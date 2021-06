Bari - TESSITURA DEL SALENTO: RAGGIUNTO L’ACCORDO TRA CANEPA SpA E GDA GROUP 14/06/2021 DELLI NOCI: “RISULTATO GIUNTO GRAZIE ALL’IMPEGNO DI TUTTI”



“Giunge oggi a buon punto il complesso e faticoso percorso di cessione di Tessitura del Salento di Melpignano – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – grazie all’accordo raggiunto tra Canepa SpA e il gruppo GDA di Galatina. Un risultato possibile grazie all’impegno e alla sensibilità delle aziende coinvolte, alle continue interlocuzioni tra Regione Puglia, Comune di Melpignano e sindacati e all’ottimo lavoro svolto dal Tavolo regionale di crisi presieduto da Leo Caroli. Si tratta di un accordo importante – continua Delli Noci – che garantirà la continuità aziendale e la massima tutela dei posti di lavoro in un momento di grande difficoltà per l’industria tessile a livello nazionale e non solo.



Voglio ringraziare in maniera particolare il Gruppo GDA, un’azienda solida, in forte espansione che ha dimostrato grande interesse per il proprio territorio. Il prossimo passo, già entro il fine settimana, – conclude Delli Noci – sarà quello di prendere visione del piano industriale e di organizzare degli incontri di approfondimento tecnico tra il Gruppo Canepa e il Comune di Melpignano per l’accordo transattivo sui debiti Imu e tra l’azienda e Puglia Sviluppo per la chiusura dei contratti di programma attivati da Canepa”.