audizioni per cantanti lirici per il prossimo 28 giugno.

Le stesse saranno di due tipologie: generica conoscitiva con l’esecuzione di arie tratte dal repertorio degli iscritti, e finalizzate alla candidatura ai ruoli dell’opera “Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti, che sarà prodotta dal BOF il prossimo 24 luglio.

Per la partecipazione è previsto un pagamento di 20 euro, per spese organizzative e di segreteria, da versarsi direttamente in sede nel momento dell’audizione.

I candidati possono compilare la domanda d’iscrizione, completa di fotocopia di documento di riconoscimento e di curriculum professionale, entro e non oltre il 26 giugno sul form al link https://forms.gle/AciYoRvua4MsoTTK6.

È possibile inoltre inviare il modulo, disponibile sul sito del Festival tinyurl.com/audizioni2021, via mail all’indirizzo bitontooperafestival@gmail.com.

Dal 28 giugno al 1° luglio, inoltre, i cantanti lirici potranno partecipare a “Verso la prima”, l’esclusivo master preparatorio per il debutto all’opera, con il Maestro Carlo Antonio De Lucia.

Il percorso si concluderà con il concerto finale del 2 luglio presso la Masseria Lama Balice (via Burrone, 14 – Bitonto).

La partecipazione alla masterclass non è vincolata all’audizione e prevede un costo di 150 euro, da versare sul conto corrente IBAN IT43 S030 6941 3841 0000 0011 396.

La domanda di partecipazione, da inoltrare all’indirizzo mail bitontooperafestival@gmail.com, è scaricabile dal sito tinyurl.com/masterclassBOF o compilabile al link forms.gle/TaGbWsByq2r9yzkB9.

Non solo cantanti.

Grandi opportunità sono riservate infatti anche ai musicisti.

In coerenza con i propri principi statutari di promozione e diffusione della cultura musicale, “La Macina” organizza anche una “Scuola di Formazione Orchestrale”, al fine di preparare i giovani musicisti alle attività di orchestra.

Attraverso il connubio tra musica e professionalità, “La Macina” porta avanti un impegno non solo per la crescita culturale della città, ma anche per una rinascita sociale, che abbandoni i fenomeni di criminalità, corruzione e che alimenti i valori di giustizia, verità, uguaglianza e inclusione, per una cittadinanza attiva e responsabile.

La partecipazione al percorso formativo è riservata ai giovani diplomati o studenti del Conservatorio.

Referente del progetto sarà il maestro Salvatore Pirolo.

Per maggiori informazioni, gli interessati possono contattare l’organizzazione, inviando una mail a bitontooperafestivalorchestra@gmail.com.

Tutti i progetti sono cofinanziati dalla Regione Puglia.