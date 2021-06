I powerchair sport a scuola - FIPPS, UILDM e FIUF tra i banchi di scuola per insegnare l'inclusione 14/06/2021 I Powerchair Sport a Scuola:

FIPPS, UILDM e FIUF portano gli sport per tutti tra i banchi di scuola per insegnare l’inclusione.



Roma 14 giugno 2021 – Verrà presentato mercoledì 16 giugno alle ore 18.00, durante una conferenza stampa che sarà trasmessa via streaming sui canali social della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, il progetto “I Powerchair Sport a Scuola”, riconosciuto ufficialmente dal MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

Il progetto nasce dalla convergenza di diverse idee e dalla collaborazione tra tre enti: FIPPS – Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e FIUF – Federazione Italiana Unihockey Floorball che assieme entreranno nelle scuole per proporre agli studenti un’esperienza pratica e teorica di sport e di inclusione.

Il contesto in cui si inserisce questa proposta progettuale è quello di una società che ha assistito ad una escalation dell’attenzione e delle politiche a favore delle persone con disabilità. L’attenzione mediatica riservata alle ultime edizioni dei Giochi Paralimpici ha sicuramente facilitato l’avvio di un grande cambiamento sportivo e culturale. Troppo spesso, però, la società continua ad approcciarsi e relazionarsi con le persone con disabilità in un’ottica di “diversità” piuttosto che di “consapevole normalità”. La particolarità dei Powerchair Sport è che sono davvero per tutti (si gioca in squadre miste sia per età che per sesso), e sono tra le poche proposte del panorama paralimpico a coinvolgere disabilità motorie anche severe e progressive. Il progetto si propone di aiutare gli studenti, di ogni ordine e grado, a comprendere che anche la manifestazione più ‘grave’ della disabilità può essere parte della ‘normale’ realtà quotidiana, con cui ognuno è chiamato a confrontarsi, a interagire, tramite risposte adeguate e comportamenti consapevoli.

«Con questo progetto FIPPS vuole lanciare un messaggio importante: "lo sport è per tutti!" Ed è un formidabile strumento di inclusione e di benessere; portare questo messaggio a scuola, ovvero il più grande teatro di educazione e cultura, è fondamentale. – commenta Andrea Piccillo, Presidente FIPPS – tantissimi dei nostri club si impegnano sul territorio per fare attività di sensibilizzazione nelle scuole poterlo fare in maniera coordinata con UILDM e FIUF e con il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione darà ancora più valore al nostro messaggio.»

«UILDM è da 30 anni che crede che lo sport possa essere uno strumento di inclusione fortissima – commenta Marco Rasconi Presidente Nazionale UILDM – Incontrare gli studenti permette di abbattere le barriere, i ragazzi si avvicinano a noi e capiscono che attraverso lo sport non solo possiamo giocare ma possiamo fare tutto. Sicuramente cambieremo l’impatto culturale della disabilità. Un paese più inclusivo è un paese più bello per tutti.»

«La scuola è il luogo in cui ci si forma sotto tutti i punti di vista, e lo sport è fondamentale. – commenta Rambaldi Presidente FIUF – Far vedere che la stessa disciplina può essere giocata in modalità diverse ma simili significa dimostrare in modo tangibile che lo sport è sempre sport e deve essere un’opportunità per tutti. Il Floorball altro non è che il Powerchair Hockey giocato “in piedi”, e siamo felici di poter dimostrare come lo sport possa integrare mondi erroneamente visti come distanti, ma in realtà vicini e sovrapposti.»

Alla conferenza stampa parteciperanno anche il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e la Dott.ssa Paola Deiana, Dirigente Titolare dell'Ufficio V- Politiche sportive scolastiche - della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l’orientamento scolastico in rappresentanza del MIUR.

A questo link https://www.youtube.com/watch?v=pyqB2NAg66w è disponibile il teaser del progetto.



FIPPS | Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

FIPPS si costituisce nel 2020 a fronte del passaggio della disciplina del Powerchair Football sotto l'egida di FIWH (Federazione Italiana Wheelchair Hockey) che dopo 30 anni di attività cambia logo e denominazione per accogliere e rappresentare entrambe le discipline sportive.

Gli obiettivi di FIPPS sono:

o promuove l'avviamento alla pratica sportiva del Powerchair Hockey e del Powerchair Football;

o organizzare e coordinare l'attività sportiva sul territorio nazionale;

o rappresentare gli interessi di tutte le squadre italiane ad essa affiliate.

FIPPS è ufficialmente riconosciuta come Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica dal Comitato Paralimpico Italiano ed è parte attiva di IPCH (IWAS Powerchair Hockey) e di FIPFA (Fédération Internationale de Powerchair Football Association).

www.fipps.it



UILDM | Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l'abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l'informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari.

Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone.

UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.

UILDM è, da sempre, convinta che lo sport possa rappresentare una opportunità assai preziosa per le persone con disabilità nel loro percorso di autodeterminazione e sperimentazione, ma anche per la comunità che, attraverso lo sport può comprendere al meglio il valore dell’inclusione.

www.uildm.org





FIUF | Federazione Italiana Unihockey Floorball

Il Floorball, noto anche come Unihockey, è uno sport che nasce in USA negli anni '50 per allenare indoor senza pattini i giocatori di hockey ghiaccio, ma si diffonde ampiamente negli anni ’80 in Svezia, Svizzera e Finlandia. Queste fondano nel 1986 la IFF (International Floorball Federation).

Il floorball arriva poi, anno dopo anno, in tutto il mondo, ed anche nelle nazioni in cui l’hockey ghiaccio non è particolarmente praticato. IFF organizza dal 1995 Gare Internazionali per Club e dal 1996 i Campionati del Mondo. Oggigiorno la struttura di IFF conta 74 Paesi affiliati e oltre 350.000 atleti tesserati (sono alcuni milioni quelli ricreativi). Dal 2011 IFF ha il pieno riconoscimento dal Comitato Internazionale Olimpico.

FIUF, nata nel 2000 ed affiliata a IFF, rappresenta, tutela e coordina tutte le Società che in Italia si dedicano alla disciplina sportiva del floorball in tutte le sue forme ed espressioni, ed al contempo organizza eventi internazionali di floorball per conto di IFF.

www.fiuf.it