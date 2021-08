14 agosto - L’Oversound Music Festival ospita lo show musicale anni ’90 di Max Pezzali - Lecce 14/08/2021 Sabato 14 agosto in piazza Libertini l’Oversound Music Festival ospiterà una tappa del “Max 90 live” tour di Max Pezzali con il quale sta portando in giro per l’Italia quelle canzoni degli 883, che non solo hanno caratterizzato il periodo in cui sono state pubblicate, gli anni ’90, ma che hanno anche segnato la storia della musica italiana.



Autore, cantante e frontman del gruppo fondato da lui e da Mauro Rapetto, Pezzali dal 2 luglio, partendo da Lignano Sabbiadoro (UD) scenderà fino in Sicilia per poi risalire fino a Cuneo, proporrà uno spettacolo musicale incentrato sull’ultimo decennio del millennio, che lo ha visto protagonista a partire dal 1992, anno in cui è stato pubblicato il primo album “Hanno ucciso l’uomo ragno”. Durante le esibizioni saranno proposti quei successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto Max ha saputo raccontare così bene nelle sue canzoni. In quei brani c'erano la vita di provincia, i ragazzi senza cellulare, che per darsi un appuntamento si incontravano al bar e la domenica ascoltavano le partite alla radio; c’erano i gruppi di amici in giro con un “deca” in tasca e la certezza che la serata si sarebbe conclusa con un nulla di fatto; c'erano il sogno americano e la nebbia di Pavia, la radio a 1.000 watt e i pomeriggi d'inverno trascorsi in sala giochi. Questo progetto “amarcord” di Max Pezzali non è solo musicale, infatti il tour segue la pubblicazione, il 30 marzo scorso, del libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.



“Lo show di Max Pezzali – afferma Manuel pagano della M&P Company – arricchisce il nostro cartellone di eventi. Stiamo portando principalmente a Lecce e in Puglia importanti nomi della musica italiana, grazie all’impegno di tutti i lavoratori di un settore che è stato fermo per via dell’emergenza sanitaria”.



Oltre ai tanti cantanti che hanno confermato la propria presenza all’Oversound Music Festival, tra i quali Venditti, De Gregori e Mario Biondi, solo per citarne alcuni, saranno proposte anche performance di artisti del mondo dello spettacolo, con l’obiettivo di diventare un contenitore culturale di spessore che valorizzi non solo il Salento, dal quale nasce come progetto, ma dell’intera Puglia, principale regione nella quale si svolgerà quest’anno. Nel pieno rispetto delle norme anticontagio tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Le location scelte per l’Oversound Music Festival sono aree di ampie dimensioni e in tutte sarà permesso l’ingresso a massimo 1000 persone.