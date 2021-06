Immagine: © Matteo Bertolin [PHOTOGALLERY] Spresiano (Treviso) - Campionati regionali Veneto canoa velocità e fondo 14/06/2021 Weekend dedicato a canoa e kayak quello del 12-13 giugno grazie ai Campionati Regionali Veneti tenutisi nella spettacolare location del Lago Le Bandie del Comune di Spresiano (TV).



332 equipaggi, per totali 447 atleti appartenenti a 20 delle principali società venete, dal Lago di Garda alla Laguna di Venezia, si sono dati battaglia per l’assegnazione di quasi 100 titoli regionali, nelle discipline della velocità, del fondo (Canoagiovani, Senior e Master) e della paracanoa.



Largo spazio a bambini e ragazzi, protagonisti nelle categorie dai 9 ai 18 anni. Organizzazione della manifestazione a cura di Venice Canoe & Dragonboat Asd con il supporto del Comitato Veneto della Federazione Italiana Canoa Kayak. Una 2 giorni di sport all’aria aperta realizzato nel rispetto di tutti i protocolli Covid previsti, e che non può che essere una vera e propria “boccata di ossigeno” verso una sempre più ampia ripresa di tutte le attività sportive agonistiche e amatoriali.



Ospite della manifestazione il Sig. REMO MOSOLE, proprietario del Gruppo Mosole SpA, vero “paròn de casa” che da molti anni ospita presso la sua proprietà manifestazioni sportive come questa. L’area è già nota per il Centro Nuoto con piscina olimpica, e per il progetto di costruzione di un velodromo nei pressi del lago, che si avvierebbe a divenire una location sportiva d’eccellenza in ambito regionale. Mosole ha voluto salutare i partecipanti alle gare invitandoli ad amare e rispettare l’oasi naturale che li ha accolti.



Non è mancato l’apporto del Comune di Spresiano, presente nella figura del Sindaco MARCO DELLA PIETRA che ha presenziato e rimarcato l’interesse della sua amministrazione per questo genere di manifestazioni sul proprio territorio.



I Campionati hanno assegnato complessivamente quasi 100 titoli, ad altrettanti nuovi campioni regionali, e hanno visto primeggiare nella classifica generale a punti per Società:

 Gare di velocità (200-1000mt) l’ASD CANOA CLUB SAN DONÀ (230.0 pt) davanti all’ASD CANOTTIERI PADOVA (149.0 pt) e CANOTTIERI MESTRE ASD (129.0 pt.).

 Gare di fondo (2000-5000mt) l’ASD CANOA CLUB SAN DONÀ (75.0 pt) di misura sull’ASD CANOTTIERI PADOVA (74.0 pt) e sull’ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD (61.0 pt.).



Prossimo appuntamento con la canoa presso il Lago di Auronzo, che dal 2 al 4 luglio ospiterà Ia 40° edizione della Gara Internazionale di Canoa Sprint, sempre per l’organizzazione esperta di Venice Canoe & Dragonboat Asd.