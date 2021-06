Conversazioni dal Mare 2021 si fa in tre. L’8-9-10 luglio la V edizione a Molfetta 15/06/2021 Molfetta si fa salotto culturale a cielo aperto per Conversazioni dal Mare 2021. Ferve l’attesa per la rassegna di attualità organizzata dall’associazione Artemia e giunta alla sua quinta edizione. Una tre giorni ricca di appuntamenti, che si terrà l’8-9-10 luglio. Un programma pronto a stupire, tra ospiti di notevolissimo profilo, volti noti del panorama giornalistico, politico, sportivo.

La kermesse culturale dedicata ai libri e ai temi di attualità, a differenza degli altri anni, si terrà in corso Dante Alighieri. Una scelta non casule, per celebrare il 600esimo anniversario della morte dell’uomo che ha cambiato la storia della cultura italiana. Corso Dante, allora, si trasformerà in un’arena letteraria, godendo anche della bellezza della chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti (altrimenti nota come “Purgatorio”) che farà da sfondo durante la tre giorni.

Il 2021 sarà l’anno della crescita e delle novità. Notevolmente più ampio il parterre degli ospiti, per dare lustro a una manifestazione in continua crescita. Anno dopo anno, sempre più attesa.



“Dopo l’esperienza positiva del 2020, - dichiarano gli organizzatori – si è deciso di sviluppare il programma su tre serate per permettere agli ospiti di poter parlare dei loro libri puntando sulla qualità degli incontri; saranno adottate tutte le misure anti Covid19 per un evento in tutta sicurezza”.



Quello del 2021 è un programma così ricco da aver ottenuto il patrocinio dal ministero delle Attività culturali, Mibact, dalla Regione Puglia, dalla presidenza del Consiglio regionale della Puglia, dall’Università Aldo Moro di Bari, dalla Città metropolitana di Bari, dalla Camera di commercio di Bari e dal Comune di Molfetta.



Dulcis in fundo, il premio “Conversazioni dal Mare”. Un riconoscimento assegnato a uno degli ospiti presenti, un omaggio al suo percorso professionale, alla sua attività e al suo attivismo. Il nome sarà reso noto nelle prossime settimane.