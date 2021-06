[PHOTOGALLERY] 21 giugno - Concerto di Maria Grazia Annesi e Fulvio Palese a Lecce 21/06/2021 51^ Stagione Concertistica 2021



Lunedì 21 Giugno 2021

Ore 20,45



DUO



MARIA GRAZIA ANNESI

arpa



FULVIO PALESE

saxofono



Musiche di Bach, Debussy, Piazzolla, Morricone, Palese



SALA GIARDINO

VIA SUPPRESSA (traversa Via Petraglione)

LECCE



Il concerto di Maria Grazia Annesi e Fulvio Palese di sabato 19 giugno nella Sala Giardino di Via Suppressa a Lecce è tutto esaurito!



Per venire incontro alle numerose richieste da parte del pubblico, la Camerata Musicale Salentina, insieme ai due artisti, è lieta di comunicare una nuova data! Lunedì 21 giugno, nel primo giorno d'estate e in occasione della Festa della Musica, il suono magico ed evocativo dell'arpa incontrerà quello sinuoso e irriverente del saxofono. Nella splendida Sala Giardino di Via Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce sarà un'altra serata di grande musica in compagnia di Maria Grazia Annesi e Fulvio Palese. Il concerto fa parte della rassegna “Classica d'Estate” 2021.



I biglietti saranno disponibili molto presto sempre sul sito Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.



Un progetto che coniuga uno degli strumenti più antichi, l'arpa, con l’ “ultimo degli strumenti meccanici”, il saxofono: due mondi apparentemente lontani che si intersecano nella proposta dei due musicisti fatta di virtuosismo e poesia. Un viaggio che parte da Bach per arrivare alle composizioni originali di Palese, passando per Debussy, Piazzolla, Bozza, Morricone.



Arpista salentina, Maria Grazia Annesi si laurea a pieni voti e si perfeziona con A. Loro, E. Fontaine-Binoche e F. Pierre. Si afferma in molti concorsi nazionali ed internazionali.

Inizia da giovanissima la sua carriera concertistica e prosegue tutt’oggi come solista in svariate formazioni cameristiche. Ricopre, altresì, il ruolo di prima arpa nelle più importanti orchestre stabili pugliesi, Magna Grecia, OLES, Città Metropolitana di Bari e Teatro Petruzzelli, esibendosi al fianco e sotto la direzione di musicisti di fama mondiale.



Musicista poliedrico, Fulvio Palese ha conseguito il Diploma accademico di II livello in saxofono solistico con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Lecce ed è Dottore di Ricerca in Filosofia presso l’Università del Salento.



Ha approfondito lo studio del saxofono e del jazz con Federico Mondelci, Antonio Jimenez Alba, Mario Marzi, Jimmy Owens, George Cables, Cameron Brown, Javier Girotto.

Ha svolto e svolge un'intensa attività orchestrale in veste di sax solista con l’Orchestra Sinfonica di Lecce, l’Orchestra della Magna Grecia, l’Orchestra Nazionale dei Conservatori, l’Orchestra di Terra d’Otranto, l'Orchestra Filarmonica "Nino Rota".



Ha all'attivo diversi cd come sideman e a proprio nome, fra cui: Sonny Tribute (autoproduzione), New Life (Redland Records), Suspicious sax (Manocalda), The Comics tune (Ululati/TudoBem) ed il recente Alétheia (AlfaMusic-Egea/Belive).



È direttore artistico dell'Hypogeum Jazz Festival e vanta svariate collaborazioni cinematografiche e teatrali in veste di compositore ed esecutore, fra cui quelle con Cristina Comencini, Giovanni Veronesi, Andrea Coppola, Michele Placido, Nanni Moretti, Vincenzo Bocciarelli, Astragali Teatro, Daniela Scarlatti.



Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Biglietti presto in vendita in promozione a tariffa ridotta sia online che nei punti vendita Vivaticket.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. L'evento è realizzato con il prezioso contributo della Fondazione Puglia. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.



PROGRAMMA MUSICALE

J. S. Bach, Aria sulla IV corda

C. Debussy, Arabesque n. 1

C. Debussy, Syrinx

J. Ibert, Entr’acte

E. Bozza, Aria

C. Salzedo, Chanson dans la nuit

P. Desmond, Take Five

A. Piazzolla, Libertango

A. Piazzolla, Oblivion

E. Morricone, Gabriel’s Oboe

E. Morricone, La Califfa

E. Morricone, Il segreto del Sahara

E. Morricone, Nuovo Cinema Paradiso

F. Palese, Smooth Idea



ABBONAMENTO

Posto unico numerato: € 30



BIGLIETTI

Posto unico numerato: Intero € 8, Ridotto* € 6, Under 12 anni € 2

* La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Abbonati alla Stagione Concertistica e ai Concerti con Aperitivo

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

ATTENZIONE: Al fine di ottemperare al meglio alle normative anti covid e snellire le file, per poter usufruire dei voucher è necessario contattare la segreteria al 348 0072655 fino al giorno prima del concerto. Non potranno essere accettati voucher al botteghino la sera dei concerti.



PROMO TICKET ONLINE

Vai sul sito Vivaticket.it e risparmia acquistando al prezzo ridotto per tutti!



CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.



BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.



INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!