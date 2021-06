23 giugno - va in scena lo spettacolo Palmina-amara terra mia di Giovanni Gentile - Putignano (bARI) 23/06/2021 Una storia pugliese per far ripartire la stagione teatrale di ubuntu Uno spettacolo che ripercorre le tappe della tragedia umana e giudiziaria di Palmina Martinelli, la 14enne fasanese uccisa nel 1981.



PUTIGNANO – Ormai imminente l’inizio della programmazione estiva di ubuntu, che sceglie di ripartire esattamente da dove si era interrotta bruscamente - causa covid – la stagione teatrale invernale: mercoledì 23 giugno, presso il laboratorio urbano I Make di Putignano, va in scena lo spettacolo Palmina-amara terra mia di Giovanni Gentile, con Barbara Grilli (produzione Collettivo Teatro Prisma). Uno spettacolo che ha lo scopo di raccontare la verità, gridarla, senza fraintendimenti.



Sessanta minuti di un monologo forte, doloroso, recitato ad un ritmo intensissimo, da cui lo spettatore risulta rapito, catapultato in un’altra epoca, immobile sulle sedie. Una storia che ancora si sussurra, che non si può ancora urlare e definire conclusa oggi, a 40 anni dai fatti. Si parlerà di un Pubblico Ministero instancabile, Nicola Magrone, poi sindaco di Modugno e del Dott. Di Bari, poi sindaco di Fasano, all’epoca giovane chirurgo del Pronto Soccorso.



Si parlerà di una silente criminalità organizzata, di giudici e sentenze incomprensibili e di un processo che sfocia nel paradosso. Perché, per dirla con le parole del pubblico ministero di allora “le aule di giustizia non sempre si meritano quell’encomio solenne, quell’adulazione continua, quell’ammirazione. Perché le aule di giustizia sono anche luoghi dove si commettono estremi atti di IN-giustizia” Perché in questo monologo, dopo 40 anni, si faranno nomi e cognomi…



Lo spettacolo ha ricevuto per meriti sociali ed artistici il Patrocinio del Comune di Modugno, contribuendo in maniera sostanziale all’intitolazione a Palmina Martinelli di due piazze, una a Modugno stessa e una a Bari e alla ricusazione da parte della Corte di Cassazione di Roma della richiesta di archiviazione delle indagini giunta dal Tribunale di Brindisi. La performance ha partecipato al Roma Fringe Festival 2016 ricevendo la Nomination come Miglior Drammaturgia del Festival e ha vinto il premio come Miglior Spettacolo Teatri d’Inverno 2017. Barbara Grilli per Palmina – Amara terra mia è stata premiata con il Premio Martucci 2016 come miglior attrice. Qui le parole del regista e autore, Giovanni Gentile: “Credo fosse l‟aprile del 2015, passavo per caso per Modugno, un paese in provincia di Bari che sapevo in piena campagna elettorale.



E furono le parole di un candidato durante un comizio ad attrarre la mia attenzione: - Stiamo parlando della dignità di ciascuno di noi! Se vostro padre vi dice di votare in un modo, fate l‟esercizio di votare il contrario. Siate ribelli! Il voto è un gesto di rivoluzione. Fatelo liberamente, contro il partito, contro il burocrate del partito, contro quello che ha vissuto portando le borse dei partiti. Siate liberi! Fu così che conobbi Nicola Magrone, l‟ex magistrato, l‟ex giudice, l‟ex procuratore e poi candidato sindaco. E come una strana associazione di idee, letto il nome su un manifesto, subito mi tornò in mente un caso giudiziario di cui si era occupato e che avevo letto da bambino, quello di Palmina Martinelli, una bambina all‟epoca quasi mia coetanea, che nei primi anni ‟80 pareva si fosse tolta la vita dandosi fuoco a casa dei suoi genitori.



Ma i pensieri sono cose che sembrano passare, così, in un istante, ma il ricordo di quel "siate ribelli" mi risuonò dentro per tanto tempo finché, qualche mese dopo, in una libreria, sento parlare di Palmina Martinelli. "Il caso è riaperto", dicono, ed è riaperto grazie alla perizia fatta anche da quel signore lì, quello che sta parlando, quello che è seduto esattamente un metro davanti a me. Ho sempre creduto poco alle coincidenze. "Palmina – Amara terra mia" è la denuncia di uno dei più gravi e dannosi errori giudiziari del secolo scorso, è la descrizione di un incontro tra due persone che hanno indelebilmente segnato la mia vita, è la denuncia di un sistema imperfetto, a volte con dolo a volte con colpa, rappresentato dal nostro sistema giudiziario, è un grido di aiuto per questa terra mia, la Puglia, così bella eppure così martoriata da un‟arretratezza etica ed estetica, quest‟ultima intesa nel senso di aìsthesis greca.



Un‟unica voce a narrare, a far rivivere la bellezza ma anche i paradossi degli „80, le contraddizioni storiche ed economiche, a catapultarci in un piccolo paesino, all‟imbocco del Salento, dove, forse, degli assassini non hanno mai pagato. Ma cosa ancora più importante, è far entrare lo spettatore nel bellissimo mondo di Palmina che era una ragazzina intelligente, sveglia, profonda nelle sue riflessioni umane e religiose anche nell‟attimo prima di morire, che accusa i suoi carnefici, che accusa tutti, perché davanti a Palmina siamo tutti chiamati in causa.” Chi aveva acquistato l’abbonamento per la stagione 2020/21 potrà accedere agli spettacoli presentando l'abbonamento all'ingresso e senza necessità di prenotazione.



Per loro sono stati riservati i medesimi posti scelti in sede di acquisto dell'abbonamento. Inoltre, poiché non sarà possibile recuperare uno degli spettacoli previsti in stagione, gli abbonati verranno omaggiati di un buono sconto valido per l'acquisto del biglietto per un prossimo evento. La normativa anti covid ha imposto di ridurre considerevolmente il numero di posti disponibili; per tale ragione è opportuno affrettarsi nell’acquisto del biglietto, che consentirà anche la scelta del proprio posto numerato, e che sarà possibile presso Sinensis – è tempo di tè (Piazza plebiscito, 5-Putignano) oppure online (a prezzi scontati) attraverso il sito apuliaticket.it/ubuntu. Per informazioni: associazioneculturale.ubuntu@gmail.com - Tel. 3394695481