22 giugno: Nicola Marvulli, violino, e Tiziana Columbro, pianoforte @ Sala Giardino, Lecce 22/06/2021 NICOLA MARVULLI, violino

TIZIANA COLUMBRO, pianoforte



Martedì 22 Giugno, ore 20,45

Sala Giardino, Via Lino Suppressa (traversa Via Petraglione), Lecce



Nuovo appuntamento con “Classica d'Estate” martedì 22 giugno alle ore 20,45 nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce. Protagonista della serata il duo composto da Nicola Marvulli al violino e Tiziana Columbro al pianoforte: un ensemble di giovani e talentuosi solisti che proporrà brani di Stravinskij, Grieg e Bloch.



Il programma musicale, accattivante e originale, è incentrato su autori della modernità. Del compositore russo Igor Stravinskij ascolteremo la Suite Italienne, trascrizione per violino e pianoforte dal balletto “Pulcinella” (1920), scritta dall’artista russo giovandosi dei consigli d’ordine tecnico fornitigli dal virtuoso dell’arco Samuel Dushkin, conosciuto nel 1931. Dello svizzero naturalizzato statunitense Ernest Bloch è invece la suite Baal Sehm, una composizione per violino e pianoforte scritta nel 1923 e revisionata nel 1939, dove sono descritte tre immagini della vita: Vidui (contrizione), Nigun (improvvisazione), Simchat Torah (gioia). La serata si chiuderà con la il norvegese Edvard Grieg e la sua Terza Sonata per violino e pianoforte op. 45, composta tra il 1886 e il 1887: riecheggia in essa la musica popolare scandinava, inesauribile fonte d’ispirazione per tutta la musica di Grieg.



Nicola Marvulli e Tiziana Columbro sono un duo stabile dal 2016 e si sono perfezionati sotto la guida di Enrico Pace, presso l’Accademia di Musica di Pinerolo (TO). Tengono regolarmente concerti presso importanti sedi in Italia e all’estero: tra le più rilevanti il Festival International de Musique Universitaire di Belfort (Francia), la Gesellschaft für Musiktheater Wien, la Katholische Hochschulgemeinde di Vienna, l’Emilia Romagna Festival, l'Associazione AMA Calabria, la Società del Teatro e della Musica L. Barbara, l’Associazione Mozart Italia, l’Associazione Chromatica di Treviso, la Camerata Musicale Sulmonese e altri. Nell’autunno 2018, durante l’International Competition "Coop Music Awards" di Cremona, sono risultati vincitori del premio speciale per la migliore esecuzione di un brano composto da Carlo Galante. A seguito di questo evento il compositore ha scritto un brano a loro dedicato, intitolato “5 Stanze per Asterione” (2019).



Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com).

Biglietti in vendita in promozione a tariffa ridotta sia online che nei punti vendita Vivaticket.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. L'evento è realizzato con il prezioso contributo della Fondazione Puglia.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.



PROGRAMMA MUSICALE

I.' F. Stravinskij - Suite italienne

E. Bloch - Baal Sehm Suite (Vidui, Nigun, Simchas Torah)

E. Grieg - Sonata op. 45 n. 3



