Bari - Verso Expo Dubai con un ciclo di eventi dedicati agli Emirati Arabi Uniti. webinar con Nicola Lener 14/06/2021 Domani, 15 giugno, webinar con l’ambasciatore d’Italia negli EAU, Nicola Lener.

Delli Noci: “Gli Emirati grande opportunità per le imprese pugliesi. Interscambio Puglia in saldo attivo del 98%”



Al via gli eventi dedicati alle opportunità economiche rappresentate dagli Emirati. Comincia domani con il webinar “Il mercato degli Emirati Arabi Uniti e le opportunità per le imprese pugliesi” organizzato da Regione Puglia, Puglia Sviluppo e Ice Dubai, il ciclo di iniziative finalizzate ad accompagnare le piccole e medie imprese e le startup pugliesi verso il mercato emiratino. Un calendario costruito per permettere alle aziende di acquisire le conoscenze utili ad approcciare un mercato particolarmente ricco di occasioni di affari e di relazioni economiche per la Puglia soprattutto in vista dell’Esposizione universale Expo 2020 Dubai, in programma, dopo il rinvio dovuto alla pandemia, dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022. La partecipazione della Puglia è stata prevista in due settimane dedicate a temi strategici per l’economia regionale, cioè lo spazio e l’acqua, in programma dal 17 al 23 ottobre la prima (“Space Week”) e dal 20 al 26 marzo la seconda (“Water Week”).

“Il mercato degli Emirati Arabi Uniti rappresenta occasioni di affari e di relazioni economiche e commerciali dense di opportunità per le imprese pugliesi”, ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. “Negli ultimi dieci anni gli scambi commerciali verso gli Emirati hanno registrato un saldo costantemente positivo per la Puglia, cioè le esportazioni dal 2011 al 2020 hanno sempre superato le importazioni. Questo valore ha raggiunto il 98,4 per cento nel 2020. Nell’arco dell’anno, nonostante la pandemia, l’interscambio tra Puglia ed Emirati Arabi Uniti ha superato il valore di 37,6 milioni di euro di cui 37,3 milioni l’export e 300mila euro l’import. Il mercato emiratino nei prossimi mesi sarà al centro delle politiche di internazionalizzazione regionali con un calendario ricco di appuntamenti dedicati che incominciano con il webinar di domani, al quale parteciperà anche l’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener”.

L’incontro è in programma alle ore 10 italiane. Parteciperanno, oltre all’ambasciatore e all’assessore Delli Noci, Paolo Glisenti, Commissario generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai, e Amedeo Scarpa, Direttore Ice/Ita Dubai, che apriranno i lavori (ore 10:00-10:20). Alle caratteristiche del mercato emiratino ed alle opportunità per le aziende pugliesi nel programma promozionale Maeci-Ice sarà dedicato il prosieguo dei lavori (ore 10:20-11:00) cui seguirà il dibattito.

Per la partecipazione al webinar, occorre completare il modulo di registrazione cliccando su

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehosRIHzL3_911loFidhobzx5nljPGvHDWEg8HA2pN_XB_1A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0, al quale farà seguito l’invio del link per accedere all’incontro su piattaforma Lifesize.

Il prossimo webinar si svolgerà invece martedì 13 luglio alle ore 10:00 e sarà dedicato al tema “Doing Business negli Emirati Arabi Uniti”.

Oltre ai seminari web, proprio per favorire la ricerca di partner e sviluppare ulteriori opportunità di mercato, è stata organizzata, in collaborazione con Ice Agenzia, la partecipazione ad altri appuntamenti fieristici in calendario a Dubai, quali Wetex (5-7 ottobre 2021) dedicato alla filiera delle tecnologie ambientali e delle energie rinnovabili e al trattamento delle acque; Gitex Future Stars (17-20 ottobre 2021), evento leader per il settore Ict, dedicato alla promozione delle startup tecnologiche sui mercati del Medio Oriente e Nord Africa (Mena); Arab Health (24-27 gennaio 2022), il principale evento per il settore healthcare dell’area del Mena; Dubai International Boat Show (8-12 marzo 2022), rivolto alla promozione della nautica nei Paesi del Golfo.

Le imprese che parteciperanno a questi appuntamenti saranno opportunamente formate con focus settoriali dedicati. Inoltre, in occasione della “SpaceWeek” dell’Expo di Dubai, la Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, in collaborazione con Puglia Sviluppo, organizzerà, dal 17 al 19 ottobre 2021, una missione economico-istituzionale a Dubai di operatori del settore aerospaziale che punterà a favorire lo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione con operatori internazionali.

Per partecipare alle iniziative indicate occorre consultare le circolari informative pubblicate al link http://internazionalizzazione.regione.puglia.it/partecipa-agli-eventi.

