ABOUBAKAR SOUMAHORO AL TEDx PUTIGNANO (Bari) 15/06/2021 LAVORO

LA BELLEZZA DELL’UGUAGLIANZA E DELL'INCLUSIONE COME ATTO DI RIVOLUZIONE GENTILE



ABOUBAKAR SOUMAHORO AL TEDx PUTIGNANO



Il 17 luglio al laboratorio urbano I Make



Sul palco, insieme all’attivista sociale e sindacalista Aboubakar Soumahoro, si alterneranno Saverio Tommasi, Gianna Mazzini, Alessandra Viola, Mara Bragaglia, Matteo Miluzio, Roberto Covolo



Non solo Carnevale. Putignano, la cittadina nel cuore della terra dei trulli e delle grotte, culla dell’arte della cartapesta, punta ad affermarsi come centro di propulsione culturale di ampio respiro. Ad accompagnare la crescita della città quest’anno ci sarà anche il TEDx, un evento TED locale, indipendente e non-profit che vuole ispirare e suggestionare gli ascoltatori con la forza delle idee.



La prima edizione in assoluto del TEDx Putignano arriverà in città sabato 17 luglio 2021, ospitata nel laboratorio urbano IMAKE (ex Macello), per celebrare la “bellezza come atto di rivoluzione gentile”. È questo il tema scelto dalle sei organizzatrici, un team tutto al femminile che crede nel potere della “bellezza” nelle sue diverse forme per creare un mondo più vivibile, rispettoso e giusto.Un team al lavoro da circa un anno per rendere protagonista Putignano di questo evento dal carattere internazionale. Dalla preparazione dell’application, valutata e giudicata meritevole, all’ottenimento della licenza (rilasciata quest’anno a sole 6 città dell’intera Puglia), dallo studio approfondito del tema all’individuazione degli speaker tutto è stato curato nei minimi dettagli, con grande impegno e sensibilità. Perché quello che può sembrare un evento “semplice” ha un disciplinare, una filosofia e un obiettivo ben precisi che anche l’organizzatore deve dimostrare di incarnare e applicare.



E allora spazio alla bellezza intesa e percepita in diversi modi, da quella fisica a quella paesaggistica, da quella culturale a quella dell’uguaglianza e dell’inclusione sociale. Su quest’ultimo aspetto darà il suo contributo al TEDx Putignano Aboubakar Soumahoro. Attivista sociale e sindacale, impegnato nella lotta per la giustizia sociale e ambientale, presidente nazionale dell’associazione Lega Braccianti e portavoce della Comunità degli Invisibili in movimento, nata per federare e unire le persone afflitte dall’invisibilità materiale e immateriale. Tema del suo TED talks sarà il lavoro.



Quante volte abbiamo sentito dire che il lavoro è un diritto? Che nobilita l’uomo? Che è vita? TEDx Putignano ci crede fortemente. Crede nel lavoro che appaga, nel lavoro che rispetta la dignità personale, nel lavoro che non ferisce. Nella possibilità di essere solidali, di difendere i più fragili, di farci guidare, in ogni singola scelta, dalla consapevolezza che ogni gesto quotidiano incide sulla realtà di tutti gli altri esseri umani, sulla loro possibilità di emancipazione, sul rispetto delle libertà fondamentali di ciascuno. Crede che la rivoluzione gentile stia nel non voltare lo sguardo altrove, ma nel restare di fianco a quella umanità invisibile e dimenticata che ogni giorno è costretta a lavorare sacrificando la propria dignità, la propria libertà e, spesso, anche la propria vita.



Insieme ad Aboubakar Soumahoro si alterneranno sul palco: sul tema informazione libera il giornalista e videoreporter Saverio Tommasi, sul tema formazione la scrittrice e regista Gianna Mazzini, sulla natura la scrittrice, giornalista scientifica e autrice televisiva Alessandra Viola, sul tema imprenditoria e sostenibilità l’artigiana, orafa, esperta di gioielleria etica sostenibile Mara Bragaglia, sul tema spazio e universo l’astronomi dell’ESA e divulgatore scientifico attraverso il progetto “Chi ha paura del buio?” Matteo Miluzio, sul tema dell’innovazione sociale il sociologo, imprenditore sociale e policy designer Roberto Covolo.



Ticket di ingresso, con possibilità di scegliere il proprio posto a sedere, disponibile sulla piattaforma Eventbrite al seguente link bit.ly/TEDxPutignano2021.