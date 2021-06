PAOLO LEPORE PRESENTA IN STREAMING LA 13^ EDIZIONE DEL BARI JAZZ FESTIVAL 10/06/2021 Fervono i preparativi per l’edizione numero tredici del BARI JAZZ FESTIVAL, promosso dalla regione Puglia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e che vede come sempre la direzione artistica di Paolo Lepore.



Il Maestro ha infatti pubblicato sul suo canale youtube Paolo Lepore MUSIC (di seguito il link: https://www.youtube.com/c/PaoloLeporeJSO) il video di presentazione.

Il progetto quest’anno si svilupperà in due fasi: la prima avverrà in streaming, ogni martedì, attraverso il citato canale di una serie di video con le performance dal vivo di vari gruppi pugliesi. La seconda avrà luogo il prossimo settembre (luogo e date da confermare) e vedrà una imperdibile performance, rigorosamente live, di tutti i protagonisti che avranno partecipato alla prima fase.



«Il più grande piacere della musica è quello di farla amare agli altri. Questa è l’idea che mi ha sempre accompagnato nel corso della mia carriera» dice il Maestro Lepore nel video di presentazione (produzione TV EYE – Bari; riprese di Roberto Cillo e Adele di Nunzio), durante il quale viene presentato anche il volume Paolo Lepore e la Jazz Studio Orchestra. Da Mozart a Ellington passando per Zappa e Beatles, curato da Alceste Ayroldi e pubblicato da Adda in occasione del suo quarantennale.