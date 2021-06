Immagine: © Egidio Magnani Bari - VACCINI ANTICOVID, AGGIORNAMENTO 20 GIUGNO 20/06/2021 VACCINI ANTICOVID, AGGIORNAMENTO 20 GIUGNO

Sono 3.157.341 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 93,9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.362.299.





ASL BARI

Fine settimana a pieno regime nei centri vaccinali della ASL Bari. Nella giornata di sabato, nei 22 Hub di popolazione attivi, sono state somministrate 11.137 dosi, di cui 7.499 prime dosi e 3.638 seconde. Nel computo anche 1.647 dosi riservate a soggetti vulnerabili per patologia e 2.330 inoculazioni effettuate dai medici di medicina generale.

Numeri che fanno salire a 949.126 il conteggio complessivo delle vaccinazioni eseguite nei centri vaccinali della ASL Bari dall’inizio della campagna. Si continua a ritmo serrato anche di domenica: nell’Hub Fiera del Levante sono in programma 2mila somministrazioni, dopo le quasi mille di sabato.

In progressiva crescita la copertura garantita alla popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su) residente: “coperti” con un vaccino il 63 per cento dei baresi, mentre il 28 per cento è completamente immunizzato.



ASL BAT

Con una copertura vaccinale del 53 per cento (almeno una dose) si chiude un'altra importante settimana vaccinale nella Bat. Più di 352mila persone hanno ricevuto almeno la prima dose: la classe 80-89 fa registrare un 93 per cento di copertura, la classe 70-79 del 91 per cento, la classe 60-69 dell'87 per cento, la classe 50-59 del 71 per cento, la classe 40-49 del 45 per cento, la classe 30-39 del 35 per cento, la classe 20-29 del 19 per cento e infine la classe 10-19 dell'11 per cento.



ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi proseguono le vaccinazioni anti Covid: ieri sono state somministrate circa 4mila dosi. Anche oggi è in programma lo stesso numero di vaccinazioni.

Finora, in tutto, sono circa 300mila le somministrazioni, tra prima e seconda dose.

Per i non residenti che abbiano bisogno della seconda dose di vaccino, anche dopo aver ricevuto la prima fuori regione, è attivo uno sportello nell'ex ospedale Di Summa. Possono prenotarsi, con autocertificazione, solo i cittadini in particolari condizioni: iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) e loro familiari, persone in Puglia per ragioni di lavoro, per assistenza familiare o per comprovato motivo che imponga la presenza continuativa nella provincia di Brindisi.



ASL FOGGIA

Procede a pieno regime la campagna vaccinale in provincia di Foggia dove, dall'avvio, sono state somministrate 482.247 dosi: 321.492 sono le prime dosi, 159.755 le seconde.



Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno ricevuto la prima dose: 50.115 persone estremamente vulnerabili; 16.206 caregivers; 38.230 persone ultraottantenni; 52.299 persone di età compresa tra 79 e 70 anni; 64.888 persone di età compresa tra 69 e 60 anni; 67.126 persone di età compresa tra 59 e 50 anni; 44.950 persone di età compresa tra 49 e 40 anni; 30.334 persone di età compresa tra 39 e 30 anni, 30.340 persone di età compresa tra 29 e 20 anni.



Ad oggi i medici di medicina generale hanno somministrato, in tutto, 131.755 dosi di vaccino di cui 17.110 a domicilio.



ASL LECCE

Prosegue la campagna di vaccinazione antiCovid nei 12 Punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale, negli ambulatori e a domicilio, circa 6000 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri: 570 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 460 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 493 nel PTA di Gagliano del Capo, 400 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 376 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 499 nel Palazzetto dello Sport di Lecce, 349 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 432 nella Caserma Zappalà di Lecce, 259 nell'edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 397 nella RSSA comunale di Martano, 485 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 360 nel Centro Aggregazione Giovanile di Spongano.



ASL TARANTO

I dati di Taranto saranno aggiornati domani.