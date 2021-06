Cursi (Lecce) - Un restyling a 360° grazie a diversi finanziamenti 14/06/2021 Cursi nei prossimi anni avrà una nuova immagine grazie ad una serie di finanziamenti. Un restyling che comprenderà varie aree del comune dell’Entroterra Idruntino, dal centro storico, alle case popolari, agli spazi verdi ai parchi giochi, con la soluzione anche di annosi problemi di allagamento in varie vie del paese.

Per la riqualificazione del borgo antico ben 500.000,00 euro sono stati finanziati dal fondo sviluppo comunitario 2014/2020 "turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali", che permetteranno il rifacimento del basolato in pietra di Soleto di Piazza Pio XII e dei due tratti di strada che costeggiano la chiesa matrice, via Melpignano e via Trioti, fino all’altezza degli incroci con via Ammiraglio Turi.

A completamento dell’intervento è prevista la realizzazione di due aree verdi con alberi ed opere di ingegneria naturalistica, il posizionamento di panchine arredo intelligenti in pietra di Cursi, l’installazione di nuovi pali artistici con illuminazione a Led e la sostituzione delle vecchie lampade. L’intervento prevede anche la realizzazione di due tratti pluviali insistenti su Piazza Pio XII lato ovest che consentirà il deflusso delle acque meteoriche.

Un altro importante finanziamento permetterà di riqualificare l’area delle case popolari di via Santuario. Un progetto presentato grazie ad un protocollo d’intesa con Arca Puglia, con il quale il Comune di Cursi ha ottenuto 320mila euro ed Arca altri 371.000 euro nell'ambito del "Programma dell'abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia". Due linee d’intervento distinte presentate insieme ad Arca, che permetteranno un miglioramento della qualità della vita degli abitanti ed una riqualificazione dell’intera area. L’intervento porterà alla rigenerazione degli spazi aperti alla fruizione collettiva, mediante l’inserimento di aree a verde per il gioco, parcheggi e spazi di sosta, abbattimento delle barriere architettoniche, nuovi impianti di illuminazione, miglioramento delle infrastrutture viarie esistenti e delle aree ciclo-pedonali, installazione arredo urbano, la riqualificazione interesserà anche il Parco di via Salvatore Fitto.

Il finanziamento di 950mila euro per “interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - risanamento e potenziamento della rete pluviale nel centro abitato”, permetterà di porre fine a continue problematiche di allagamento di un intero rione che va da Piazza Isonzo, con le relative strade adiacenti, sino a via Santuario. Il progetto prevede la sistemazione del recapito finale, rappresentato da un’antica area di cava riconvertita a bacino assorbente e filtrante, situata lungo la provinciale Cursi-Melpignano, mediante la realizzazione di un insieme sistematico di opere necessarie a dotare l’approvvigionamento finale di un il sistema di trattamento, grigliatura e dissabbiatura delle acque meteoriche. Nel corso dei lavori sarà potenziata la rete di fognatura pluviale urbana esistente, a servizio del centro abitato, con la creazione di una rete autonoma ed indipendente che prendendo dal punto a valle dell’intero sistema fognante sia a servizio del bacino imbrifero che si sviluppa lungo la dorsale est dell’abitato - da Nord a Sud (da via Melpignano sino a via Santuario) - comprendendo tutta l’area compresa tra via Santuario e via Verga sempre oggetto di continui allagamenti durate gli episodi temporaleschi di intensa portata. Sarà riutilizzata una quota parte di acqua che, in uscita dal trattamento di grigliatura e dissabbiatura, sarà sottoposta anche a disoleazione, prima di essere convogliata nella vasca di accumulo, di capacità pari a circa 20 mc, che servirà per irrigare il verde pubblico cimiteriale.

Infine nei giorni scorsi il comune ha ricevuto un finanziamento di diecimila euro per rendere inclusivo Parco Antonio Cezzi con attrezzature ludiche adatte alle esigenze di bambini diversamente abili.

“Un parco, spiega il sindaco Antonio Melcore, che migliora gli aspetti sociali e ludico comprendendo anche coloro che hanno più difficoltà favorirà l’inclusione e la socializzazione di tutti i bambini.

Siamo particolarmente contenti di questo finanziamento che si aggiunge agli altri che abbiamo avuto nell’ultimo periodo. Fondi che permetteranno di riqualificare Cursi sotto vari aspetti: funzionale, turistico e sociale, e risolvono annosi problemi che puntualmente creavano disagi ai cittadini.

Un restyling su più fronti che migliora la qualità della vivibilità nel nostro comune ed insieme a quelli già messi in campo in questi anni, come la fibra ottica sull’intero territorio comunale, rendono il nostro paese adeguato alle esigenze della vita moderna, interessante ed attrattivo anche a livello turistico.”