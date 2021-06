Michele Pinto Apulia Web Fest incontra Giffoni Film Festival per rilanciare il cinema 14/06/2021 Il festival internazionale pugliese fra i 97 eventi nazionali del cinema che hanno sottoscritto il primo documento di rilancio della cultura



Presto la III edizione di Apulia Web Fest



***



L’Apulia Web Fest, il festival internazionale pugliese dedicato al cinema digitale indipendente, alla corte del Giffoni Film Festival per dare vita ai primi Stati Generali del Cinema, assieme ad altri 97 festival nazionali del settore.



«Dobbiamo farci trovare pronti al mondo post-pandemia. Serve una strategia comune, un bellissimo esempio di scrittura corale». È questo l’invito di Claudio Gubitosi, Fondatore e Direttore del Giffoni Film Festival, a cui hanno risposto circa 180 partecipanti a nome di 97 festival e rassegne cinematografiche italiane.



Il primo appuntamento a Giffoni Valle Piana, dall’11 al 13 giugno, per costruire un pensiero e una riflessione corale sugli indirizzi di politica culturale da assumere nel post Covid-19 e da condividere con il Ministero della Cultura.



A rappresentare la Puglia, selezionato fra le oltre 1300 rassegne e festival censite da Giffoni, l’Apulia Web Fest – Audiovisuals, Peace and Food, nella persona del suo Direttore Artistico, il regista Michele Pinto.



Una importante occasione di dialogo e condivisione, che intende diventare un incontro permanente nelle agende annuali degli operatori del settore, negli spazi della Multimedia Valley e della Cittadella del Cinema, con il sostegno e la partecipazione della Regione Campania, del Ministero della Cultura e della Direzione generale Cinema e Audiovisivo.



Il regista Michele Pinto ha apportato il contributo dell’esperienza dell’Apulia Web Fest, prendendo parte alla tavola rotonda su sette fondamentali punti tematici: dal ruolo dei festival nella rete culturale italiana al racconto di chi li ha ideati, pensati, fondati e fatti crescere; dalle prospettive all’analisi del ruolo degli eventi sui rispettivi territori; dall’innovazione attivata al rapporto con gli investitori.



L’Italia della cultura e del cinema riparte, quindi, da Giffoni dando vita a un manifesto di proposte e idee, il primo mai scritto, sottoscritto anche dall’Apulia Web Fest – Audiovisuals, Peace and Food, che quest’anno riparte da Lecce con una terza edizione in duplice veste, in presenza e in digitale.



Dal 3 al 5 settembre 2021, infatti, il festival internazionale pugliese dedicato al cinema digitale indipendente torna ad incontrare artisti italiani e stranieri ed appassionati cinefili nella suggestiva cornice barocca del capoluogo salentino.



Organizzato da Arcadia Kinema, Curiosity Studio, WAU e dall’Associazione Culturale Morpheus Ego, l’edizione 2021 dell’Apulia Web Fest sarà ospitata negli spazi dell’Accademia “Stazione 47” e consentirà la fruizione dei momenti salienti della manifestazione anche a tutti gli artisti internazionali che non potranno presenziare, attraverso i propri canali social.



Con oltre 200 opere iscritte, 40 nazioni in gara, 38 premi e una sezione speciale dedicata ai lavori incentrati sul tema del pandemia da Covid-19, l’Apulia Web Fest rinnova la partnership con la Webseries World Cup.



Valorizzazione e promozione delle opere filmiche multimediali rese disponibili tramite le moderne tecnologie e l’avvento del web 2.0, degli obiettivi di pace e condivisione e del patrimonio enogastronomico del territorio, per il festival diretto da Michele Pinto che presto annuncerà importanti novità.



L’Apulia Web Fest è ideato e organizzato da Arcadia Kinema, Curiosity Studio, WAU e dall’Associazione Culturale Morpheus Ego. In collaborazione con l’Accademia “Stazione 47”.



Festival partner: “Webseries World Cup”, Caorle Independent Film Festival, Miami Web Fest, Dc Webfest di Washington, Japan Web Fest, Die Seriale Di Giessen, New Jersey Web Fest, Neo Zealand Web Fest, Sicily Web Fest, Seriesland Di Bilbao, Asia Web Awards, Bogotà Web Fest, Minnesota Web Fest



Media partner:

Diari di Cineclub

Sci-fi Pop Culture

Ruvesi.it