Il 19 giugno torna VERSO SUD, progetto di arte pubblica e arti performative // da giugno a ottobre tra Corato e Ruvo 17/06/2021 Da giugno a ottobre nei Comuni di Corato e Ruvo di Puglia

VERSO SUD – La Ferita

Edizione 2021

Un ecosistema culturale che unisce letteratura, teatro, poesia e street art in un racconto di comunità



Parte il 19 giugno con ‘Domestiche’, laboratorio guidato da Antonio Ferrara, Verso Sud – La ferita, edizione 2021 del progetto di arte pubblica e arti performative che si svolge dal 2015 a Corato, curato dall’associazione culturale Lavorare Stanca; un’esperienza artistica e di comunità che in quest’anno si rinnova e vede, oltre al sostegno di Comune di Corato e Regione Puglia, anche la collaborazione del Comune di Ruvo di Puglia per la sezione ISS! Fest.

Verso Sud è un festival pensato come un romanzo, un gioco combinatorio, un osservatorio biennale delle arti: nessun linguaggio, nessuna opera, possono essere collocati e letti come elementi a se stanti, ma piuttosto come il frutto di una serie di relazioni: Verso Sud festival è un'opera aperta, un organismo vivente, un ecosistema culturale.

Il laboratorio ‘Domestiche’ si svolgerà dal 19 al 26 giugno online ed è rivolto agli adulti, un percorso sull’immagine associata al linguaggio, per imparare con occhi diversi a scoprire il racconto delle cose.

Questa edizione del festival si articolerà da giugno a ottobre nelle sezioni: Controra, Verso Sud Edizioni, Teatro degli intonaci, Systema Naturae , Street Art & Santità e la novità dell’ISS! Fest.

Nel mese di giugno le attività prendono avvio con il primo percorso dei laboratori di educazione e formazione Controra che si svolgeranno, a più riprese fino a ottobre, in modalità online e in presenza negli spazi della Masseria Cimadomo. Nel mese di luglio le attività entrano nel vivo con la sezione performativa del festival che vede come ospiti Roberto Corradino e Guido Celli in scena per il Teatro degli Intonaci, rassegna di teatro site specific negli spazi della Masseria Cimadomo. Nello stesso mese in programma una novità di questa edizione: l’ISS! Fest in scena a Ruvo di Puglia dal 26 al 30 luglio con un contest musicale e di illustrazione e performance dal vivo, un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia che vede nella line up NAIP reduce dai successi di X Factor e il cantautore ironico e caustico The Andre in tour per presentare il suo primo progetto di inediti Evoluzione.

ISS! Fest ha lanciato due contest dedicati rispettivamente alla sperimentazione musicale e all’illustrazione; il festival ospiterà inoltre interventi di Mombao, duo composto da Damon Arabsolgar e Anselmo Luisi, di Peppe Leone, percussionista che affianca Vinicio Capossela nei suoi concerti, dello scrittore Hans Hermans, della scuola di arti musicali Bembé e del poeta Paolo Maria Cristalli.

L’ISS! Fest rientra nel programma RINASCENZE | primavera 2021, iniziativa del Comune di Ruvo di Puglia pensata per sostenere con misure ad hoc la ripresa dei processi produttivi e rigenerativi del tessuto creativo locale a seguito dell’improvviso e prolungato fermo delle attività dei settori “no profit”dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il festival è parte della rassegna estiva del Comune di Ruvo di Puglia.

Verso Sud, fedele alla sua vocazione che unisce poesia, letteratura e arte come linguaggi di connessione all’interno della comunità, programma attività performative site specific, azioni di street art e progetti educativi multidisciplinari.

Nella sezione Verso Sud edizioni saranno presentate le pubblicazioni della casa editrice indipendente omonima che raccoglie in carta idee, riflessioni e incontri attraverso due appuntamenti dedicati a ‘Pietra Madre’ di Guido Celli e le ‘Poesie’ di Paolo Maria Cristalli.

Systema Naturae è un esperimento di innesto tra arte, scienza e ambiente curato dall’artista Emanuele Poki con diverse azioni: realizzazione di opere pittoriche in spazi pubblici, messa a dimora di piante autoctone, costruzione di nidi artificiali per animali, divulgazione e sensibilizzazione sui temi ambientali e valorizzazione di luoghi abbandonati e vuoti urbani

La sezione Street Art & Santità che chiuderà a settembre questa edizione del festival è un progetto artistico legato al recupero della dimensione del sacro nel contemporaneo. Attraverso azioni performative e di street art l’arte pubblica viene declinata in una dimensione iconografica e percettiva in relazione con l’invisibile, un vero e proprio recupero di una dimensione sacrale nel quotidiano attraverso l’iniziativa ‘La cameriera di poesia’ di Claudia Fabris che porterà performance di poesia in contesti non convenzionali mettendo l’arte lirica al servizio dei cittadini. Il trittico di interventi di arte pubblica sacra e street art vedrà i tre giovani artisti Pasquale Gadaleta, Emanuele Poki, Fabrizio Riccardi in un’azione urbana candidata al bando del MIBACT “Creative Living Lab”, insieme al Comune di Corato.



L’edizione 2021 di Verso sud è realizzata con il sostegno di Regione Puglia e Comune di Corato e in collaborazione con Comune di Ruvo di Puglia, Masseria Cimadomo, Bembè Arti Musicali e Performative, Teatri Diversi, Mammachilegge, I piccoli chi, Centro ricerche per la biodiversità, Radicamenti, Lo scrigno di pandora (ferula ferita), Tutto in un abbraccio, IAC (Centro Arti Integrate Matera).



ISS! Fest è realizzato con il sostegno e la collaborazione del Comune di Ruvo di Puglia, GiovanIdee Forum, Corato Open Space, Bembè Arti Musicali e Performative, Associazione Tra Dire e Fare – KHAOS.