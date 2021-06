Bari - XYLELLA: COLDIRETTI PUGLIA, STRETTA PER SBLOCCARE 20MLN EURO PER RICERCA 11/06/2021 ORA ANCHE IL PISTACCHIO SPECIE OSPITE DEL CEPPO SALENTINO







Il pistacchio rientra tra le specie ospiti di Xylella fastidiosa in Puglia, dopo la comunicazione formale alle Autorità fitosanitarie europee e nazionali. A darne notizia è Coldiretti Puglia, sulla base dell’informativa di InfoXylella che ha reso nota l’inclusione del pistacchio (Pistacia Vera L.) tra le 35 specie ospiti del ceppo salentino ST53o sul portale istituzionale regionale Emergenza Xylella alla sezione Specie specificate suscettibili.



“E’ determinante sbloccare le risorse destinate alla ricerca dal Piano per la rigenerazione olivicola, i 20 milioni di euro da destinare agli studi scientifici e alla sperimentazione per ricostruire al meglio il patrimonio produttivo e paesaggistico del 40% della regione colpita dalla Xylella”, afferma Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.



Il ritrovamento di piante positive alle analisi nell'ambito delle sperimentazioni in corso presso l'Università di Lecce – riferisce Coldiretti Puglia - è stato confermato dalle analisi molecolari nonché dall’isolamento in coltura pura e dall’identificazione del ceppo ST53, condotti presso l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR di Bari.

Le indagini diagnostiche sulle piante delle varietà di ciliegio dolce e mandorlo selezionate, a seguito dell’esposizione sia all’inoculo artificiale sia ad adulti di sputacchina con elevata incidenza di infezioni di Xylella fastidiosa – rileva Coldiretti Puglia sulla scorta dello studio scientifico dell’IPSP del CNR di Bari – sono state determinanti per dimostrare che la presenza del batterio risulta in media inferiore all’11% su mandorli e ciliegi. Questo dato confrontato con quanto ottenuto nelle tesi con piante di olivo, con la media di piante infette del 74,43%, indica una percentuale significativamente più bassa di infezione di mandorlo e ciliegio.

Nel caso di ciliegio e mandorlo è stata osservata sia una minore suscettibilità alle infezioni, che un ridotto impatto sintomatologico delle infezioni, dato che la manifestazione dei sintomi – riferisce Coldiretti Puglia - fa riferimento principalmente a bruscature fogliari, che non evolvono in disseccamenti delle branche, come invece accade per le infezioni su olivo o altre specie ospiti.

La diversificazione colturale è un passaggio fondamentale accompagnato dagli studi scientifici – conclude Coldiretti Puglia - per una ricostruzione efficace dal punto di vista economico e paesaggistico, puntando oltre che sulle due varietà resistenti di ulivo Leccino e FS17, sempre con il supporto della scienza, su altre varietà tipicamente mediterranee come il mandorlo o il fico, perché bisogna ridare agli agricoltori le chiavi delle loro aziende e il loro futuro, attraverso i reimpianti, gli innesti e la sperimentazione, privilegiando tutte le piante ospiti appartenenti a varietà per le quali vi sia una evidenza scientifica, anche se non definitiva, su tolleranza e resistenza al batterio.