Monopoli (Bari) - Rugbynotizie/Puglia: Gaetano Nigri nuovo Presidente del Comitato Pugliese 12/06/2021 Si è tenuta oggi, sabato 12 giugno,presso Tenuta Chianchizza,a Monopoli(Ba), l'assemblea elettiva,per il prossimo quadriennio,del Comitato Pugliese.



Parterre eccezionale quello intervenuto oggi,in occasione dell'assemblea. Hanno,infatti, partecipato,oltre al Nuovo Presidente FIR Marzio Innocenti, il vice presidente Antonio Luisi,altri due Consiglieri Federali Antonella Gualandri e Vittorio Musso, il Presidente della delegazione Calabria Salvatore Pezzano e quello della Basilicata Michele Sabia.



Oltre al Presidente, quindi, erano presenti ben 4 Consiglieri Federali che attestano, ancora una volta, l'importanza ed evidenziano la crescita, del movimento rugbistico pugliese e la bontà di quanto fatto sino ad ora tra le note difficoltà del territorio. "Non è un caso che siamo presenti cosi in tanti qui, oggi, in quanto la Puglia è una regione in crescita, ma ci vogliono ancora più società, più giocatori perché il nostro obiettivo è quello di far diventare il rugby secondo sport nazionale", cosi nel suo discorso il Presidente Innocenti. E ancora, "NON CHIUDETEVI! È importante non pensare solo al proprio orticello,collaborate, fate crescere giocatori, tecnici, dirigenti, tutti siamo responsabili della crescita del movimento".



È intervento anche il Presidente regionale del Coni, Angelo Giliberto, il quale ha inviato un mesaggio di unità a tutto il movimento sportivo

regionale: " dalla Daunia al Salento anche se sportivamente ce le diamo di santa ragione, in un ottica di sano agonismo, dobbiamo essere coesi nel raggiungimento degli obiettivi in termini di crescita e di risultati".



Dopo ben 12 anni passati in Comitato Pugliese (quattro da Consigliere e due mandati come Presidente), Grazio Menga, eletto Consigliere Federale, passerà il testimone a Gaetano Nigri, eletto Nuovo Presidente di Fir Puglia.



Lacrime di commozione di gioia e gratitudine al discorso di ringraziamento del Presidente uscente. " ringrazio tutti gli intervenuti soprattutto per la pazienza che hanno avuto nel sopportarmi in tutti questi anni" cosi Grazio Menga.



Gaetano Nigri ha cosi commentato il prestigioso traguardo: “sono molto contento del risultato e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ad ottenerlo, a cominciare dal Presidente uscente Grazio Menga, oggi Consigliere Federale. In seguito all’evento pandemico che ci ha pesantemente coinvolti, le difficoltà non saranno poche ma, con il sostegno dell’intero movimento, cercheremo di ripartire velocemente in tutta la regione su direttrici ben precise: minirugby, comunicazione efficace e sostegno alle società. Insieme, nessun obiettivo ci sarà precluso”.



Sono stati eletti, inoltre,come Consiglieri del Comitato Pugliese Luigi Bove, Centrone Massimiliano, Fraccalvieri Donato, Valente Edmondo.



Carmine Volpetti, Consigliere uscente, sarà confermato come responsabile della Comunicazione del Comitato Pugliese.



Durante l'assemblea è stato ricordato Claudio Biancini ex Presidente della società del Bari, scomparso il 12 marzo per il covid.