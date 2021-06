foto miss chef 2019 Roma Santa Maria al Bagno (lecce) - CONVEGNO TEMATICO MISS CHEF® “La Cucina è Donna” 10/06/2021 Premio MISS CHEF®

La prima competizione tra alcune delle migliori Chef Donne con la proposizione dei più rinomati menù della tradizione culinaria



MISS CHEF®

partner di

iTEG, Festival del Turismo Enogastronomico

TEGing Puglia edizione 2021

dal 10 al 12 giugno

Oasi Quattro Colonne -ww.oasiquattrocolonne.it-

Lungomare Alfonso Lamarmora, n.3

Santa Maria al Bagno – Nardò (Lecce)

CONVEGNO TEMATICO

MISS CHEF®

“La Cucina è Donna”

sabato, 12 giugno 2021-dalle ore 17 alle ore 18





Roma, 10 giugno 2021



MISS CHEF® (www.misschef.net) è la prima competizione tra alcune delle migliori Chef Donne italiane ed estere con la proposizione, tutta in rosa, dei più rinomati menù della tradizione culinaria, tra ieri ed oggi, valorizzando le eccellenze eno-gastronomiche. Il Premio è stato ideato da Mariangela Petruzzelli, giornalista e autrice tv anche per la Rai, direttrice artistica e producer del format. La prima edizione e la seconda edizione del Premio si sono svolte ad Ischia nel 2012 e nel 2013. Nel 2014 MISS CHEF® è diventato itinerante toccando varie Regioni e territori italiani per giungere fino a NEW YORK-USA, nel periodo del Columbus Day, realizzando la sua prima tappa internazionale. Dal 2014 al 2019 MISS CHEF® ha dato vita a sei edizioni di grandi eventi diventando, sino ad oggi, un progetto cardine di cucina diplomatica a New York. Dopo la sesta edizione di MISS CHEF® NEW YORK 2019, ultimo evento internazionale in presenza prima della pandemia 2020-21, MISS CHEF® torna dal vivo realizzando il prestigioso partenariato con iTEG, festival dedicato al Turismo Enogastronomico organizzato da Mqallestimenti s.r.l. per TEGing Puglia e fortemente voluto dalla fondatrice Paola Puzzovio, che si svolgerà dal 10 al 12 giugno in una cornice d’eccellenza, l’Oasi Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno, a Nardò, in provincia di Lecce.

Nella cornice di TEGing Puglia, sabato 12 giugno prossimo, dalle ore 17 alle ore 18, MISS CHEF® darà vita ad un interessante convegno tematico dal titolo “La Cucina è Donna” i cui relatori saranno: Mariangela Petruzzelli-presidente associazione MISS CHEF®, Paola Puzzovio-founder di iTEG, Mariagrazia Antifora- chef referente di MISS CHEF® Regione Puglia ed in collegamento wapp da Torino sarà presente Marie Jeanne Balagizi-presidente del Forum delle Donne Africane Italiane, partner dal 2021 dell' associazione MISS CHEF®.

Il convegno “La Cucina è Donna”, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie anticovid, verterà in particolare sui progetti e le azioni nazionali ed internazionali di MISS CHEF® 2021-22 e sulla sinergia con iTEG.

Mariagrazia Antifora, chef referente associazione MISS CHEF® , racconterà soprattutto la prima edizione del tour 2014 di MISS CHEF® partito proprio dalla Puglia in cui l'Antifora fu tra le Donne chef in gara. Mariagrazia è un'appasionata dell’arte culinaria che riesce a rappresentare attraverso le sue preparazioni utilizzando ingredienti semplici ma rendendo i piatti molto raffinati. La ricchezza dei sapori e dei colori dei suoi piatti sono armoniosamente combinati in maniera indissolubile al territorio pugliese. Oltre a gestire eventi in qualità di Personal Chef, Mariagrazia si occupa da diversi anni di formazione curando percorsi formativi di cucina con un focus particolare verso i bambini. Avvalendosi anche di proficue collaborazioni con esperti nutrizionisti organizza stage per adulti con preparazione di menù rispondenti al tema della sana nutrizione.

Protagoniste della gara MISS CHEF®, sia in Italia che all’estero, sono Chef Donne professioniste, selezionate per curriculum professionale e meriti. Le MISS CHEF® in competizione, per ogni tappa territoriale, sono 4 e devono cimentarsi nella realizzazione di un piatto, in base al loro repertorio in cucina, seguendo il Regolamento del Premio. La gara consiste in uno show-cooking seguito dalla degustazione dei piatti, presentati al cospetto di due giurie: una Giuria Tecnica e una Giuria Istituzionale. La somma dei voti delle due Giurie elegge la MISS CHEF® della tappa territoriale. I criteri di valutazione si basano su: creatività del piatto realizzato, gusto, genuinità e bontà, valore nutrizionale, presentazione artistica, tempi di realizzazione, etc. Dopo aver già ottenuto importanti consensi in Italia ed in USA, soprattutto presso BILL DE BLASIO, sindaco di NY, e NATALIA QUINTAVALLE e FRANCESCO GENUARDI, ex-consoli d’Italia a NY, MISS CHEF® riparte nel 2021 dalla Puglia anche con la sinergia di iTEG per dare vita ad un tour 2021-22 nazionale ed internazionale sempre più entusiasmante.

Mariangela Petruzzelli, presidente dell’Associazione MISS CHEF® ha dichiarato: “Dopo New York con il Premio MISS CHEF® 2019 torniamo dal vivo nell'amata Terra di Puglia di cui sono fieramente originaria per realizzare la prestigiosa sinergia con il progetto iTEG. Ringrazio la founder iTEG Paola Puzzovio per la collaborazione con MISS CHEF® che continuerà in azioni di marketing e tour operating molto importanti anche nel 2022 anche perchè iTEG è, come MISS CHEF®, un progetto soprattutto Donna che valorizza le pari opportunità. Ringrazio anche con stima la professoressa dell'Università Europea di Roma, Carmen Bizzarri per aver creato il legame con iTEG di cui sarà tra i relatori. Nel 2020-21, nonostante la pandemia mondiale, il lavoro di MISS CHEF® non si è mai fermato attivando sinergie molto autorevoli tra cui la CIM - Confederazione Italiani nel Mondo e il Forum delle Donne Africane Italiane sempre grazie ad un lavoro di squadra eccellente. MISS CHEF® in fase post-pandemica valorizzerà, nel 2021-22, sempre più la cultura turistica, d’impresa e socio-economica dei vari territori coinvolti ma racconterà, in Italia ed all'estero, anche le migrazioni e gli scambi culturali tra popoli e culture diverse, sempre con il focus sul valore socio-culturale-imprenditoriale della Cucina delle Donne”.



iTEG 2021 - www.teging.it - è un claim, “Project, Doing, TEGing”, che riassume l’obiettivo di rilanciare strategicamente il comparto turistico attraverso un connubio fondamentale: quello tra progettazione e realizzazione.

L’evento si occupa di tutte le tematiche legate al Turismo Enogastronomico e non solo, con focus specifici e team di lavoro dedicati e pronti a realizzare offerte su misura per generare incoming internazionale. Appuntamenti mirati, formule innovative e coinvolgenti, studiate per valorizzare gli affiliati del progetto TEGing e per esprimere la forza delle reti che lo compongono.

iTEG è un evento operativo, con incontri di B2B innovativi, e 4 panel tematici per fornire nuove opportunità e strumenti all’intero comparto: dagli Unconventional Foodies all’Hospitality TEG, passando per gli iTEG Tools e la presentazione dei TEGing Co-project.

Durante l’evento importante è la presenza anche di intermediari e operatori nazionali ed internazionali specializzati nel Turismo Enogastronomico, individuati e selezionati dai nostri referenti europei e dalle reti e team TEGing, per garantire sin da subito un coinvolgimento forte, strategico ed operativo.

iTEG è il luogo ideale dove presentare un’azienda o una rete di aziende, grazie anche ad un’ampia copertura online. Gli ospiti vengono accolti presso i salotti aziendali per un’attività lavorativa ma in relax.

La splendida location Oasi Quattro Colonne, a Santa Maria al Bagno (LE), permette di svolgere un evento plain air, bio-sanificato, cardio-protetto e reso sicuro da ingressi contingentati e test rapidi eseguiti in loco grazie ai partner Check-Up Centre e Croce Rossa Italiana-Comitato Lecce, per una manifestazione in presenza ma in assoluta sicurezza.

iTEG, è patrocinato dal Comune di Nardò, ed è un progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale. Inoltre, il Marchio Prodotti di Qualità dalla Regione Puglia concessoci è simbolo anche dell’impegno di TEGing Puglia, dei suoi affiliati e dei suoi partner verso un turismo d’eccellenza.