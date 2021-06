Nardò (Lecce) - Circonauta Festival Internazionale Circo Contemporaneo e di strada - 01 - 11 luglio 15/06/2021 Circonauta Festival Internazionale Circo Contemporaneo e di strada – VII edizione

Masseria Torre Nova – parco di porto Selvaggio - Nardò (Lecce) 01 – 11 luglio 2021



Circonauta Festival 2021 si presenta in un’inedita versione: dall’1 all’11 luglio abiterà la masseria fortificata Torre Nova nello splendido Parco di Porto Selvaggio, a pochi minuti da Nardó e dalle località marine fra le più belle della costa ionica, circondata dal verde. Accoglierà il grande circo in un’atmosfera indimenticabile, sin dalla mattina workshop per adulti e bambini fino alla sera, compagnie internazionali si alterneranno su due palchi. Il Dehor presenterà le sue attrazioni, non mancheranno il Mercatino del Palombaro e il Bar del Totano, dove prendere un aperitivo ed ascoltare musica live al tramonto nel bellissimo parco di Porto Selvaggio.



Quest’anno il Festival dedica un focus a Niño Costrini, famoso clown che ha presentato i suoi spettacoli in tutto il mondo, ispirando moltissimi artisti del settore e finalmente approda in Salento, in esclusiva, con due spettacoli e un imperdibile workshop.

Filo conduttore della rassegna è la musica, che diviene regina e protagonista di quasi tutti gli spettacoli.



Circonauta è organizzato dall’Associazione Culturale Circonauta e sostenuto dalla Città di Nardò, Regione Puglia, MIBAC e Teatro Pubblico Pugliese

IL VIDEO-CLIP DI PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL – “L’ANTIDOTO”

“l’Antidoto” è il tema della VII edizione del Festival e quest’anno si colora di azzurro.

Il Festival vuole essere un invito a consumare l’Antidoto della cultura, affinché essa possa liberare le menti dalla lunga chiusura dovuta al lock-down, per dare respiro e nuovo ossigeno ma, soprattutto, per sostenere il diritto alla libertà di elevare le coscienze umane e di nutrirle di tutte le espressioni artistiche.



Gli spettacoli del Circonauta che, in particolare hanno uno sguardo sul Circo Contemporaneo, rappresentano un farmaco imbattibile contro la monotonia del pensiero lineare, perché educano a vedere, talvolta, “il mondo a testa in giù”.

Circonauta è organizzato dall’Associazione Culturale Circonauta e realizzato grazie al sostegno del Teatro Pubblico Pugliese, Regione Puglia, MIBAC ed alla Città di Nardò.

Biglietto unico 3 euro. Posti limitati, prenotazione fortemente consigliata.



Info e prenotazioni:

mob. +39.329.8708763 Dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00

mail: info@circonauta.it www.circonauta.it















CARTELLONE





NOME ARTISTA O COMPAGNIA: OKIDOK



con Xavier Bouvier e Benoît Devos



QUANDO: Giovedì 8 luglio h. 21:45 – Stage 1

Venerdì 9 luglio h. 22:45 – Stage 1



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “Slips inside”



GENERE: Teatro/Circo, Clownerie, mimo, acrobatica



STATO DI PROVENIENZA: Belgio



DURATA SPETTACOLO: 50 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: € 3,00

Prenotazione consigliata: prenota qui: +39.349.6935794



DESCRIZIONE SPETTACOLO

Okidok è un duo di clown acrobati belgi i cui spettacoli, di straordinaria efficacia espressiva e di tagliente umorismo, rileggono con arguzia e sofisticazione l’intera storia della clownerie. Irriverenti, mordaci, stralunati, atletici e capaci di una mimica fisica che sembra sfidare le leggi della gravità e i limiti del corpo umano, Xavier Bouvier e Benoît Devos, sono stati giustamente definiti “le foie gras du mime”. Lo spettacolo di Okidok, Slips Inside, è, infatti, senza parole, ed è, indiscutibilmente, un capolavoro in cui anche la più esilarante e snodata acrobazia non è mai fine a sè stessa, ma concorre a creare un insieme di gestualità che hanno talvolta più peso delle parole. Surreali ballerini, commedianti, mimi, prestigiatori, equilibristi, rumoristi, strumentisti, cascatori esilaranti Okidok. Da non perdere!



Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y_gnQCXhli4



***************



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: NANDO & MAILA



con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria



QUANDO: Venerdì 9 luglio h. 21:00 – Stage 1

Sabato 10 luglio h. 21:30 – Stage 1



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “Sonata per tubi”



GENERE: Teatro/Circo, musica, acrobatica



STATO DI PROVENIENZA: Italia



DURATA SPETTACOLO: 50 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: € 3,00

Prenotazione consigliata: prenota qui: +39.320.9328038





DESCRIZIONE SPETTACOLO



Attesissimi Nando & Maila con il loro nuovissimo spettacolo!

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo dell’invenzione.

Cantato e suonato dal vivo, Sonata per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia.

“Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di

circo, che il palco, che noi stessi.”. Ha inizio il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong.



Video: https://www.nandoemaila.it/it/spettacoli/sonata-per-tubi/



****************



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: NIÑO COSTRINI & MINA

con Romina Andrea Krause e Sebastien Marcel Guz



QUANDO: Giovedì 1 luglio h. 21:00 – Stage 2

Venerdì 2 luglio h. 22:30 – Stage 2



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “Les Frikis”



GENERE: duo di Clownerie, musica, circo



STATO DI PROVENIENZA: Argentina



DURATA SPETTACOLO: 45 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: Gratuito

Prenotazione consigliata, prenota qui: http://www.circonauta.it/it/programma-2/



DESCRIZIONE SPETTACOLO

“Les Frikis” sono una coppia di commedianti eccentrici, e un po’ fuori di testa, che girano il mondo con il loro spettacolo di cabaret.

Canto, danza, magia, giocoleria e acrobatica, sono le discipline con le quali si misura questa coppia un po’ disastrata che si ritrova in un mondo di cartoon fresco ed esilarante.

Apre in grande la rassegna con il primo degli spettacoli presentati da uno dei più famosi clown, cui è dedicato il festival.

Signore e signori, in esclusiva, al Festival Circonauta... Niño Costrini!!



Video: https://www.youtube.com/watch?v=jlhdhsOAhBo



****************



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: NIÑO COSTRINI



con Romina Andrea Krause e Sebastien Marcel Guz

QUANDO: Sabato 3 luglio h. 21:00 e 23:15 – Stage 1

Domenica 4 luglio h. 22:30 – Stage 1



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “Crazy Mozart”



GENERE: duo di Clownerie, musica, circo



STATO DI PROVENIENZA: Argentina



DURATA SPETTACOLO: 50 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: € 3,00

Prenotazione consigliata: prenota qui: +39.349.6935794



DESCRIZIONE DELLO SPETTACOLO:

Un concerto originale dove niente è quello che sembra. Una sinfonia di gags e situazioni assurde dove il pubblico è complice e partecipe del momento. Uno spettacolo per ridere, per meravigliarsi e cantare insieme a due musicisti pazzi che faranno l’impossibile per sopravvivere a questo emozionante caos musicale. Esempio prezioso di clownerie musicale, lo spettacolo della compagnia franco-argentina Mundo Costrini mette in scena un concerto in cui nulla è come sembra e l’assurdo dilaga in un crescendo di gag che coinvolgono il pubblico sempre più attivamente. Raffinati, ingenui, surreali, ispirati dal cinema muto delle origini, questi concertisti caotici e vivaci manipolano il proprio corpo con la perizia del marionettista facendo dei propri personaggi dei caratteri irriverenti e fantasiosi. La Compagnia Sebastian Marcelo Guz nasce in Argentina. Il fondatore si è formato con Raquel Zocolowich e Daniel Lareo e frequentato la scuola “Circo Criollo” a Buenos Aires per poi studiare mimo con Paola Mata. Dal 1994 partecipa a diverse creazioni collettive in Argentina, nel 1997 fonda la compagnia di circo “Circo Xiclo” con cui partecipa a molte tourneè in tutto il mondo. Nel 2004 crea la sua compagnia “Mundo Costrini” che ha le radici nel suo spettacolo solo “El Nino Costrini”. Da allora scrive, dirige ed interpreta spettacoli prodotti dalla compagnia, “Mina Clown”, “Humanus Comicus” e “The Crazy Mozarts”, che vengono rappresentati in festival e rassegne di tutto il mondo.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=BFlk0DPbvyw





****************



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: TRIO TRIOCHE



con Franca Pampaloni (pianoforte), Nicanor Cancellieri (flauto), Silvia Pelusio (soprano lirico)



QUANDO: Giovedì 1 luglio h. 22:30 – Stage 1

Venerdì 2 luglio h. 21:00 – Stage 1



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “Troppe arie”



GENERE: comico /musicale



STATO DI PROVENIENZA: Italia



DURATA SPETTACOLO: 50 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: € 2,00

Prenotazione consigliata, prenota qui: http://www.circonauta.it/it/programma-2/



Fra musica classica, virtuosismi, gioco di ritmi e gags, tre veterani del concerto comico interpretano “Troppe arie”, coinvolgendo il pubblico con la potenza del loro spettacolo clownesco. Una vecchia zia dal glorioso passato nella musica classica, gira i palchi di tutto il mondo in compagnia del giovane nipote, flautista talento in erba, e l’improbabile badante che trascinerà i due alla scoperta di repertori che nulla hanno a che fare con le loro conoscenze musicali abituali.



Video: https://www.youtube.com/watch?v=iklA0nH0JyU



****************



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: ROBERTINO



QUANDO: Sabato 3 luglio h. 20:15 – Stage 2



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “Cinciole Cinciaulutu Cinciulia”



GENERE: magia comica/giocoleria



STATO DI PROVENIENZA: Italia



DURATA SPETTACOLO: 30 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: Gratuito

Prenotazione consigliata, prenota qui: http://www.circonauta.it/it/programma-2/



Il personaggio "Robertino" nasce dalla tradizione dei saltimbanchi di

strada, dove personaggi bizzarri e stravaganti raccontavano le loro

avventure, avvenute chi sa in quale tempo e in quale luogo, improvvisando

dei numeri eccezionali.



****************



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: MADAME REBINE’

di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri



QUANDO: Sabato 3 luglio h. 22:15 – Stage 2

Domenica 4 luglio h. 21:00 – Stage 2



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “Il giro della piazza”



GENERE: ciclo comico



STATO DI PROVENIENZA: Italia



DURATA SPETTACOLO: 50 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: € 3,00

Prenotazione consigliata: prenota qui: +39.349.6935794



Gentili signore e signori buonasera e benvenuti al Giro della piazza. Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista le promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro preferito.



Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente.



Video: https://www.facebook.com/MadameRebine/videos/618363995263205



*********************+



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: LUIGI CIOTTA

di e con Luigi Ciotta



QUANDO: Giovedì 8 luglio h. 20:30 – Stage 2

Venerdì 9 luglio h. 22:00 – Stage 2



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “Tutti in valigia”



GENERE: teatro fisico/comico



STATO DI PROVENIENZA: Italia



DURATA SPETTACOLO: 45 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: Gratuito

Prenotazione consigliata, prenota qui: http://www.circonauta.it/it/programma-2/



Torna Luigi Ciotta, apprezzatissimo ospite del Circonauta nell’edizione 2018. Quest’anno presenta: “Tutti in valigia”. Valigie dentro valigie dentro valigie: oggetti che cambiano forma in continuazione dando vita, sempre, a nuovi scenari. Uno spettacolo che ci porta indietro nel tempo: un albergo immaginario, pieno di clienti carichi di vecchie valigie. Sono gli anni 30, la musica accompagna un simpatico facchino nella sua travolgente lotta contro il caos.

Video: https://www.luigiciotta.com/it/portfolio-items/tutti-in-valigia/

******************



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: CIRCO BIPOLAR

Con Costanza Bernotti e Shay Wapniaz



QUANDO: Giovedì 8 luglio h. 22:45 – Stage 2

Venerdì 9 luglio h. 20:30 – Stage 2



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “One Eyed Jacks”



GENERE: Trapezio ballant / giocoleria



STATO DI PROVENIENZA: Italia



DURATA SPETTACOLO: 40 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: € 3:00

Prenotazione consigliata: prenota qui: +39.320.9328038



Due surreali personaggi si incontrano in un luogo senza tempo chiamato One Eyed Jacks. In questa dimensione metafisica accadono cose inusuali e a volte insensate.

La regola del gioco è: cambiare le regole.

Siete davvero sicuri che un pavimento non possa essere anche un soffitto? Fino a che punto si può giocare con la forza di gravità?

E se la realtà fosse solo un’idea?



Video: https://www.youtube.com/watch?v=GNZtz2U851Y



******************



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: CIRCO PITANGA

con Loïse Haenni & Oren Schreiber



QUANDO: Sabato 10 luglio h. 22:40 – Stage 2

Domenica 11 luglio h. 22:00 – Stage 2



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “Corde Nuziali”



GENERE: teatro fisico, mano a mano, aereo



STATO DI PROVENIENZA: Svizzera/Israele



DURATA SPETTACOLO: 45 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: Gratuito

Prenotazione consigliata, prenota qui: http://www.circonauta.it/it/programma-2/

Una coppia ingenua si sta preparando per il momento più importante, il suo matrimonio. Però la fretta li coinvolge in un gruppo di eventi buffi. Solo la malizia di Lei e la forza di Lui li potrà portare a… un lieto fine?

“Corde Nuziali” è un’omaggio all’amore e al candore che salvano le coppie dalle situazione più rischiose!



“Corde Nuziali “ è una performance de circo moderno che combina teatro fisico e acrobazia.

Video: https://circopitanga.com/cordes-nuptiales-corde-nuziali/?lang=it



**************



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: MONSIEUR BARNABA

con Mario Barnaba



QUANDO: Sabato 10 luglio h. 20:30 – Stage 2

Domenica 11 luglio h. 23:00 – Stage 2



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “In valigia…”



GENERE: Comedy show



STATO DI PROVENIENZA: Italia



DURATA SPETTACOLO: 30 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: Gratuito

Prenotazione consigliata, prenota qui: http://www.circonauta.it/it/programma-2/



“In valigia...” è il gioco-giocoso di Monsieur Barnaba con il suo pubblico che in un susseguirsi di situazioni comiche, gags clawnesche e trucchetti che vedranno volare polli di gomma, spazzoloni per l’igiene dei sanitari, sturalavandini e altre curiose cianfrusaglie, senza comunque tralasciare le classiche, palline, palloni e clavette…



Video: https://www.facebook.com/monsieurbarnaba/videos/1984945158419143



*************



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: DUOLINDA



QUANDO: Sabato 10 luglio h. 23:30 – Stage 1

Domenica 11 luglio h. 21:00 – Stage 1



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “La Dama demodè”



GENERE: teatro comico / mano a mano



STATO DI PROVENIENZA: Italia



DURATA SPETTACOLO: 40 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: € 3:00

Prenotazione consigliata: prenota qui: +39.320.9328038



Storia di due clown che con le loro inquietudini e le loro composizioni musicali cercano di destreggiarsi tra lanci di coltelli, giocoleria, verticali a due metri d’ altezza, restando coinvolti in una sinfonia di imprevisti e in una danza di eccentriche follie sperando alla fine di tutto di amarsi senza sapere.



Video: https://www.youtube.com/watch?v=dp6X8ZfcxYg



****************



APERITIVO DELLE SIRENE E DEI TRITONI CON MUSICA LIVE CHE PROPRIO NON PUOI STARE ATTACCATO AL TUO SCOGLIO



3 luglio h. 18:30 – Bar del Totano: Filuccio e Fattacci

4 luglio h. 19:00 – Bar del Totano: Filuccio e Fattacci

Ripropongono il vasto repertorio romanesco, fatto non soltanto dei classici e noti stornelli, ma anche di passagalli, serenate, saltarelli, scherzi, monologhi e sonetti musicati, che rivivono grazie alla voce e all’interpretazione del cantante e attore Raffaele Risoli, alla chitarra classica di Stefano Peluso e di quella acustica di Fabio Gammone, alla fisarmonica di Mirko Ceccaroli. Non mancano il repertorio napoletano classico e quello più “ballereccio”, le riletture swing e le canzonette della prima metà del Novecento. L’allegria delle osterie, la magia delle ottobrate romane, i suoni dei vicoli, allegria e divertimento, la genuinità del mondo popolare, la suggestione del passato.



video: https://www.facebook.com/100053946686010/videos/137591437672043



Costo: Gratuito

Prenotazione consigliata, prenota qui: http://www.circonauta.it/it/programma-2/





10 luglio h. 18:30 – Bar del Totano: Les Trois Lezards - Emmanuel Ferrari (fisarmonica, voce), Roberto Chiga (tamburello) e Giovanni Chirico (sax)

Les Trois Lézards suonano la musica popolare della Tadjiguinie, paese della “tarantella-gitano-guinguette” e ipoetico stato fondato dai Troublamours ai confini immaginari tra Francia, Italia e Balcani.... Bienvenus en Tadjiguinie!



video: https://www.facebook.com/lestroislezards/videos/?ref=page_internal



Costo: Gratuito

Prenotazione consigliata, prenota qui: http://www.circonauta.it/it/programma-2/



11 luglio h. 18:30 - Bar del Totano: ARS-ASSURD – Cristina Vetrone, Lorella Monti, Chiara Carnevale

Vocalità e ritmo nelle tradizioni del Sud Italia. Voci da cui trasuda femminilità, freschezza e piacere. Voci solari e cupe che si incontrano, insieme maschili e femminili, di rara e dirompente emozione. Il canto e la musica del gruppo diventano unici nell’interpretazione e nella spontaneità del rapporto che si instaura col pubblico. I materiali proposti in concerto derivano in parte dal contatto diretto coi vecchi cantori, in parte dalle ricerche etnomusicologiche. Vantano numerose collaborazioni con Nuova Compagnia di Canto Popolare, Giovanna Marini, Ivan Della Mea, Nando Citarella, Gruppo Operaio ‘E Zezi di Pomigliano D’Arco, Daniele Sepe, Marco Paolini, Peppe Barra, Marcello Colasurdo e altri.



video: https://www.youtube.com/watch?v=B59XgII5UTk



Costo: € 3,00

Prenotazione consigliata: prenota qui: +39.320.9328038



**********



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: IL PICCOLO TEATRO DI PANE

di e con Alice Pietroforte



QUANDO: Giovedì 1 luglio h. 19:00 : “il principe infarinato” – Dehor

Venerdì 2 luglio h. 19:00 : “il mal di pancino di Rodolfino” - Dehor



GENERE: Burattini



STATO DI PROVENIENZA: Italia



DURATA SPETTACOLO: 45 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: Gratuito

Prenotazione consigliata: prenota qui: +39.349.6935794



Alice Pietroforte, burattinaia formatasi al Gran Teatrino Casa di Pulcinella, è da anni impegnata nella creazione di spettacoli di Teatro di figura, laboratori percorsi destinati all’infanzia.

Il progetto ha come obiettivi il recupero di una forma di teatro antica e preziosa, quella dei burattini, e la sua valorizzazione nel campo dell'educazione.

****************



NOME ARTISTA O COMPAGNIA: Chiara Saurio

di e con Chiara Saurio



TITOLO DELLO SPETTACOLO: “Testa di Saurio”



QUANDO: Giovedì 8 luglio h. 19:30 - Dehor

Venerdì 9 luglio h. 19:00 - Dehor



GENERE: Burattini - dramma comico evolutivo in più arti contro l’estinzione



STATO DI PROVENIENZA: Italia



DURATA SPETTACOLO: 30 min.



FASCIA D’ ETA’: tutte



Costo: Gratuito

Prenotazione consigliata: prenota qui: +39.320.9328038



Cosa significa estinguersi? Cosa significa sentirsi piccoli? Cosa significa perdere la testa? Cosa significa giocare con le bambole? Cosa significa metterci la faccia? Cosa significa imprevisto? Cosa significa errore? Cosa significa evoluzione?

Chiara Saurio, in arte “il ChiaraSaurio”, è attrice, visual performer, theatre maker.

E’ una delle artiste del duo “Chiara e Viola” che, con la stessa tecnica e l’originale spettacolo “Shortgirls”, arrivarono finaliste nel 2012 a Italia’s got Talent, e nello stesso anno parteciparono alla trasmissione Zelig Off, a diversi festival di teatro di figura o di comicità visuale.

LABORATORI E STAGES



LABORATORI DEI PESCIOLINI



Il circo è apprendimento attivo e creativo, attraverso di esso bambini e adulti conoscono meglio sé stessi e gli altri, senza agonismo, in puro spirito collaborativo e relazionale. Attività fisica, coordinamento motorio, abilità teatrali, aria aperta, socializzazione, potenziamento dell’autostima, superamento di paure e timidezze: sono solo alcuni tra i vantaggi dell’arte circense e della sua promozione.



Rivolto a bambinei e ragazzei che con l’aiuto di due insegnati delle scuole di circo potranno provare le discipline del circo.

La giocoleria con le palline, clave, hola hoop, l’equilibrismo con il monociclo e la sfera di equilibrio, l’acrobatica aerea con il trapezio ed il tessuto e l’acrobatica a terra con ruote, capriole e verticali.





3 e 4 luglio dalle ore 18:00 alle 20:00 a cura di Cirknos

Costo: € 10 due giorni; € 7 un giorno

Fortemente consigliata la prenotazione.

Per prenotare un pesciolino chiama al numero: +39.333.4100916 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00





10 e 11 luglio dalle ore 18:00 alle 20:00 a cura di Tabarin

Costo: € 10 due giorni; € 7 un giorno

Fortemente consigliata la prenotazione.

Per prenotare un pesciolino chiama al numero: +39.340.9640101 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00





Le attività sono pensate per tutti i bambini e ragazzi in età scolare suddivisi in gruppi secondo l’età.





La Soffitta Itinerante

Invito alla lettura e invenzione di storie marine

Non è necessaria la prenotazione.



************



WORKSHOP PER SIRENE E TRITONI





Trapezio Ballant

a cura di Costanza Bernotti



Il Trapezio ha un’anima dura e forte come la terra, ma la sua forma statica-dinamica è leggera come l’aria. Il corpo flessibile lo abita, ci si avvolge, con fatica lo respira, lo sente, lo vive…

Le classi sono per principianti e sono rivolte a chiunque abbia voglia di iniziare ad approcciarsi alla tecnica di questo attrezzo.

Durante queste giornate si lavorerà su riscaldamento e potenziamento specifici a terra ed in aria e tecnica base su trapezio ballant.

Il lavoro sarà svolto in massima sicurezza tramite l'utilizzo di una longia, e un sistema di ancoraggio alla struttura.

Il lavoro sarà intenso e divertente, venite carichi e con voglia di mettervi in gioco!

Lezioni di 1h al gg. (gruppi da 2 persone) il 7, 8 e 9 luglio per tre giorni (totale 3 ore).

Iscrizioni max 6 persone da effettuare entro il 24/06/21.

Costo € 100,00 cad. (compresa assicurazione) + IVA, da versare all’iscrizione.

Per iscriverti al workshop chiama il numero +39.328.7794620



*********

Le infinite possibilità del Juggling

a cura di Shay Wapniaz



Shay è uno dei più stimati giocolieri che calca le piazze mondiali con la sua compagnia Circo Bipolar.



Lo stage è aperto a tutti i livelli. Dal principiante che sa giocolare con tre palline, al giocoliere più esperto che vuole perfezionare il proprio stile. Si propone di trasmettere gli elementi fondamentali per migliorare la tecnica, stimolare la creatività e alla ricerca della "propria giocoleria".



Lezioni di 3h per tre giorni (totale 9 ore) il 6, 7 e 8 luglio dalle ore 15:30 alle 18:30.

Iscrizioni max 15 persone da effettuare entro il 24/06/21.

Costo € 80,00 cad. (compresa assicurazione) + IVA, da versare all’iscrizione.

Per iscriverti al workshop chiama il numero +39.328.7794620



*********



Humorology

Phisical comedy & clownerie

a cura di Niño Costrini



Workshop diretto a chiunque voglia esplorare le tecniche della clownerie.

Nozioni di clownerie, esplorazione e meccanismi della risata. Improvvisazione singola e di gruppo, giochi teatrali e linguaggio del corpo, mimo e imitazione, presenza sul palco e relazione con il pubblico, perdita di inibizioni e controllo delle emozioni, clown e teatro di strada, utilizzo della voce.



Lezioni di 5h per due giorni (totale 10 ore) il 5 e 6 luglio dalle ore 15:00 alle 20:00.

Iscrizioni max 15 persone da effettuare entro il 24/06/21.

Costo € 100,00 cad. (compresa assicurazione) + IVA, da versare all’iscrizione.

Per iscriverti al workshop chiama il numero +39.328.7794620





*************



NEL DEHOR: LE ATTRAZIONI DEL CIRCONAUTA



Attrazione nr. 1: visita il mercatino del Palombaro

Attrazione nr. 2: fai una foto ricordo nel cartonato marino, infila la faccia nell’antidoto ed esci nuovo circonauta!

Attrazione nr. 3: visita il Bar del Totano e rilassati al tramonto

Attrazione nr. 4: hai fame? Il ristorantino messicano ha l’antidoto per la fame…

Attrazione nr. 5: visita la casa Bus degli artisti The Sprokets Circus, che li ha portati ai confini del mondo

per presentare i loro spettacoli

Attrazione nr. 6: scopri la pinneggiata turistica! A cura di Turismo d’Autore sono proposti 3 itinerari alla scoperta del magnifico territorio neretino.



DOVE TROVARE IL FESTIVAL?

Il Circonauta Festival si tiene ogni anno d’estate, sin dal 2015, principalmente nel centro storico della Città di Nardò (Lecce) uno dei “Borghi più belli d’Italia”, a pochi chilometri da una delle più belle coste salentine.

La Masseria fortificata Torre Nova si trova nella contrada omonima sulla strada provinciale per Porto Cesareo, a poca distanza dal mare, quasi sulla costa tra Torre Inserraglio e Torre Uluzzo. Il complesso edilizio del 1750, apparteneva ai beni di Tommaso Demetrio di Nardò ed è composto da una abitazione fortificata e da due torri: una di epoca normanna e l’altra del XVI secolo. Fa parte del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio.



Mercatino del Palombaro

Quest’anno il mercatino si sposta insieme ai circonauti nella Masseria Torre Nova, nel parco di PortoSelvaggio.

Soltanto i primi quindici che si aggiudicheranno il posto, saranno fra i fortunati che potranno esporre le loro produzioni fra le luci del circo!

Chiama il numero: +39.329.8708763 Dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00

Acquista il tuo spazio espositivo:

1 g. € 10,00

2 gg. € 20,00

3 gg. € 25,00

4 gg. € 35,00

8 gg. € 60,00

Da giovedi 1 luglio a domenica 4 luglio e da giovedi 8 luglio a domenica 11 luglio

Ogni espositore si dovrà munire di corrente autonoma, prolunghe, adattatori ecc.

L’organizzazione non fornisce alcun supporto ad eccezione dello spazio.



INFO SUI BIGLIETTI

Per accedere ai due palchi del Circonauta è consigliatissimo prenotare e ritirare il biglietto on-line.

I posti per ciascun palco saranno limitati nel rispetto dei distanziamenti prescritti dalla normativa anti covid-19.

È necessario prenotare l’accesso anche per i laboratori dei pesciolini.

Sarà possibile accedere gratuitamente al dehor dove vi saranno le “attrazioni”. Consigliata la prenotazione.



PRENOTA IL TUO POSTO

Per maggiori informazioni vai su: www.circonauta.it o telefona al nr. +39.329.8708763 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00