Apre al pubblico Radici del Sud presso il Castello di Sannicandro di Bari 14/06/2021 XVI SALONE DEI VINI E DEGLI OLI: L’ECCELLENZA DEL SUD ITALIA IN SCENA A SANNICANDRO DI BARI

Martedì 15 giugno al Castello Normanno Svevo, dalle 15 alle 21, circa cento aziende presentano al pubblico i loro prodotti. Ingressi contingentati e su prenotazione

Il Salone dei vini e degli oli del Sud Italia, uno tra i primi eventi in presenza del mondo del vino aperto al pubblico, si svolgerà martedì 15 giugno 2021 dalle 15 alle 21 al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari. La giornata, evento conclusivo della XVI edizione della manifestazione Radici del Sud (10-15 giugno), sarà l’occasione in cui il pubblico potrà degustare le eccellenze di circa cento aziende del Sud Italia. Per la prima volta saranno presenti anche produttori provenienti da Sardegna, Abruzzo e Molise, assieme a quelli di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. Si tratta di un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questi territori e dei loro prodotti, che potranno scoprire in un unico luogo le storie degli artigiani che ci lavorano e i sapori dei loro frutti. Per quanto riguarda la sicurezza, il Castello è dotato di spazi molto ampi ed è particolarmente adatto al rispetto delle regole sanitarie anti Covid-19 e al mantenimento delle distanze sociali. Lo stesso giorno, alle ore 11, avrà luogo anche la proclamazione dei vincitori del Concorso dei migliori vini nella corte del Castello, alla presenza dei Presidenti di Giuria e di tutti gli ospiti nazionali e internazionali. Per partecipare all’evento sarà necessario registrarsi sul sito della manifestazione, oppure si potrà seguire la diretta sui canali YouTube e Facebook di Radici del Sud.

La rassegna è patrocinata e promossa dal Consiglio Regionale, dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e dal Comune di Sannicandro di Bari. Gli ingressi saranno a numero limitato e contingentati in tre fasce orarie: dalle 15 alle 17, dalle 17 alle 19 e dalle 19 alle 21. Per accreditarsi o accedere è necessario effettuare la registrazione e acquistare il biglietto da questo link: acquista ticket o contattare la segreteria al 338.5939322 o radicidelsud@gmail.com.

Per tutte le info sugli espositori: www.radicidelsud.it

Si ringraziano per il contributo organizzativo: Assoenologi PCB, Slow WINE, Vinarius, AEPI, Ais Puglia, Vinodabere, LucianoPignatarowineblog, Intravino.

RADICI DEL SUD 2021 - Salone dei vini e degli oli del Sud

Dove: Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari

Apertura al pubblico: 15 giugno 2021

Orario: dalle 15 alle 21 (a numero limitato e contingentati)

Ingresso: kit di degustazione €15 (comprensivo di bicchiere, sacca portabicchiere e quaderno di degustazione)

Parcheggio: disponibile

I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni.