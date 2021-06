[PHOTOGALLERY] TROFEO COSTA DEI TRULLI – IL PERCORSO FINO AL TRAGUARDO DA CASTELANA GROTTE SONO PREVISTI DUE PASSAGGI E PREMIAZIONE 16/06/2021 La città di Castellana Grotte si prepara ad ospitare domenica prossima, 20 Giugno 2021, il “Campionato di ciclismo Donne Elite – Trofeo Costa dei Trulli”, una manifestazione sportiva nazionale a cui prenderanno parte le migliori cicliste d’Italia. Ai nastri di partenza anche le migliori squadre del panorama nazionale di ciclismo, comprese quelle militari come “Fiamme oro” e “Fiamme azzurre”. 130 atlete in totale, 143 km di percorso tanto bello quanto impegnativo con i suoi 1576 metri di dislivello. Sono i numeri della competizione che si correrà fra i Comuni della “Costa dei Trulli” e che sarà una straordinaria occasione di promozione turistica per il territorio. Alla vincitrice andrà la maglia tricolore ed il titolo di campionessa italiana di ciclismo su strada. La gara sarà trasmessa in differita nella fascia pomeridiana da Rai Sport e da PMG Sport.

Per predisporre la migliore organizzazione possibile in supporto all’evento, sono in corso in questi giorni a Palazzo di Città di Castellana Grotte le riunioni operative ed i tavoli tecnici anche con la partecipazione delle forze dell’ordine e di tutti gli attori dell’evento sportivo. Inoltre, sono stati avviati interventi sulle strade del percorso di gara e non solo. Il tutto per offrire la migliore accoglienza possibile all’evento.

Il programma del “Trofeo Costa dei Trulli” prevede la partenza della competizione dal centro di Monopoli alle ore 9.30 ed il primo passaggio da Castellana Grotte fra le ore 10.30 e le ore 11.00, dopo aver toccato già Polignano a Mare, Cozze, Mola di Bari, Rutigliano e Conversano. Le cicliste arriveranno nel territorio castellanese da via Turi e percorreranno via Gaetano Montanaro, via della Resistenza, via Orofino, via Grotte, piazzale Anelli, via Vito Matarrese ed in continuazione verso Putignano.

Per la volata finale fino al traguardo previsto a Castellana, in piazzale Anelli, le cicliste arriveranno verso le ore 13.00 da via Gravinella e percorreranno il centro del paese: piazza Caduti Castellanesi, via Dell’Olmo, via Monopoli, via Volturno, via Conversano, via Putignano, via Vito Matarrese e via E. Castellanesi per via Grotte fino all’area esterna del complesso delle Grotte di Castellana.

La cerimonia ufficiale di premiazione avrà luogo nella splendida cornice della Grave, la prima ed imponente caverna delle Grotte di Castellana, il sito carsico più visitato d’Italia e fra i principali attrattori turistici di Puglia.

Il Comune di Castellana informa i cittadini che, per consentire il regolare svolgimento della gara, le zone interessate dal percorso saranno interdette al traffico ed avranno temporaneo divieto di sosta e di fermata opportunamente segnalato da cartelli ed avvisi.