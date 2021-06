Altamura - MarinoBus: estate di novità per Basilicata, Campania e Puglia 16/06/2021 Estate di novità per MarinoBus: nuove destinazioni

per il centro e il nord Italia da Basilicata, Campania e Puglia



Altamura, 16 giugno 2021 – MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma, annuncia importanti novità per l’estate alle porte: dal 4 luglio, da Basilicata, Campania e Puglia potranno essere raggiunte tante nuove destinazioni in Abruzzo (L’Aquila, Giulianova, Pescara Terminal Bus e Teramo), Marche (Civitanova, San Benedetto del Tronto e Urbino), Umbria (Todi), Emilia (Piacenza), Toscana (Arezzo), Liguria (Savona, Imperia, Sanremo e Ventimiglia), Piemonte (Alessandria, Asti, Alba, Cuneo, Novara e Vercelli), Lombardia (Monza e Voghera), Trentino (Rovereto) Veneto (Portogruaro) e Friuli Venezia Giulia (Trieste, Monfalcone e Palmanova). Queste nuove fermate si aggiungono alle tantissime altre già servite da tempo in tali regioni.

Tra l’altro, aumentano le possibilità di spostamenti da e per la Puglia con le nuove fermate di Carovigno, Latiano, Mesagne, San Vito dei Normanni nel brindisino ed Otranto ed Ugento nel Salento, mentre in Campania si aggiungono quelle di Benevento (anche per Roma, Toscana e Liguria), Avellino, Grottaminarda (AV) e Fisciano (SA).



Come se non bastasse, oltre che da Basilicata, Campania e Puglia, vecchie e nuove fermate del nord saranno raggiungibili anche dalla Calabria: qui, MarinoBus - dopo l’esordio dell’anno scorso delle linee sul versante Jonico e gli ottimi risultati registrati nonostante la pandemia – raddoppierà i servizi, con il debutto delle corse anche nel Cosentino e con l’aumento delle soluzioni di viaggio nel Crotonese.



Il risultato è un network di collegamenti sempre più capillare per raggiungere comodamente, anche dai centri più a sud, un incredibile numero di mete in tutta Italia – da Napoli a Roma, da Perugia a Bologna, da Milano a Torino - e anche all’estero, dalla Svizzera alla Germania, dalla Francia al Lussemburgo. E, ovviamente, tutto questo sarà apprezzato anche da chi vorrà viaggiare da nord a sud.



Sottolinea Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus: “Dopo i lunghi e difficili mesi caratterizzati dai picchi di diffusione del virus, pur nella consapevolezza che l’emergenza non è ancora finita e che la responsabilità nei comportamenti non deve scemare, è netta la sensazione che il ritorno alla normalità proceda a ritmi sempre più spediti. Come cittadino, mi riempie di gioia il calo di contagi, ricoveri e decessi. Come imprenditore, noto con piacere l’impegno delle istituzioni nella campagna vaccinale e la volontà di andare incontro al desiderio di mobilità delle persone. In più, come vertice di MarinoBus, sono orgoglioso dell’impegno dell’intera azienda per la ripartenza. È lo spirito giusto per affrontare nel modo migliore un mercato dalle dinamiche inevitabilmente inedite, non solo per gli effetti economici a breve e lungo termine della pandemia ma anche per l’ingresso di altri operatori nel mercato.”.



Chi ha viaggiato in questi mesi con MarinoBus ne ha apprezzato i livelli di comfort e sicurezza: mezzi di ultima generazione spaziosi e con poltrone XXL su cui è agevole rispettare il distanziamento e su cui si applica il Protocollo di Sicurezza MarinoBus. Si tratta di regole e misure ad hoc, collaudate ormai da un anno: operazioni d’igienizzazione ordinarie e straordinarie, rilevazione della temperatura corporea, obbligo di mascherina, sanificazione delle suole, coprisedili di sicurezza e tendine divisorie tra i passeggeri, che si aggiungono al controllo dell’eventuale documentazione prevista per i passeggeri (es. autocertificazioni, attestati vaccinali, green pass).



Questi, peraltro, avranno pure la possibilità di viaggiare a bordo di uno dei bus con la livrea dominata dal profilo del volto di Dante Alighieri e con a bordo la riproduzione di alcuni dei più famosi versi della Commedia: sono pullman realizzati da MarinoBus nell’ambito de “La diritta via” con cui l’azienda celebra il Sommo Poeta nel 700° anniversario della sua morte. Per la stessa ragione, fino alla fine dell’anno i biglietti - acquistabili online attraverso l’app gratuita MarinoBus o su www.marinobus.it, telefonicamente al numero sempre attivo 080 3112335 o, infine, di persona presso una delle tante agenzie di viaggio e biglietterie autorizzate – saranno emessi con una grafica speciale dedicata proprio a Dante e ai suoi celebri versi.





MarinoBus

Soc. Marino Srl, con sede ad Altamura (BA) è attiva da più di 60 anni nel settore del trasporto su gomma ed è oggi – con il brand MarinoBus - una realtà di riferimento a livello nazionale, la cui crescita è costantemente orientata all’alta qualità del servizio in linea con i migliori standard internazionali.



Nata originariamente come operatore al servizio del territorio pugliese e lucano, negli anni si è prima consolidata in numerose aree della nostra Penisola e ha poi proposto i suoi servizi anche oltreconfine.



MarinoBus, con oltre 6.000 collegamenti, oggi serve infatti più di 250 destinazioni - tra cui Zurigo, Francoforte, Stoccarda, Lussemburgo, Strasburgo e Basilea - grazie a oltre 200 autisti, 190 automezzi di proprietà e 3.000 biglietterie convenzionate. Maggiori informazioni su: www.marinobus.it